Travelport adquire a Deem, ampliando seu investimento em varejo moderno e viagens corporativas

LANGLEY, Reino Unido, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Travelport, uma empresa global de tecnologia que viabiliza reservas de viagens para centenas de milhares de fornecedores de viagens em todo o mundo, anunciou hoje a aquisição da Deem, plataforma líder de gestão de viagens corporativas. Desde o lançamento do marketplace de última geração da empresa, o Travelport+, a Travelport continuou seu investimento em inovação, sendo a aquisição da Deem o exemplo mais recente.

Travelport adquire Deem

"A aquisição revolucionária da Deem pela Travelport atenderá a uma necessidade crescente pós-pandemia de uma ferramenta corporativa e totalmente integrada que fornecerá acesso a todos os conteúdos de múltiplas fontes, incluindo NDC", disse Greg Webb, CEO da Travelport. "Estamos muito focados em investir em inovação tecnológica, e o Travelport+ simplificou o fluxo de trabalho da agência, atualizou a forma como o conteúdo de viagens é selecionado e permitiu o varejo moderno de viagens. Agora, com a aquisição da Deem, a Travelport fornecerá ferramentas premiadas e complementares às viagens corporativas que são tão revolucionárias, modernas e fáceis de usar quanto o Travelport+."

A Deem, que pertencia anteriormente à fornecedora líder de soluções de transporte, a Enterprise Holdings, é há muito tempo reconhecida como a principal e mais moderna tecnologia para o setor de viagens corporativas. Eleita uma das empresas mais inovadoras de 2022 da Fast Company, a Deem foi pioneira em seu conjunto de reservas online e produtos de tecnologia de viagens para viajantes corporativos, gerentes de viagens, empresas de gestão de viagens e fornecedores, tornando a experiência de viagem corporativa mais eficiente para todos. A Deem continuou aumentando sua participação no ramo de viagens corporativas, e o investimento da Travelport pretende acelerar ainda mais esse crescimento em escala global.

"A Deem tem o prazer de se juntar à família Travelport", disse David Grace, presidente da Deem. "Estamos orgulhosos do crescimento e sucesso que a Deem alcançou nos últimos anos. A aquisição pela Travelport possibilitará um sólido futuro de crescimento global para a Deem e ajudará a acelerar o fornecimento de soluções de gestão de viagens em um setor em rápida evolução. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos aos nossos clientes e reconhecer o trabalho árduo e a dedicação dos membros da nossa equipe Deem."

A Travelport se estabeleceu como líder em NDC ao lançar a primeira solução completa do setor para o conteúdo NDC da American Airlines. A Travelport planeja construir sua posição de liderança implementando uma rápida integração técnica para permitir o acesso da Deem às ofertas, produtos e serviços de NDC. O acesso a esse conteúdo está se tornando fundamental para agências de viagens, corporações e viajantes, principalmente na América do Norte, onde as companhias aéreas estão começando a transferir parte do conteúdo exclusivamente para NDC. Essa aquisição melhorará drasticamente a velocidade do lançamento da Deem no mercado, possibilitando uma fácil integração dos conteúdos de múltiplas fontes.

"Estamos comprometidos em garantir uma transição tranquila para os funcionários, parceiros e clientes da Deem e também estamos ansiosos para lhes dar as boas-vindas à Travelport", continuou Webb. "Ter uma fonte completa para todos os conteúdos em uma única ferramenta corporativa tem sido o principal objetivo de nossos clientes há muito tempo. Com a equipe da Deem, a Travelport alcançará isso."

A Travelport é uma empresa global de tecnologia que viabiliza reservas para centenas de milhares de fornecedores de viagens em todo o mundo. Compradores e vendedores de viagens são conectados pelo marketplace de última geração da empresa, o Travelport+, que simplifica a conexão das marcas, melhora a forma como as viagens são vendidas e possibilita o varejo digital moderno. Com sede em Londres, Reino Unido, e operando em mais de 180 países ao redor do mundo, a Travelport está focada em impulsionar a inovação que simplifica o complexo ecossistema de viagens.

FONTE Travelport

