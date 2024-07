Trident Global Holdings et Zoetic Global annoncent un accord majeur visant à transformer les industries américaines grâce aux terres rares

CLEVELAND, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Trident Global Holdings, une importante société basée en Corée, a annoncé aujourd'hui la création d'une importante co-entreprise stratégique révolutionnaire avec Zoetic Global. Cette collaboration vise à co-développer des mines de terres rares de premier ordre, pour garantir l'accès des entreprises mondiales et américaines à ces ressources essentielles. La co-entreprise a le potentiel de générer des milliards de valeur économique et de mettre en œuvre des pratiques durables dans l'industrie minière des terres rares.

Front row: Jong Hyeog Yun, Chairman of Trident Global Holdings and Jerome Ringo, Co-Founder and Executive Chairman of Zoetic Global Back Row: Sam Chi, CEO of Trident Global Holdings; Tim Ryan, former Ohio Congressman and Zoetic Global's Chief Global Business Development Officer; Avery Hong, CEO of Zoetic Global Trident Holdings Logo

Dans le cadre de cette co-entreprise, Trident Global Holdings, qui a déjà conclu un accord de coopération stratégique avec le groupe vietnamien Hung Hai Group, propriétaire de trois mines dans la province de Lai Chau, dans le nord du Vietnam, s'associera à Zoetic Global pour fournir les technologies les plus récentes et les plus respectueuses de l'environnement afin d'optimiser l'efficacité de la production de terres rares. Ces mines, dont Bac (Nord) Nam Xe, Nam (Sud) Nam Xe et Dong Pao, possèdent collectivement des réserves confirmées totalisant 7 millions de tonnes métriques d'éléments de terres rares de grande valeur.

Grâce à cette collaboration, Zoetic Global et Trident Global Holdings développeront et exploiteront ces importantes mines en utilisant des solutions innovantes pour assainir les flux de déchets, ce qui rendra le processus plus propre et plus durable. L'entreprise aura accès à environ 7 % des gisements connus de terres rares dans le monde , avec un pourcentage élevé d'éléments de terres rares plus lourds et plus précieux. Les principales industries mondiales et américaines pourront intervenir dans les secteurs suivants :

Semi-conducteurs : les éléments des terres rares sont essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et permettront encore plus de progrès dans la conception des puces d'intelligence artificielle.

Énergies renouvelables : les aimants en terres rares sont utilisés dans les éoliennes et d'autres technologies d'énergie propre visant à réduire les émissions de carbone.

Industries de l'aérospatiale et de la défense : renforcer la chaîne d'approvisionnement pour les applications de défense critiques.

Industrie des produits électroniques : fournir des matériaux essentiels à la production de smartphones, d'ordinateurs, de téléviseurs et d'autres appareils électroniques de pointe.

Secteur des véhicules électriques : fournir des composants essentiels pour les batteries et les moteurs, contribuant ainsi à la croissance du marché des véhicules électriques.

Imagerie médicale et biotechnologie : Soutenir les progrès de l'imagerie médicale et d'autres technologies de soins de santé telles que les scanners IRM et PET.

« Le Viêt Nam détient environ 20 % des réserves mondiales de terres rares. Cette collaboration, avec Hung Hai Group, permettra de dégager une valeur financière importante pour le Viêt Nam, ce qui aura un impact profond et profitera au gouvernement vietnamien et à sa population en introduisant de nouvelles entreprises et technologies dans le secteur de l'exploitation minière. Ce partenariat garantira également la gestion durable des éléments de terres rares pour le marché mondial », a déclaré Sam Chi, PDG de Trident Global Holdings. « Nous sommes ravis de notre solide collaboration avec Zoetic Global, d'autant plus que la demande d'éléments de terres rares devrait exploser au cours de la prochaine décennie. »

« L'un des principaux objectifs de Zoetic est de veiller à ce que les industries américaines bénéficient d'un accès égal aux éléments essentiels nécessaires à la concurrence mondiale », a déclaré Tim Ryan, ancien membre du Congrès de l'Ohio et directeur du développement des affaires mondiales de Zoetic Global. « Cette entreprise commune garantit aux entreprises américaines des secteurs de la technologie, de l'aérospatiale et de la défense une présence et une influence significatives sur le marché mondial. L'annoncer depuis la ceinture industrielle de l'Amérique souligne les immenses avantages et l'importance historique de cet accord pour notre région et notre pays ».

« Nous avons été inspirés par la loi CHIPS, qui souligne la nécessité de sécuriser et de renforcer nos chaînes d'approvisionnement », a déclaré Avery Hong, PDG de Zoetic Global. « Les perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence l'importance de garantir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. En délocalisant et en relocalisant des technologies et des matériaux essentiels, nous pouvons renforcer la résilience économique et réduire la dépendance à l'égard des sources étrangères ».

« On trouve des gisements de terres rares dans diverses régions du monde, mais le savoir-faire technique et l'accès à des technologies respectueuses de l'environnement font défaut », a déclaré Jerome Ringo, cofondateur et président exécutif de Zoetic Global. « Zoetic a obtenu des solutions d'alimentation énergétique et d'assainissement qui vont transformer l'industrie minière des terres rares ».

Trident Global Holdings et Zoetic Global se sont engagés à mettre en place une chaîne de valeur complète qui donne la priorité à la durabilité et au déploiement de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement pour l'extraction et le traitement des matériaux à base de terres rares.

À propos de Trident Global Holdings

Trident Global Holdings est une importante société basée en Corée qui a des intérêts dans l'exploitation minière, l'immobilier et la technologie de capture du carbone. En partenariat avec Zoetic Global, Trident Global Holdings, avec le soutien de Hung Hai Group, veut établir une chaîne de valeur complète qui s'étend au-delà de l'exploitation minière. Cette approche intégrée et durable englobera le raffinage, la fusion, le traitement et la distribution des produits finaux, renforçant ainsi leur position sur le marché des éléments de terres rares. Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, Trident a l'intention de développer et de déployer de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement pour l'extraction et le traitement des terres rares.

À propos de Zoetic Global

Zoetic Global est un fournisseur de solutions axées sur la durabilité, qui se consacre à la fourniture de technologies essentielles dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'alimentation aux régions qui en ont le plus besoin. En collaborant avec des partenaires technologiques et stratégiques, Zoetic a constitué un portefeuille de solutions convaincantes pour répondre à des problèmes cruciaux. Le nom « Zoetic », qui signifie « relatif à la vie », symbolise l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions efficaces. Le cofondateur et président Jerome Ringo, leader chevronné du mouvement climatique, dirige les efforts de Zoetic pour soutenir les régions affectées de manière disproportionnée par le changement climatique. Zoetic croit en l'existence de solutions critiques et en la nécessité d'un engagement accru de la part des dirigeants pour les mettre en œuvre efficacement. Pour plus d'informations sur Zoetic Global, consultez le site Page d'information sur Zoetic Global

