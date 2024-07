Trintech bleibt die Nummer 1 in fünf Bereichen für Financial Close Software im G2 Sommer 2024 Report

DALLAS, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, hat in den Sommer 2024-Berichten von G2, dem weltweit größten und vertrauenswürdigsten Software-Marktplatz, 12 Auszeichnungen und den Status „Leader" in 10 Finanzabschluss-Softwarekategorien erhalten. Darüber hinaus konnte die Adra Platform ihren ersten Platz in fünf europäischen und EMEA-Rankings für Finanzabschluss-Software behaupten.

Die Sommer 2024 G2 Badges von Trintech umfassen:

#1 Leader Badge: EMEA Grid ® für Finanzabschluss-Software (Adra)

für Finanzabschluss-Software (Adra) #1 Leader Badge: Europe Grid ® für Finanzabschluss-Software (Adra)

für Finanzabschluss-Software (Adra) #1 Leader Badge: Enterprise EMEA Grid ® für Financial Close Software (Adra)

für Financial Close Software (Adra) #1 Leader Badge: Enterprise Europe Grid ® für Finanzabschluss-Software (Adra)

für Finanzabschluss-Software (Adra) #1 Leader Badge: Mid-Market EMEA Grid ® für Financial Close Software (Adra)

für Financial Close Software (Adra) Leader Badge: Small-Business Grid ® für Finanzabschluss-Software (Adra)

für Finanzabschluss-Software (Adra) Leader Badge: Grid ® für Finanzabschluss-Software (Adra)

für Finanzabschluss-Software (Adra) Leader Badge: Enterprise Grid ® für Finanzabschluss-Software (Cadency)

für Finanzabschluss-Software (Cadency) Leader Badge: Enterprise EMEA Grid ® für Finanzabschluss-Software (Cadency)

für Finanzabschluss-Software (Cadency) Leader Badge: Enterprise Europe Grid ® für Finanzabschluss-Software (Cadency)

für Finanzabschluss-Software (Cadency) Leader Badge: Enterprise Implementation Index Grid ® für Financial Close (Cadency)

für Financial Close (Cadency) Badge: Benutzer lieben uns

„Unser beständiges Ranking als Nr. 1 in mehreren Kategorien der Finanzabschluss-Software in den Sommer 2024-Berichten von G2 ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Innovation und Exzellenz", sagte Darren Heffernan, CEO von Trintech. „Wir wissen, dass es keine Einheitsgröße gibt. Deshalb sind unsere Adra Plattform (für den Mittelstand) und unsere Cadency Platform (für Unternehmen) so konzipiert, dass sie die unterschiedlichen Anforderungen aller Märkte erfüllen. Wir sind stolz darauf, führend in der Bereitstellung von effektiven, effizienten und zuverlässigen Finanzabschlussplattformen zu sein, die für unsere Kunden aller Größenordnungen weltweit einen Mehrwert schaffen."

Zu den Trintech-Highlights von G2 gehören:

„Adra vereinfacht unsere täglichen Aufgaben und erleichtert es uns, einen Überblick über den Stand des Abschlussprozesses zu erhalten. Außerdem war es sehr einfach zu implementieren."

„Cadency ist ein hervorragendes Puzzlestück für unsere Gesamtbilanz. Es war sehr hilfreich, den Abstimmungsprozess in unseren Unternehmen zu standardisieren und einen strengen Qualitätssicherungsprozess einzuführen. Cadency ist eine großartige Software mit so vielen Funktionen, die wir noch gar nicht ausgeschöpft haben."

„Adra ist ein zuverlässiges System, das den Abstimmungsprozess einfach und schnell macht Es nimmt uns die manuelle Bearbeitung ab und spart uns so eine Menge Zeit."

„Die Rankings der G2-Berichte basieren auf Daten, die uns von echten Softwarekäufern zur Verfügung gestellt wurden", so Sara Rossio, Chief Product Officer bei G2. „Potenzielle Käufer wissen, dass sie diesen Erkenntnissen bei der Recherche und Auswahl von Software vertrauen können, da sie auf geprüften, verifizierten und authentischen Bewertungen beruhen."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Trintechs Finanzabschlusslösungen Ihnen helfen können, Ihre Bücher schneller abzuschließen, besuchen Sie trintech.com.

Informationen zu Trintech

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten mehr als 4200 Kundinnen und Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gewinnen Sie Zeit mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Mit einem starken Partner-Wirtschaftssystem arbeitet Trintech mit über 100 Unternehmen zusammen, um ein Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen zu schaffen. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com.

