Trintech se maintient au premier rang sur cinq grilles pour les logiciels de clôture financière dans le rapport Summer 2024 de G2

DALLAS, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour le bureau des finances, a obtenu 12 badges, avec un statut de leader dans 10 catégories de logiciels de clôture financière, dans les rapports de l'été 2024 de G2, la place de marché de logiciels la plus importante et la plus fiable au monde. En outre, la plateforme Adra de la société a conservé sa première place sur cinq grilles Europe et EMEA pour les logiciels de clôture financière.

Les badges G2 de Trintech pour l'été 2024 sont les suivants :

#1 Badge de leader mondial : EMEA Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) #1 Badge de leader mondial : Europe Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) #1 Badge de leader mondial : Enterprise EMEA Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) #1 Badge de leader mondial : Enterprise Europe Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) #1 Badge de leader mondial : Grid EMEA Mid-Market ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) Badge de leader : Small-Business Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) Badge de leader : Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Adra)

pour le logiciel de clôture financière (Adra) Badge de leader : Enterprise Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Cadency)

pour le logiciel de clôture financière (Cadency) Badge de leader : Enterprise EMEA Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Cadency)

pour le logiciel de clôture financière (Cadency) Badge de leader : Enterprise Europe Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Cadency)

pour le logiciel de clôture financière (Cadency) Badge de leader : Enterprise Implementation Index Grid ® pour le logiciel de clôture financière (Cadency)

pour le logiciel de clôture financière (Cadency) Badge : Les utilisateurs nous aiment

« Notre classement constant en tant que leader dans plusieurs catégories de logiciels de clôture financière dans les rapports Summer 2024 de G2 témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de l'innovation et de l'excellence », a déclaré Darren Heffernan, PDG de Trintech. « Nous savons qu'il n'y a pas de taille unique, c'est pourquoi nos plateformes Adra (pour le marché intermédiaire) et Cadency (pour les entreprises) sont conçues pour répondre aux divers besoins de tous les marchés. Nous sommes fiers de montrer la voie en proposant des plateformes de clôture financière percutantes, efficaces et fiables qui continuent à générer de la valeur pour nos clients de toutes tailles, dans le monde entier ».

Les points forts de Trintech d'après G2 sont les suivants :

« Adra simplifie nos tâches quotidiennes et nous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état d'avancement du processus de clôture. Il a également été très facile à mettre en œuvre.

« Cadency est une excellente pièce du puzzle de notre bilan global. La normalisation du processus de réconciliation au sein de nos entreprises et la mise en place d'un processus strict d'assurance qualité ont été très bénéfiques. Cadency est un excellent logiciel qui offre tant de fonctionnalités que nous n'avons pas encore exploitées ».

« Adra est un système fiable qui facilite et accélère le processus de réconciliation. Il supprime le traitement manuel, ce qui nous fait gagner énormément de temps ».

« Les classements des rapports G2 sont basés sur des données fournies par de vrais acheteurs de logiciels », a déclaré Sara Rossio, cheffe de produit chez G2. « Les acheteurs potentiels savent qu'ils peuvent se fier à ces informations lorsqu'ils recherchent et choisissent un logiciel, car elles sont fondées sur des avis vérifiés, contrôlés et authentiques ».

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de clôture financière de Trintech peuvent vous aider à clôturer vos comptes plus rapidement, visitez trintech.com.

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à plus de 4 200 clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables — en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Tirez partir de votre temps avec Trintech.

Leader dans le domaine de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 entreprises pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

Contact avec les médias :

Kelli Shoevlin

Directrice, marketing et communication au niveau mondial

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg