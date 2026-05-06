Trente ans de valeurs : Le Prix International Fair Play Menarini annonce son édition 2026

FLORENCE, Italie, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Trente ans d'histoires remarquables , celles d'hommes et de femmes pour qui l'éthique sportive compte plus que n'importe quelle médaille. C'est l'étape que franchira dans quelques semaines le prix international Fair Play Menarini .

Fair Play Menarini International Award Fair Play Menarini International Award

L'intégrité morale, ainsi que l'excellence compétitive , est essentielle pour rejoindre les rangs des Ambassadeurs Menarini Fair Play. Ce groupe prestigieux comprend plus de 400 légendes du sport - parmi lesquelles Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone, Marco Belinelli et Luis Figo, pour n'en citer que quelques-unes - des icônes qui continuent d'inspirer les nouvelles générations en promouvant les valeurs les plus nobles de la compétition.

La saison des prix s'ouvrira sur Rome. Le 4 juin , le Comité National Olympique Italien (CONI) accueillera la conférence de presse officielle, au cours de laquelle les lauréats des Menarini Fair Play seront annoncés en présence du président du CONI, Luciano Buonfiglio. À cette occasion, le prix « Young Athletes' Fair Play Menarini Award » sera également décerné à des talents émergents qui ont déjà fait preuve d'un engagement profond en faveur de l'éthique sportive. L'événement se déplacera ensuite à Florence. Le 15 juin , le prix Special Fiamme Gialle 'Study and Sport' - créé en collaboration avec le groupe des sports de la Guardia di Finanza et la branche toscane du CONI - sera décerné aux étudiants-athlètes qui se distinguent à la fois sur le plan académique et sur le plan sportif.

Les temps forts du prix auront lieu en juillet. Le mercredi 1er juillet, Piazzale Michelangelo à Florence accueillera les lauréats pour le traditionnel dîner de gala, suivi de la cérémonie de remise des prix le jeudi 2 juillet, dans le cadre évocateur du Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

« A l'approche de la 30ème édition, nous sommes plus motivés que jamais pour partager le message du Prix, » ont déclaré Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du Conseil d'Administration de la Fondation Fair Play Menarini. « Un coup d'œil au Fair Play Menarini Hall of Fame suffit pour nous rappeler chaque jour l'extraordinaire voyage auquel nous participons - un chemin qui célèbre le côté le plus authentique du sport, en tant que véritable école de vie et de valeurs. »

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