- Treon obtiene una inversión de 6,8 millones de euros liderada por ACME Capital para impulsar la innovación en IA industrial

TAMPERE, Finlandia, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Treon, líder en soluciones de industria inteligente basadas en IA, ha anunciado hoy una inversión estratégica liderada por ACME Capital, con sede en Silicon Valley, como parte de la ampliación de su ronda de financiación de serie A. La inversión reforzará aún más la posición de Treon como la capa de inteligencia emergente para fábricas, entornos logísticos y equipos de fabricantes de equipos originales (OEM), al tiempo que acelerará su visión de operaciones industriales autónomas. ACME se incorporará a Ventech como miembro del consejo de administración, aportando una amplia experiencia en la integración de tecnologías de vanguardia en sistemas industriales del mundo real.

Joni Korppi, CEO, Treon

Treon es líder mundial en soluciones de industria inteligente nativas de IA, y ofrece sistemas de mantenimiento prescriptivo totalmente integrados y basados en la nube, que se apoyan en análisis avanzados de IA, una experiencia de usuario centrada en los dispositivos móviles, flujos de trabajo automatizados y sensores inalámbricos. Todas las soluciones se ofrecen como un servicio gestionado con tarifas de suscripción escalables. En la actualidad, Treon presta servicio a más de 200 clientes en todo el mundo en los sectores de la fabricación, la manipulación de materiales y la logística, lo que le permite mantener un crecimiento continuo de los ingresos recurrentes a lo largo de varios años.

Impulsando la coordinación del mantenimiento nativo de IA

Mientras la producción industrial mundial sigue aumentando, las empresas se enfrentan a un reto sin precedentes: cómo mantener flotas de activos cada vez más grandes a medida que se reduce la mano de obra de especialistas cualificados. Treon está llevando a cabo una estrategia audaz para crear una coordinación del mantenimiento basada en la IA que transforme los entornos industriales de reactivos y manuales a predictivos, contextuales y autónomos, impulsando la eficiencia y la productividad. Esta dirección se alinea firmemente con la tesis de inversión de ACME en IA física y fabricación de próxima generación.

Una visión compartida, un impulso compartido

«Al entrar en una nueva era de operaciones industriales basadas en la IA, la colaboración con ACME refuerza nuestra capacidad para expandir las tecnologías de IA industrial a escala mundial», afirmó Joni Korppi, consejero delegado de Treon. «La experiencia de ACME en la creación de empresas tecnológicas transformadoras, combinada con nuestra plataforma de IA industrial y nuestro excepcional equipo, acelerará la transformación de fábricas y centros logísticos de todo el mundo».

Christian Tang–Jespersen, socio de ACME Capital, añadió: «Treon ha sentado unas bases extraordinarias en la intersección entre el hardware, el software y la inteligencia artificial. La estrategia centrada de la empresa y su gran capacidad de ejecución la convierten en un líder que marca la pauta en la transición del mantenimiento predictivo a las operaciones autónomas. Estamos encantados de asociarnos con Treon, lo que refleja la fortaleza técnica de Europa y el compromiso de ACME de ayudar a la empresa a crecer y tender puentes entre Europa y Estados Unidos».

Treon presentará su capa de coordinación del mantenimiento basada en IA en la Feria de Hannover, del 20 al 24 de abril de 2026, donde exhibirá un motor inteligente con la inteligencia de Treon integrada, junto con la experiencia de usuario de su asistente técnico de IA.

Acerca de Treon

Treon es líder mundial en tecnologías de 'industria inteligente' basadas en la inteligencia artificial, y ayuda a las empresas a aumentar su productividad, mejorar la visibilidad operativa y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Sus soluciones en la nube de mantenimiento predictivo, totalmente integradas, combinan análisis avanzados de inteligencia artificial, una experiencia de usuario centrada en los dispositivos móviles, flujos de trabajo automatizados y sensores de vibración inalámbricos, todo ello ofrecido como un servicio gestionado con tarifas de suscripción escalables. Treon presta servicio a más de 200 clientes en todo el mundo en los sectores de la fabricación, la manipulación de materiales y la logística. Más información en www.treon.fi.

Acerca de ACME Capital

ACME Capital es una empresa de capital de riesgo con oficinas en San Francisco, California, que invierte en Estados Unidos y Europa. La empresa respalda a fundadores que desarrollan tecnologías innovadoras que se adelantan al consenso del mercado. La estrategia de la empresa se centra en sectores de tecnología avanzada, como el aeroespacial y de defensa, la IA, la robótica, la salud, los materiales avanzados y la fabricación de última generación.

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