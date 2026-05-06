Treinta años de valores: el Fair Play Menarini International Award anuncia su edición de 2026

FLORENCIA, Italia, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Treinta años de historias extraordinarias, las de hombres y mujeres para quienes la ética deportiva es más importante que cualquier medalla. Este es el hito que el Fair Play Menarini International Award alcanzará en tan solo unas semanas.

Fair Play Menarini International Award Fair Play Menarini International Award

La integridad moral, junto con la excelencia competitiva, es esencial para formar parte de las filas de los Embajadores del Juego Limpio Menarini. Este prestigioso grupo incluye a más de 400 leyendas del deporte, entre ellas Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone, Marco Belinelli y Luis Figo, por nombrar solo algunos; iconos que siguen inspirando a las nuevas generaciones al promover los valores más nobles de la competición.

La temporada de premios se inaugurará en Roma. El 4 de junio, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) acogerá la rueda de prensa oficial, durante la cual se anunciarán los ganadores del Premio Fair Play Menarini en presencia del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. En la misma ocasión, también se entregará el 'Young Athletes' Fair Play Menarini Award a talentos emergentes que ya han demostrado un profundo compromiso con la ética deportiva. El evento se trasladará posteriormente a Florencia. El 15 de junio se entregará el Premio Especial Fiamme Gialle 'Study and Sport', creado en colaboración con el Grupo Deportivo de la Guardia di Finanza y la delegación toscana del CONI, a los estudiantes deportistas que destacan tanto académica como deportivamente.

Los momentos más destacados del Premio tendrán lugar en julio. El miércoles 1 de julio, la Piazzale Michelangelo de Florencia acogerá a los ganadores en la tradicional cena de gala, seguida de la ceremonia de entrega de premios el jueves 2 de julio, en el evocador entorno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

"Al acercarnos a la 30ª edición, estamos más motivados que nunca para compartir el mensaje del Premio", declararon Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini. "Una simple mirada al Salón de la Fama Fair Play Menarini nos recuerda cada día el extraordinario camino del que formamos parte: un camino que celebra la esencia más auténtica del deporte, como una verdadera escuela de vida y valores".

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