Trident Global Holdings und Zoetic Global kündigen wichtige Vereinbarung zur Umgestaltung der US-Industrie mit Seltenen Erden an

CLEVELAND, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Trident Global Holdings, ein führendes Unternehmen mit Sitz in Korea, gab heute ein bahnbrechendes strategisches Joint Venture mit Zoetic Global bekannt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, gemeinsam hochwertige Seltenerdminen zu erschließen und sicherzustellen, dass globale und US-Unternehmen Zugang zu diesen wichtigen Elementen haben. Das Joint Venture hat das Potenzial, einen wirtschaftlichen Wert in Milliardenhöhe zu schaffen und nachhaltige Praktiken in der Bergbauindustrie für Seltene Erden einzuführen.

Front row: Jong Hyeog Yun, Chairman of Trident Global Holdings and Jerome Ringo, Co-Founder and Executive Chairman of Zoetic Global Back Row: Sam Chi, CEO of Trident Global Holdings; Tim Ryan, former Ohio Congressman and Zoetic Global's Chief Global Business Development Officer; Avery Hong, CEO of Zoetic Global Trident holdings logo

Trident Global Holdings, das bereits ein strategisches Kooperationsabkommen mit der vietnamesischen Hung Hai Group geschlossen hat, die drei Minen in der nordvietnamesischen Provinz Lai Chau besitzt, wird mit Zoetic Global zusammenarbeiten, um die neuesten umweltfreundlichen Technologien zur Maximierung der Effizienz der Seltenerdproduktion zu entwickeln. Diese Minen, darunter Bac (Nord) Nam Xe, Nam (Süd) Nam Xe und Dong Pao, verfügen zusammen über bestätigte Reserven von insgesamt 7 Millionen Tonnen wertvoller Seltenerdelemente.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Zoetic Global und Trident Global Holdings diese wichtigen Minen erschließen und betreiben und dabei innovative Lösungen zur Sanierung von Abfallströmen einsetzen, um den Prozess sauberer und nachhaltiger zu gestalten. Das Unternehmen wird Zugang zu etwa 7 % der bekannten Seltenerdvorkommen in der Welt mit einem hohen Anteil der schwereren, wertvolleren Seltenerdelemente haben. Schlüsselindustrien weltweit und in den USA erhalten Zugang zu :

Halbleiter: Seltene Erden sind für die Halbleiterherstellung von entscheidender Bedeutung und werden zu Fortschritten bei der Entwicklung von Chips für künstliche Intelligenz beitragen.

Erneuerbare Energien: Seltenerdmagnete werden in Windturbinen und anderen sauberen Energietechnologien eingesetzt, die auf die Verringerung der Kohlenstoffemissionen abzielen.

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: Stärkung der Lieferkette für kritische Verteidigungsanwendungen.

Elektronik: Bereitstellung wichtiger Materialien für die Herstellung von Smartphones, Computern, Fernsehern und anderen modernen elektronischen Geräten.

Elektrische Fahrzeuge: Lieferung von wichtigen Komponenten für Batterien und Motoren, die zum Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge beitragen.

Medizinische Bildgebung und Biotechnologie: Unterstützung von Fortschritten in der medizinischen Bildgebung und anderen Gesundheitstechnologien wie MRT- und PET-Scannern .

„Vietnam verfügt über etwa 20 % der weltweiten Reserven an seltenen Erden. Diese Zusammenarbeit mit der Hung Hai Group wird einen erheblichen finanziellen Wert für Vietnam schaffen und der vietnamesischen Regierung und der Bevölkerung durch die Einführung neuer Bergbaugeschäfte und -technologien einen großen Nutzen bringen. Diese Partnerschaft wird auch die nachhaltige Bewirtschaftung Seltener Erden für den Weltmarkt sicherstellen", sagte Sam Chi, Geschäftsführer von Trident Global Holdings. „Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Zoetic Global, zumal die Nachfrage nach Seltenen Erden in den nächsten zehn Jahren stark ansteigen dürfte."

„Eines der Hauptziele von Zoetic ist es, sicherzustellen, dass die US-Industrie gleichen Zugang zu wichtigen Elementen hat, die für den globalen Wettbewerb notwendig sind", sagte Tim Ryan, ehemaliger Kongressabgeordneter aus Ohio und Leiter für globale Geschäftsentwicklung von Zoetic Global. „Dieses Joint Venture garantiert, dass amerikanische Technologie-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen eine bedeutende Präsenz und einen großen Einfluss auf dem Weltmarkt haben. Diese Ankündigung aus dem Industriegürtel Amerikas unterstreicht den immensen Nutzen und die historische Bedeutung dieses Geschäfts für unsere Region und unser Land."

„Wir wurden durch den CHIPS Act inspiriert, der die Notwendigkeit unterstreicht, unsere Lieferketten zu sichern und zu stärken", so Avery Hong, Geschäftsführer von Zoetic Global. „Die Unterbrechungen durch die COVID-19-Pandemie haben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die Integrität der Lieferkette sicherzustellen. Durch das On- und Re-Shoring kritischer Technologien und Materialien können wir die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen verringern."

„Seltene Erden sind in verschiedenen Regionen der Welt zu finden, aber es fehlte bisher an technischem Know-how und Zugang zu umweltfreundlichen Technologien", sagte Jerome Ringo, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Zoetic Global. „Zoetic hat sich Energie- und Sanierungslösungen gesichert, die für die Bergbauindustrie für Seltene Erden transformativ sein werden."

Trident Global Holdings und Zoetic Global sind bestrebt, eine umfassende Wertschöpfungskette aufzubauen, in der Nachhaltigkeit und der Einsatz neuer, umweltverträglicher Technologien zur Gewinnung und Verarbeitung von Seltenen Erden im Vordergrund stehen.

Informationen zu Trident Global Holdings

Trident Global Holdings ist ein bekanntes koreanisches Unternehmen mit Interessen in den Bereichen Bergbau, Immobilien und Kohlenstoffabscheidungstechnologie. Das Unternehmen will in Partnerschaft mit Zoetic Global, Trident Global Holdings und der Hung Hai Group eine umfassende Wertschöpfungskette aufbauen, die über den Bergbau hinausgeht. Dieser integrierte und nachhaltige Ansatz wird die Raffination, das Schmelzen, die Verarbeitung und den Vertrieb der Endprodukte umfassen und damit die Position des Unternehmens auf dem Markt für Seltene Erden festigen. Im Rahmen seiner Verpflichtung zur Nachhaltigkeit beabsichtigt Trident, neue, umweltverträgliche Technologien für die Gewinnung und Verarbeitung der Seltenen Erden zu entwickeln und einzusetzen.

Informationen zu Zoetic Global

Zoetic Global ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Lösungsanbieter, der Energie-, Wasser- und Lebensmitteltechnologien für die bedürftigsten Gebiete bereitstellt. Durch die Zusammenarbeit mit Technologie- und strategischen Partnern hat Zoetic ein überzeugendes Portfolio an Lösungen für kritische Probleme zusammengestellt. Der Name „Zoetic", was so viel wie „lebenswichtig" bedeutet, symbolisiert das Engagement des Unternehmens für wirkungsvolle Lösungen. Jerome Ringo, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Zoetic, ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Klimabewegung und treibt die Bemühungen von Zoetic voran, Regionen zu unterstützen, die unverhältnismäßig stark vom Klimawandel betroffen sind. Zoetic glaubt an das Vorhandensein kritischer Lösungen und an die Notwendigkeit eines verstärkten Engagements der Führungskräfte, um diese wirksam umzusetzen. Weitere Informationen über Zoetic Global finden Sie unter Zoetic Global About Page

