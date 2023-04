TRIBUNAL FEDERAL RESTABLECE EXENCIÓN RELIGIOSA A LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE VACUNARSE PARA ASISTIR A LA ESCUELA EN MISSISSIPPI

GULFPORT, Mississippi, 18 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Siri & Glimstad LLP anuncia un fallo de banquillo tras una audiencia probatoria en la que un tribunal federal ha decidido que la primera enmienda requiere que el Estado de Mississippi conceda a sus residentes una exención religiosa para que sus hijos asistan a la escuela sin una o más vacunas exigidas por el estado antes del 15 de julio de 2023.

Poco después de la audiencia, se emitió una entrada escrita en el expediente del tribunal que, en parte relevante, proporcionó lo siguiente:

Registro de acta para el proceso ante el juez de distrito Halil S. Ozerden: audiencia sobre la moción de los demandantes para un requerimiento preliminar presentado el 17/4/2023. El tribunal escuchó testimonios y argumentos adicionales. Por las razones indicadas en el registro, que se detallarán más profundamente en una orden escrita posterior, el tribunal concederá la moción de los demandantes. Desde y después del 15 de julio de 2023, el acusado Daniel P. Edney, en su calidad oficial de director de salud del estado … sus funcionarios, agentes, asesores y empleados, y cualquier persona que actúe en concierto activo o participe con ellos, deberán aplicar el código Mississippi § 41-23-37 [Ley de vacunación escolar obligatoria de Mississippi] a menos que ofrezcan a las personas la opción de solicitar una exención religiosa de la exigencia de vacunación.

Mississippi es uno de los apenas seis estados que no tiene exención religiosa para que los estudiantes asistan a la escuela. Numerosos padres han mantenido sinceras creencias religiosas que no permiten vacunar a sus hijos, debido, entre otros motivos, a la implicación y el desarrollo de vacunas que utilizan productos de abortos y líneas celulares de fetos abortados. Esos padres fueron situados en una posición imposible al verse obligados a violar sus sinceras creencias religiosas para enviar a sus hijos a la escuela.

La negativa a reconocer exenciones religiosas ha perjudicado innecesariamente a estos niños al obligar a sus padres a educarlos en casa o a mudarse fuera del estado, a menudo justo pasando la frontera para asistir a la escuela en un estado vecino mientras siguen viviendo sus vidas en Mississippi.

El Estado de Mississippi concede una exención secular a quienes tienen motivos médicos, lo que refleja que puede dar cabida a estudiantes que no están vacunados. Simplemente ha elegido no conceder una exención cuando es el alma inmortal de alguien lo que un padre cree que estaría en riesgo. Los demandantes se sienten increíblemente alentados por el hecho de que un tribunal federal haya convenido que el estado no puede conceder una exención secular sin conceder una exención religiosa y que ello viola la primera enmienda.

Los seis demandantes en el caso incluyen padres de todo el estado, incluido un pastor que tuvo que excluir a su propia hija de su propia escuela cristiana privada porque no pudo expresar sus convicciones religiosas para permitir que asistiera.

El juez Ozerden emitió un cuidadoso fallo provisional desde el banquillo, reconociendo la importancia y la magnitud de la vulneración de la libertad religiosa en el estado, y emitirá una orden por escrito a continuación.

Esperamos con ansias cooperar con el Departamento de Salud en la creación de un proceso de exenciones religiosas.

El financiamiento del litigio para esta demanda ha sido proporcionado por Informed Consent Action Network.

Los abogados de los demandantes son Aaron Siri, Elizabeth A. Brehm, Walker Moller y Catherine Cline de Siri & Glimstad LLP y Chris Wiest de Chris Wiest, Attorney at Law, PLLC.

FUENTE Siri & Glimstad LLP

