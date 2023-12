Tribesigns s'associe à One Tree Planted dans le cadre d'initiatives environnementales

LOS ANGELES, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Tribesigns , une marque de meubles en ligne reconnue mondialement, a annoncé un partenariat avec One Tree Planted, un organisme sans but lucratif qui se concentre sur le reboisement mondial, la biodiversité et la promotion de pratiques écologiques dans les programmes de plantation d'arbres.

En mettant toujours l'accent sur le client d'abord, Tribesigns est à l'avant-garde en ce qui a trait à fournir du mobilier élégant, de haute qualité et rentable. Afin d'améliorer ses efforts en matière de durabilité et d'avoir un impact social positif, Tribesigns a entrepris une initiative remarquable dans sa stratégie de responsabilité d'entreprise.

Dans le cadre de son programme « One Dollar One Tree, One Tribe One Dream » avec One Tree Planted, Tribesigns donne 1 $ à des projets de reboisement pour chaque achat réalisé sur son site Web officiel. Cela permet aux clients de soutenir directement les efforts de protection de l'environnement à chaque achat. Dans le mois suivant l'expédition, un certificat de plantation d'arbres sera envoyé par e-mail aux clients, renforçant l'engagement de Tribesigns en matière de durabilité et donnant aux clients un rôle significatif dans le reboisement.

Lancé officiellement en novembre de cette année, le programme vise à planter au moins 20 000 arbres en 2024, dans le but de promouvoir les initiatives de conservation des sols et de l'eau, d'améliorer la qualité de l'air et de favoriser le développement durable des collectivités.

« Chez Tribesigns, la durabilité est notre priorité depuis le début – nous avons servi plus de 10 millions de ménages américains, et plus de 1 000 produits de meubles portent l'étiquette Climate Pledge Friendly sur Amazon, a déclaré Peter Wang, fondateur et PDG de Tribesigns. Notre partenariat avec One Tree Planted est aussi un prolongement naturel de notre engagement envers l'environnement tout en encourageant nos clients à contribuer à une planète plus verte. »

« C'est beaucoup plus qu'une initiative verte sur papier pour nous, a ajouté Mme Sophia Zhao, cofondatrice de Tribesigns. Alors que nous continuons d'introduire des meubles magnifiquement conçus qui apportent du confort à chaque foyer, nous espérons sincèrement développer une entreprise durable pour nos clients et faire une différence dans les défis importants auxquels la planète est confrontée en termes de changements climatiques et de déforestation. »

Chaque meuble de Tribesigns est fabriqué à partir de bois récolté de façon durable en gardant à l'esprit le reboisement. Les clients peuvent se réjouir de savoir que leur achat appuie une gestion forestière responsable grâce au partenariat de Tribesigns avec One Tree Planted.

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Chez Tribesigns, nous préconisons le slogan « Designed For Life ». Fondée en 2011 par l'héritier talentueux d'un maître menuisier et sa femme douée de créativité, alliant expertise technique et sens artistique, Tribesigns valorise une approche axée sur le client avec honnêteté, simplicité et innovation, et se consacre à créer un foyer confortable pour tous.

Depuis, nous nous sommes établis comme premier détaillant en ligne de mobilier de bureau à domicile. Nous possédons également deux sous-marques sous Tribesigns, dont Little Tree pour les meubles minimalistes et Lantine pour les meubles luxueux. Avec plus de 35 entrepôts à l'étranger, de solides capacités de R&D et de fabrication, Tribesigns offre également des services d'expédition directe, des services de fabrication d'équipement d'origine et de fabrication de conception originale pour les partenaires commerciaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tribesigns, veuillez consulter les sites https://tribesigns.com/ et B2B , ou consulter les pages Facebook , YouTube , Pinterest et TikTok de l'entreprise.

