Treon sichert sich eine Investition in Höhe von 6,8 Millionen Euro unter der Führung von ACME Capital, um Innovationen im Bereich der industriellen KI voranzutreiben

TAMPERE, Finnland, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Treon, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für die Smart Industry, gab heute im Rahmen seiner Serie-A-Erweiterung eine strategische Investition unter der Führung des im Silicon Valley ansässigen Unternehmens ACME Capital bekannt. Die Investition wird die Position von Treon als aufstrebende Intelligenzplattform für Fabriken, Logistikumgebungen und OEM-Anlagen weiter stärken und gleichzeitig die Verwirklichung seiner Vision eines autonomen Industriebetriebs vorantreiben. ACME wird als Vorstandsmitglied zu Ventech stoßen und bringt fundiertes Fachwissen bei der Umsetzung von Spitzentechnologien in praktische industrielle Systeme mit.

Joni Korppi, CEO, Treon

Treon ist ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Smart-Industry-Lösungen und liefert vollständig integrierte, cloudbasierte Systeme für die präskriptive Instandhaltung, die auf fortschrittlichen KI-Analysen, einer „Mobile-First"-Benutzererfahrung, automatisierten Arbeitsabläufen und drahtlosen Sensoren basieren. Alle Lösungen werden als Managed Service mit skalierbaren Abonnementpreisen bereitgestellt. Heute betreut Treon weltweit mehr als 200 Kunden aus den Bereichen Fertigung, Materialtransport und Logistik und verzeichnet ein kontinuierliches, mehrjähriges Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen.

Förderung einer KI-basierten Wartungsorchestrierung

Während die weltweite Industrieproduktion weiter steigt, stehen Unternehmen vor einer beispiellosen Herausforderung: Wie lassen sich immer größere Anlagenflotten warten, während die Zahl der qualifizierten Fachkräfte schrumpft? Treon verfolgt eine mutige Strategie zum Aufbau einer KI-basierten Wartungsorchestrierung, die industrielle Umgebungen von reaktiv und manuell zu vorausschauend, kontextbezogen und autonom transformiert und so Effizienz und Produktivität steigert. Diese Ausrichtung steht in starkem Einklang mit ACMEs Investmentthese in physischer KI und Fertigung der nächsten Generation.

Gemeinsame Vision, gemeinsamer Schwung

„Während wir in eine neue Ära KI-nativer industrieller Abläufe eintreten, stärkt die Partnerschaft mit ACME unsere Fähigkeit, die industriellen KI-Technologien global zu skalieren", sagte Joni Korppi, CEO von Treon. „Die Erfahrung von ACME beim Aufbau transformativer Technologieunternehmen, kombiniert mit unserer industriellen KI-Plattform und unserem außergewöhnlichen Team, wird die Transformation von Fabriken und Logistikzentren auf der ganzen Welt beschleunigen."

Christian Tang-Jespersen, Partner bei ACME Capital, fügte hinzu: „Treon hat eine bemerkenswerte Grundlage an der Schnittstelle von Hardware, Software und KI geschaffen. Die fokussierte Strategie und die starken Umsetzungsfähigkeiten des Unternehmens machen es zu einem wegweisenden Marktführer beim Übergang von der vorausschauenden Wartung zum autonomen Betrieb. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Treon, die Europas technische Stärke und ACMEs Engagement widerspiegelt, das Unternehmen bei seiner Skalierung zu unterstützen und eine Brücke zwischen Europa und den USA zu schlagen."

Treon wird seine KI-native Maintenance Orchestration Layer auf der Hannover Messe vom 20. bis 24. April 2026 vorstellen und dabei einen intelligenten Motor mit integrierter Treon-Intelligenz sowie die Benutzererfahrung seines Agentic AI Technician Companion präsentieren.

Information zu Treon

Treon ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für die Smart Industry und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktivität zu steigern, die Transparenz ihrer Betriebsabläufe zu verbessern und ihre langfristige Nachhaltigkeit zu sichern. Die vollständig integrierten Cloud-Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung vereinen fortschrittliche KI-Analysen, eine mobilorientierte Benutzererfahrung, automatisierte Arbeitsabläufe und drahtlose Schwingungssensoren, die als Managed Service mit skalierbaren Abonnementpreisen bereitgestellt werden. Treon unterstützt weltweit mehr als 200 Kunden in den Bereichen Fertigung, Materialtransport und Logistik. Weitere Informationen finden Sie unter www.treon.fi.

Informationen zu ACME Capital

ACME Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien, die in den Vereinigten Staaten und Europa investiert. Das Unternehmen unterstützt Gründer, die bahnbrechende Technologien entwickeln, die dem Marktkonsens voraus sind. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf Deep-Tech-Sektoren wie Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, KI, Robotik, Gesundheit, fortschrittliche Werkstoffe und Fertigung der nächsten Generation.

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