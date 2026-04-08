Treon obtient un investissement de 6,8 millions d'euros mené par ACME Capital pour accélérer l'innovation en matière d'IA industrielle

TAMPERE, Finlande, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Treon, leader des solutions industrielles intelligentes natives de l'IA, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique mené par ACME Capital, basé dans la Silicon Valley, dans le cadre de l'extension de sa série A. Cet investissement renforcera la position de Treon en tant que couche d'intelligence émergente pour les usines, les environnements logistiques et les équipements OEM, tout en accélérant sa vision des opérations industrielles autonomes. ACME rejoindra Ventech au sein du conseil d'administration, apportant sa vaste expertise en matière de transposition de technologies d'avant-garde dans les systèmes industriels réels.

Joni Korppi, CEO, Treon

Treon est un leader mondial des solutions industrielles intelligentes natives de l'IA, offrant des systèmes de maintenance prescriptive entièrement intégrés et basés sur le cloud, alimentés par des analyses IA avancées, une expérience utilisateur mobile-first, des flux de travail automatisés et des capteurs sans fil. Toutes les solutions sont fournies sous la forme d'un service géré avec une tarification évolutive des abonnements. Aujourd'hui, Treon compte plus de 200 clients dans le monde entier dans les secteurs de la fabrication, de la manutention et de la logistique, ce qui se traduit par une croissance continue des recettes récurrentes sur plusieurs années.

Orchestration de la maintenance native de l'IA

Alors que la production industrielle mondiale continue d'augmenter, les entreprises sont confrontées à un défi sans précédent : comment entretenir des flottes d'actifs de plus en plus importantes alors que la main-d'œuvre de spécialistes qualifiés est en diminution. Treon met en œuvre une stratégie audacieuse pour construire une orchestration de la maintenance native de l'IA qui transforme les environnements industriels réactifs et manuels en environnements prédictifs, contextuels et autonomes, stimulant ainsi l'efficacité et la productivité. Cette orientation s'aligne fortement sur la thèse d'investissement d'ACME dans l'IA physique et la fabrication de nouvelle génération.

Une vision commune, un élan commun

« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère d'opérations industrielles natives de l'IA, le partenariat d'ACME renforce notre capacité à développer les technologies d'IA industrielle à l'échelle mondiale », a déclaré Joni Korppi, PDG de Treon. « L'expérience d'ACME dans la création d'entreprises technologiques transformationnelles, alliée à notre plateforme d'IA industrielle et à notre équipe exceptionnelle, accélérera la transformation des usines et des plateformes logistiques dans le monde entier. »

Christian Tang-Jespersen, partenaire d'ACME Capital, a ajouté : « Treon a construit une fondation remarquable à l'intersection du matériel, du logiciel et de l'IA. La stratégie ciblée de l'entreprise et ses solides capacités d'exécution en font un leader qui définit la catégorie dans le passage de la maintenance prédictive aux opérations autonomes. Nous sommes ravis de nous associer à Treon, qui reflète la force technique de l'Europe et l'engagement d'ACME à aider l'entreprise à se développer et à faire le lien entre l'Europe et les États-Unis. »

Treon dévoilera sa couche d'orchestration de la maintenance native de l'IA à la Foire de Hanovre du 20 au 24 avril 2026, en présentant un moteur intelligent avec l'intelligence Treon intégrée, ainsi que son expérience utilisateur Agentic AI Technician Companion.

À propos de Treon

Treon est un leader mondial des technologies industrielles intelligentes natives de l'IA, qui aide les entreprises à stimuler leur productivité, à améliorer leur visibilité opérationnelle et leur durabilité à long terme. Ses solutions cloud de maintenance prédictive entièrement intégrées allient des analyses IA avancées, une expérience utilisateur mobile-first, des flux de travail automatisés et des capteurs de vibration sans fil livrés sous la forme d'un service géré avec tarification évolutive des abonnements. Treon est au service de plus de 200 clients dans le monde entier dans les secteurs de la fabrication, de la manutention et de la logistique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.treon.fi.

À propos d'ACME Capital

ACME Capital est une société de capital-risque dont les bureaux sont situés à San Francisco, en Californie, et qui investit aux États-Unis et en Europe. L'entreprise soutient les fondateurs qui développent des technologies révolutionnaires avant le consensus du marché. La stratégie de l'entreprise se concentre sur les secteurs de la deep tech, notamment l'aérospatiale et la défense, l'IA, la robotique, la santé, les matériaux avancés et la fabrication de nouvelle génération.

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