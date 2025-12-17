Traverser les cultures, les disciplines et les générations : Une académie d'art pour l'avenir, 2025 Camping Asia s'achève avec succès

TAIPEI, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cette année, 2025 Camping Asia, une collaboration entre le Taipei Performing Arts Center, le Centre National de la Danse (CND) de France et CHANEL, s'est tenue du 10 au 21 novembre. Il s'agit d'une version asiatique unique du concept de "camping" lancé par la CND. Pendant Camping Asia, les participants se connectent et interagissent librement les uns avec les autres dans une atmosphère très ouverte, tissant ainsi un voyage artistique vibrant.

Cette année, Camping Asia, dont l'esprit est de faire tomber les barrières et de promouvoir les échanges, a franchi de nouvelles étapes. Il a réuni 16 écoles d'art de Taïwan, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, Singapour, Autriche et France. Vingt-trois artistes interdisciplinaires ont été invités à animer les ateliers, tandis que les étudiants ont fourni le contenu des cours du matin. Les classes géantes ont mis les participants au défi, par exemple avec des chants indigènes ou des mouvements de cirque, tandis que les projections ont permis de voir des films et d'analyser diverses formes de création. Au cours du symposium public, des thèmes tels que la transformation du corps et des systèmes académiques ont été explorés et le marathon des écoles a offert une plateforme aux institutions pour présenter leurs caractéristiques uniques. Enfin, la présentation de cinq performances passionnantes a permis au public de découvrir l'art contemporain de près.

"La liberté d'être n'importe quoi" n'est pas un slogan fantaisiste. Il s'agit plutôt d'un concept vital pour les jeunes créateurs, qui leur permet de s'épanouir et de réaliser les possibilités infinies de leurs pratiques. Le caractère inclusif et avant-gardiste de l'enseignement de l'art contemporain a été pleinement reflété lors de 2025 Camping Asia. Avec près de 9 000 participants, son importance dans la promotion de l'éducation artistique internationale, des échanges interculturels et des pratiques créatives a été une fois de plus soulignée.

