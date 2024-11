Tribesigns renforce son partenariat avec Wayfair au salon High Point Market 2024

NEW YORK, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles prestigieux à l'échelle mondiale, et Wayfair, un magasin en ligne unique pour tout ce qui concerne la maison, ont récemment renforcé leur partenariat en cours au High Point Market 2024.

Cette collaboration souligne l'engagement de Tribesigns à maintenir l'identité unique de sa marque par l'introduction continue de produits d'ameublement au design unique.

Wayfair réaffirme son engagement à soutenir Tribesigns sur la voie du succès. Les deux parties se sont déclarées satisfaites des résultats de leurs discussions au High Point Market en Caroline du Nord.

High Point Market 2024 est l'un des plus grands salons américains de l'ameublement, qui s'est déroulé du 26 au 30 octobre 2024. Lors du salon, Tribesigns a présenté une vaste collection de meubles au design unique, qui a attiré l'attention de tous les participants.

Les visiteurs ont été particulièrement impressionnés par le caractère abordable, le design, l'aspect pratique et l'intégration harmonieuse du style et de la fonctionnalité des produits présentés.

Wayfair a visité le stand de Tribesigns pendant le High Point Market avec une équipe de membres de la haute direction, y compris Niraj Shah (directeur général, coprésident et cofondateur), Ryan Fitzpatrick (vice-président), Rakshita Agrawal (directeur et directeur général), Arjun Mewara, (Media & Digital Advertising Lead), et d'autres cadres des départements clés de Wayfair.

"Nous sommes ravis d'accueillir M. Niraj Shah et son équipe Wayfair pour discuter du renforcement de notre collaboration. La visite de Wayfair témoigne de son précieux partenariat et de son vif intérêt pour la croissance de notre marque et de nos activités. C'est aussi un grand encouragement pour nous de créer plus de produits centrés sur le client, exclusivement pour Wayfair", a déclaré Andy Huang, le CMO de Tribesigns.

Tribesigns propose une gamme complète de solutions d'ameublement adaptées à différents environnements, notamment les salons, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les couloirs, les cuisines et les salles à manger. Au cours des 13 dernières années, l'entreprise a fourni une variété de meubles d'intérieur et d'extérieur à plus de 30 millions de ménages aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie.

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan "Designed For Life", sa philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également célèbre pour ses meubles au design particulier et élégant. La plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs. En choisissant Tribesigns, vous ne serez jamais déçu.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, veuillez consulter https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest et TikTok.

