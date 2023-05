TrinaTracker assina contrato de rastreador solar de 510MW para projetos solares no Uzbequistão

CHANGZHOU, China, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TrinaTracker, fornecedora líder de soluções de rastreadores solares inteligentes da Trina Solar Co., Ltd. (SHA: 688599), assinou recentemente um contrato com a Dongfang Electric International Corporation ("DEC International") para fornecer rastreadores solares de 510MW para projetos solares no Uzbequistão. A cerimônia de assinatura do contrato foi realizada no primeiro dia da 16ª Conferência e Exposição Internacional de Geração de Energia Fotovoltaica e Energia Inteligente (SNEC PV Power Expo), realizada em Xangai de 24 a 26 de maio de 2023.

De acordo com o contrato, a TrinaTracker fornecerá rastreadores solares Vanguard 1P para as usinas de energia solar Jizzakh e Samarkand no Uzbequistão. Uma vez conectados à rede, os dois projetos gerarão 1,1 terawatt-hora (TWh) de eletricidade renovável anualmente, reduzindo uma média anual de cerca de 110.000 toneladas métricas de emissões de CO2. Ambos são projetos-chave em apoio à agenda do governo de transição para uma economia verde no país.

Este é o segundo projeto que a TrinaTracker conquistou como fornecedora exclusiva de usinas solares no Uzbequistão em apoio à meta de desenvolvimento de energia solar do país de 4 GW até 2026 e de 5 GW até 2030. O país tem como objetivo desenvolver usinas de energia solar de alta qualidade para maximizar os benefícios da energia solar no sistema de energia. A TrinaTracker forneceu anteriormente 2.618 conjuntos de rastreadores solares para o Projeto Nur Navoi Solar de 100 MW, a primeira usina de energia solar do país, inaugurada em agosto de 2021. Enquanto isso, a seleção da TrinaTracker mais uma vez como a única fornecedora de rastreadores reflete o excelente desempenho do produto de projetos anteriores, bem como a aceitação mais ampla do mercado local, com base na sólida base da empresa para maior desenvolvimento no Uzbequistão.

"A Trina Solar tem 25 anos de experiência no setor de energia solar e sempre ocupou a posição de empresa de primeira linha. Isso dá confiança aos proprietários e desenvolvedores de projetos, tanto da perspectiva do produto quanto da marca", disse Wang Ai, vice-presidente da DEC International. "A TrinaTracker já teve uma experiência bem-sucedida no Uzbequistão, e sua solução de ciclo de vida de 'produto+serviço' provou ser boa, por isso estamos confiantes de que a construção dos projetos Jizzakh e Samarkand em colaboração com a TrinaTracker também será bem-sucedida".

