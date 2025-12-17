Über Kulturen, Disziplinen und Generationen hinweg: Eine Kunstakademie für die Zukunft, 2025 Camping Asia geht erfolgreich zu Ende

TAIPEI, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dieses Jahr fand 2025 Camping Asia, eine Zusammenarbeit zwischen dem Taipei Performing Arts Center, dem Centre National de la Danse (CND) aus Frankreich und CHANEL, vom 10. bis 21. November statt. Dies ist eine einzigartige asiatische Version des vom CND initiierten "Camping"-Konzepts. Während des Camping Asia können die Teilnehmer in einer sehr offenen Atmosphäre frei miteinander in Kontakt treten und interagieren und gemeinsam eine lebendige künstlerische Reise unternehmen.

In diesem Jahr hat Camping Asia mit seinem Kerngedanken, Barrieren abzubauen und den Austausch zu fördern, neue Meilensteine erreicht. Sie brachte 16 Kunstschulen aus Taiwan, Hongkong, Japan, Südkorea, Singapur, Österreich und Frankreich zusammen. Dreiundzwanzig interdisziplinäre Künstler wurden eingeladen, die Workshops zu leiten, während Studenten den Inhalt der Vormittagskurse beisteuerten. Die Giant Classes forderten die Teilnehmer heraus, z. B. mit indianischen Gesängen oder Zirkusbewegungen, während die Screenings Gelegenheit boten, Filme zu sehen und verschiedene kreative Formen zu analysieren. Während des öffentlichen Symposiums wurden Themen wie der Wandel des Körpers und der akademischen Systeme erörtert, und der Schulmarathon bot den Einrichtungen eine Plattform, um ihre einzigartigen Merkmale zu präsentieren. Schließlich ermöglichte die Präsentation von fünf spannenden Performances dem Publikum, zeitgenössische Kunst hautnah zu erleben.

"Die Freiheit, alles zu sein" ist nicht nur ein phantasievoller Slogan. Vielmehr ist es ein wichtiges Konzept für junge Kreative, um sich selbst zu erweitern und unendliche Möglichkeiten für ihre Praktiken zu erkennen. Der integrative und avantgardistische Charakter der zeitgenössischen Kunsterziehung kam auf dem 2025 Camping Asia voll zum Tragen. Mit fast 9.000 Teilnehmern wurde die Bedeutung der Veranstaltung für die Förderung der internationalen Kunsterziehung, des interkulturellen Austauschs und der kreativen Praktiken einmal mehr unterstrichen.

