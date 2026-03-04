Trina Storage complète le cadre de conformité et renforce la compétitivité de l'UE grâce à une collaboration stratégique avec UL Solutions

La conformité au règlement européen sur les batteries a été reconnue lors de l'Energy Storage Summit de Londres, renforçant ainsi le leadership réglementaire en Europe

LONDRES, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Trina Storage, fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie, a participé à l'Energy Storage Summit London 2026 pour présenter ses solutions de stockage d'énergie entièrement intégrées, de la cellule au courant alternatif, et a participé à des discussions avec des acteurs du secteur sur les principales tendances du marché et les évolutions réglementaires. Au cours de l'événement, Trina Storage a reçu la reconnaissance d'UL Solutions pour avoir mené à bien le développement du cadre de conformité et la formation pour la réglementation européenne sur les batteries (2023/1542), renforçant ainsi sa volonté de soutenir les clients sur les marchés européens avec des systèmes de stockage d'énergie entièrement validés.

UL Solutions presented Trina Storage with formal recognition of its EU Battery Regulation Compliance Framework at Energy Storage Summit London.

Le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries fixe des exigences complètes pour l'ensemble du cycle de vie des batteries, y compris la conception, la production, l'utilisation, la réutilisation et le recyclage. Il établit des obligations en matière d'étiquetage, de divulgation des performances et de la durabilité, de déclaration de l'empreinte carbone, de substances réglementées, de responsabilité élargie des producteurs et de devoir de diligence, dont la mise en œuvre progressive se poursuivra jusqu'en 2036.

Trina Storage est en parfaite conformité avec toutes les exigences actuelles applicables aux systèmes de stockage d'énergie pour les infrastructures publiques sur le marché européen et a structuré son cadre de conformité de manière à rester en phase avec les évolutions réglementaires futures. Cela concerne notamment le marquage et l'étiquetage CE, les déclarations de performance, de durabilité et de sécurité, et les mises à niveau du système de gestion de batterie (SGB) afin de garantir la transparence de l'état de santé et de la performance pendant toute la durée de vie des systèmes déployés.

UL Solutions a réalisé un examen indépendant du cadre de conformité de Trina Storage et a fourni des services qui ont aidé Trina Storage à s'aligner sur les exigences actuelles du règlement de l'UE relatif aux batteries. Le système modulaire et opérationnel intègre la conformité dans les processus commerciaux quotidiens tout au long du cycle de vie des batteries et s'adapte de manière structurée aux évolutions réglementaires futures, garantissant ainsi la compétitivité à long terme de Trina Storage sur le marché de l'UE.

« UL Solutions s'engage à aider les fabricants à maîtriser les environnements réglementaires complexes », a déclaré Katja Parker-Akentieva, directrice mondiale de la durabilité des entreprises, au sein du groupe consultatif sur les énergies renouvelables d'UL Solutions. « Le cadre de conformité de Trina Storage est en parfaite adéquation avec le règlement de l'UE sur les batteries et constitue une base solide pour le déploiement sûr, transparent et durable du stockage d'énergie dans toute l'Europe ».

« La conformité n'est pas seulement une obligation réglementaire, c'est une base stratégique pour la confiance, la viabilité financière et la croissance à long terme du marché européen du stockage de l'énergie », a déclaré Gabriele Buccini, directeur de Trina Storage Europe. « En établissant un cadre de conformité systématique et transparent et en travaillant avec des partenaires tiers de premier plan tels que UL Solutions, nous permettons à nos clients d'aller de l'avant en toute confiance, tout en restant en parfaite adéquation avec les exigences de l'UE ».

Trina Storage reste déterminée à faire progresser le leadership réglementaire, la sécurité des systèmes et la durabilité du cycle de vie, en soutenant à la fois les objectifs de l'Europe en matière d'énergie propre et la transition énergétique mondiale au sens large, grâce à des solutions de stockage de l'énergie financièrement viables, conformes et très performantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920088/UL_Solutions_presented_Trina_Storage_formal_recognition_EU_Battery_Regulation.jpg