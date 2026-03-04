- Trina Storage completa su marco de cumplimiento normativo y fortalece su competitividad en la UE mediante una colaboración estratégica con UL Solutions

El cumplimiento del Reglamento Europeo de Baterías fue reconocido en la Cumbre de Almacenamiento de Energía de Londres, lo que refuerza su liderazgo regulatorio en Europa

LONDRES, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Trina Storage, proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía, asistió a la Cumbre de Almacenamiento de Energía de Londres 2026, donde presentó sus soluciones de almacenamiento de energía totalmente integradas, desde celdas hasta CA, y participó en debates del sector sobre las principales tendencias del mercado y los avances regulatorios. Durante el evento, Trina Storage recibió el reconocimiento de UL Solutions por haber completado con éxito el desarrollo del marco de cumplimiento y la formación para el Reglamento de Baterías de la UE (2023/1542), lo que refuerza su preparación para apoyar a los clientes de los mercados europeos con sistemas de almacenamiento de energía totalmente cualificados.

UL Solutions presented Trina Storage with formal recognition of its EU Battery Regulation Compliance Framework at Energy Storage Summit London.

El Reglamento (UE) 2023/1542 de Baterías establece requisitos exhaustivos a lo largo de todo el ciclo de vida de las baterías, incluyendo el diseño, la producción, el uso, la reutilización y el reciclaje. Introduce obligaciones relacionadas con el etiquetado, la información sobre el rendimiento y la durabilidad, la declaración de la huella de carbono, las sustancias restringidas, la responsabilidad ampliada del productor y la diligencia debida, con una implementación gradual que continuará hasta 2036.

Trina Storage cumple plenamente con todos los requisitos vigentes para sistemas de almacenamiento de energía a gran escala en el mercado europeo y ha estructurado su marco de cumplimiento para mantenerse en sintonía con los futuros cambios normativos. Esto incluye el marcado y etiquetado CE, las declaraciones de rendimiento, durabilidad y seguridad, y las actualizaciones del sistema de gestión de baterías (BMS) para garantizar la transparencia del estado de salud y el rendimiento durante la vida útil de los sistemas implementados.

UL Solutions realizó una revisión independiente del marco de cumplimiento normativo de Trina Storage y prestó servicios que ayudaron a Trina Storage a cumplir con los requisitos vigentes del Reglamento de Baterías de la UE. El sistema modular y operativo integra el cumplimiento normativo en los procesos comerciales diarios a lo largo de todo el ciclo de vida de la batería y una adaptabilidad estructurada a futuros cambios normativos, lo que proporciona una garantía fiable para la competitividad a largo plazo de Trina Storage en el mercado de la UE.

"UL Solutions se compromete a apoyar a los fabricantes en la gestión de entornos regulatorios complejos", afirmó Katja Parker-Akentieva, directora global de Sostenibilidad Empresarial del Grupo Asesor de Energías Renovables de UL Solutions. "El marco de cumplimiento normativo de Trina Storage demuestra una sólida alineación con el Reglamento de Baterías de la UE y contribuye a sentar las bases para el despliegue seguro, transparente y sostenible del almacenamiento de energía en toda Europa".

"El cumplimiento normativo no es solo una obligación regulatoria, sino una base estratégica para la confianza, la rentabilidad y el crecimiento a largo plazo en el mercado europeo de almacenamiento de energía", explicó Gabriele Buccini, director de Trina Storage Europe. "Al crear un marco de cumplimiento sistemático y transparente y colaborar con socios externos líderes como UL Solutions, permitimos a nuestros clientes avanzar con confianza, manteniéndonos plenamente alineados con los requisitos de la UE".

Trina Storage mantiene su compromiso de impulsar el liderazgo regulatorio, la seguridad de los sistemas y la sostenibilidad del ciclo de vida, apoyando tanto los objetivos de energía limpia de Europa como la transición energética global en general con soluciones de almacenamiento de energía rentables, conformes y de alto rendimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920088/UL_Solutions_presented_Trina_Storage_formal_recognition_EU_Battery_Regulation.jpg