Triman Holdings nomme Tim Driscoll au poste de PDG

MORRISTOWN, New Jersey, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Triman Holdings, LLC (« Triman » ou « la société »), un leader dans les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement du marché des pièces détachées militaires, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Tim Driscoll au poste de directeur général, avec effet immédiat. Triman est une entreprise-plateforme d'AE Industrial Partners (« AEI ») et se compose de la combinaison stratégique de Triman Industries, Crestwood Technology Group (« CTG ») et Brighton Cromwell.

M. Driscoll, qui compte plus de 15 ans d'expérience dans l'aérospatiale et la défense, avait rejoint Triman Holdings à titre de président en octobre 2022. Avant d'intégrer Triman, il a été vice-président et directeur général des solutions OEM chez AAR, où il s'est concentré sur les partenariats stratégiques avec les équipementiers afin de maximiser leurs ventes mondiales de pièces détachées militaires. Il a également occupé divers postes de direction chez Eaton Aerospace et GE Aviation, où il était responsable des produits et programmes liés aux pièces détachées militaires. M. Driscoll a servi dans la marine américaine à titre d'officier et il est titulaire d'une licence en études aérospatiales de l'Embry-Riddle Aeronautical University.

« Triman s'est imposé comme un leader dans les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le marché mondial des pièces détachées militaires, et nous sommes heureux de nommer Tim Driscoll au poste de PDG, a déclaré Jon Nemo, associé principal chez AEI et président du conseil d'administration de Triman Holdings. Tim apporte un haut niveau d'expérience et de connaissances qui seront essentielles à l'exécution de nos stratégies de croissance agressives et à la livraison des propositions de valeur uniques que nos offrons à nos partenaires équipementiers et à nos clients militaires. »

« Triman offre un ensemble différencié de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement du marché des pièces détachées militaires, a déclaré M. Driscoll. Je suis ravi de diriger cette excellente entreprise et son équipe en pleine croissance et talentueuse alors que nous aidons nos partenaires équipementiers et nos clients militaires à maximiser les ventes, à améliorer le rendement et à réduire les risques et les coûts des programmes. »

À propos de Triman Holdings

Triman Holdings fournit aux marchés gouvernementaux, de la défense et commerciaux des solutions de chaîne d'approvisionnement évolutives et technologiques tout au long des cycles de vie de la plateforme. Des consommables à la gestion de l'obsolescence des systèmes et des pièces, nous maintenons les flottes opérationnelles et sûres.

Notre vaste ensemble de solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'acquisition et le soutien des programmes, ainsi que nos partenariats avec les équipementiers et notre outil exclusif d'analyse des données pour obtenir des renseignements sur le marché, offrent une valeur unique à nos clients, fournisseurs et partenaires dans les marchés des pièces détachées militaires et commerciales.

Triman Holdings est la société mère de Triman Industries, Crestwood Technology Group et Brighton Cromwell. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.trimanindustries.com

www.ctgnow.com

www.brightoncromwell.com

À propos d'AE Industrial Partners

AE Industrial Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans l'aérospatiale, les services de défense et gouvernementaux, l'espace, les services publics et de l'énergie, et les marchés industriels spécialisés. AE Industrial Partners investit dans des entreprises de premier plan qui peuvent bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur, de son expérience opérationnelle et de ses relations dans l'ensemble de ses marchés cibles. AE Industrial Partners est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'initiative Diversity in Action de l'ILPA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.aeroequity.com.

SOURCE Triman Holdings