Trickster: La carrera por el número 1 de Navidad no es ninguna broma

LONDRES, 13 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, el cantante y empresario austriaco de Linz, lanza el 17 de noviembre de 2023 en Trickster Recordings, a través de Absolute, su mezcla de clásicos navideños "Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town". Mezcla de nostalgia y calor festivo, este es el cóctel navideño que no sabía que necesitaba: sostenga el ponche de huevo. Trickster quiere llevar la alegría al hogar de todos.

Trickster

Rodado en los emblemáticos Estudios Pinewood, el hogar de James Bond, el vídeo del single está impregnado de glamour vintage al estilo de los años 40, mientras algunos de los mejores bailarines del mundo recrean la llamativa energía festiva de una fiesta navideña al estilo de Nueva Orleans. Creada por un equipo que ha trabajado en El Señor de los Anillos, Misión Imposible, Independence Day y más, esta superproducción navideña formará parte con el tiempo de una película navideña completa. El tema navideño de Trickster está llamado a ser la mejor banda sonora de la temporada.

La canción llega justo antes de la película de John Woo del mismo nombre y, aunque la historia de Trickster merece su propia película, centrémonos en la música por ahora…

Producidas por Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] y el propio Trickster, estas canciones favoritas de la temporada se fusionaron a la perfección en los legendarios estudios londinenses Angel y RAK, y se mezclaron en Abbey Road. El productor Guy Chambers [Robbie Williams] también es una pieza clave del proyecto Trickster. La fastuosa 'Silent Night' vs. 'Santa Claus Is Coming To Town' cuenta con el grupo vocal ganador de un Grammy® The Swingles, una big band y una sección de cuerda arreglada y orquestada por el genial Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé].

Trickster crea música Rock, Pop, Swing y Electro con un enfoque pionero: todo debe abrir nuevos caminos, ser fresco y original. Del mismo modo, John Woo ha dicho de su particular 'Silent Night', "Toda la película es sin diálogo: .... música en lugar de lenguaje". También la música de Trickster habla desde el corazón. "Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town" sigue la estela de "Still Kicking", que se escuchó en todo el mundo.

Así que este año, pase unas Navidades Trickster: ¡seguro que no serán aburridas! Trickster también está encantado de anunciar que su álbum de debut llegará en 2024. Asegúrese de que Trickster esté en su lista de Navidad.

Reserva anticipada: https://slinky.to/SilentNightSantaClaus

Escuche parte del sencillo: https://youtu.be/BrzOIV-LGOI?si=_29irV6c6ZryPM5W