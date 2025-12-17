文化、分野、世代を越えて：未来に向けた芸術アカデミー、2025年キャンピング・アジア（2025 Camping Asia）が成功裏に閉幕

台北、2025年12月17日 /PRNewswire/ -- 11月10日から21日にかけて、Taipei Performing Arts Center、フランスのCentre National de la Danse（CND）、CHANELの共同企画「2025年キャンピング・アジア（2025 Camping Asia）」が開催されました。これはCNDが提唱する「キャンピング」コンセプトをアジア独自に展開したものです。キャンピング・アジア（Camping Asia）の期間中、参加者は非常に開放的な雰囲気の中で自由に交流し、活気あふれる芸術の旅を紡ぎ出しました。

障壁を打ち破り交流を促進するという中核精神のもと、今年のキャンピング・アジア（Camping Asia）は新たな里程標を打ち立てました。台湾、香港、日本、韓国、シンガポール、オーストリア、フランスの16の芸術学校が集結しました。23名の学際的アーティストがワークショップを主導し、学生たちがモーニングクラスの内容を提供しました。ジャイアントクラスでは先住民の詠唱やサーカスの動きなど挑戦的な体験を提供し、スクリーニングでは映像鑑賞と多様な創作形態の分析機会を設けました。パブリックシンポジウムでは身体の変容や教育システムの変革といったテーマが議論され、スクールマラソンでは各機関が独自の特色を披露する場となりました。最後に、5つの刺激的なパフォーマンスの披露により、観客は現代アートを間近で体験することができました。

「何にでもなれる自由」は単なる空想的なスローガンではありません。むしろ、若いクリエイターが自己を拡張し、実践における無限の可能性を実現するための重要な概念なのです。2025年キャンピング・アジア（2025 Camping Asia）では、現代美術教育の包括性と前衛性が余すところなく示されました。約9,000名の参加者を集め、国際的な芸術教育、異文化交流、創造的実践を促進するその重要性が改めて浮き彫りとなったのです。

