Trintech erzielt weiteres Rekordquartal bei Buchungen - mit sinnvollen Innovationen und erfolgreichen Kunden

Zu den Unternehmen, die sich im zweiten Quartal mit Trintech zusammenschlossen, zählten Integris, Purdue Federal Credit Union, Jenni Kayne und Insomnia Cookies.

DALLAS, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Finanzabschlusslösungen für Finanzvorstände, baut nach einem rekordverdächtigen ersten Quartal seine Marktführerschaft und globale Präsenz im zweiten Quartal weiter aus. Ausgehend von der zunehmenden Akzeptanz seines Portfolios an Abstimmungs- und Abschlusslösungen ist Trintech in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 % gewachsen – ein Beweis für das praxiserprobte Lösungsportfolio des Unternehmens, das auf modernsten Innovationen basiert und von einem engagierten, kundenorientierten Team unterstützt wird.

„Mit dem Gewinn neuer Kunden, der Integration von Frontier und Accurate in den Trintech-Betrieb, dem verstärkten Einsatz bei Bestandskunden, der Ausweitung von Partnerschaften und der fortlaufenden Innovation bei unseren Lösungen, insbesondere im Bereich der KI, könnte ich nicht stolzer auf die Leistungen dieses Teams in der ersten Hälfte unseres Geschäftsjahres sein", sagte Darren Heffernan, Chief Executive Officer von Trintech. „Wir wissen, dass es keine Universallösung gibt, die für alles und jeden passt. Deshalb sind unsere Adra Platform (für den Mittelstand) und die Cadency Platform (für große Unternehmen) so konzipiert, dass sie die unterschiedlichen Anforderungen aller Märkte erfüllen. Wir sind stolz darauf, führend in der Bereitstellung von effektiven, effizienten und zuverlässigen Finanzabschlussplattformen zu sein, die für unsere Kunden aller Größenordnungen weltweit einen Mehrwert schaffen."

Beispiele neuer Kunden in den Regionen Americas, EMEA und APAC, die in diesem Quartal die Lösungen von Trintech eingeführt haben, sind: Ascent Hospitality Management, Bank of the Rockies, Binance Asia Services Pte, Bowery Residents' Committee, Chemical Guys, Douglas GmbH & Co, Empower Healthcare Solutions, Insomnia Cookies, Integris, Ivy Hospitality, Jenni Kayne, Metropolitan St. Louis Sewer District, Miner's Inc, Nitto Inc, PEG Companies, PriorityTrust, Purdue Federal Credit Union, SEI Group, Svea Renewable Solar AB, Taco Time Northwest und The Eastern Company, um nur einige zu nennen.

„Wir bei Trintech heben uns in der Branche durch unser Engagement für agnostische und marktnahe Fähigkeiten ab. Durch das Angebot von Lösungen, die sich nahtlos in eine Vielzahl von Systemen und Plattformen integrieren lassen, geben wir unseren Kunden die Flexibilität, sich anzupassen und weiterzuentwickeln, ohne durch technologische Vorgaben eingeschränkt zu sein. Dieser Ansatz stellt sicher, dass unsere Kunden ihre bestehenden Investitionen optimal nutzen und gleichzeitig zukünftige Innovationen mit einem außergewöhnlichen Kundenerlebnis umsetzen können. Agnostische Fähigkeiten in Verbindung mit optimaler Kundenerfahrung bieten – das sind für Trintech nicht nur schöne Worte, sie beschreiben vielmehr einen Eckpfeiler unserer Mission, Exzellenz und Anpassungsfähigkeit in jedem Finanzabschlussprozess zu unterstützen", so Heffernan weiter.

Die kontinuierlichen Investitionen von Trintech in sein Portfolio spiegeln sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen wider, die Effizienz und betriebliche Exzellenz fördern. Mit der neuesten Version von Cadency stärkt Trintech seine Fähigkeit, Banken und Finanzdienstleister bei täglichen Abstimmungsprozessen zu unterstützen, indem es neue Workflows einführt, die Bankberichte und Swift-Netzwerkintegrationen direkt ermöglichen. Darüber hinaus bietet die neue Version Unterstützung für Multibyte-Sprachen, so dass Benutzer mit Daten in Japanisch, Chinesisch, Thai, Vietnamesisch und Koreanisch arbeiten können, was die Einsatzmöglichkeiten für neue und bestehende Kunden erweitert. Darüber hinaus verstärken das neue Automation Dashboard und der Scheduler die bestehenden Automatisierungsfunktionen und bieten Finanz- und Buchhaltungsteams einen vollständigen Einblick in die aktive und laufende Aufgabenautomatisierung sowie die Möglichkeit, Automatisierungen ohne IT-Unterstützung zu planen und auszuführen. Trintech ist weiterhin führend im Bereich der KI-gesteuerten Automatisierung von Finanzabschlussprozessen und freut sich darauf, Kunden und Partnern unsere neuen Fortschritte für alle Trintech-Lösungen auf unseren Vorzeigeveranstaltungen Trintech Connect in diesem Herbst vorzustellen.

Trintech hat in der ersten Jahreshälfte mehrere Branchenauszeichnungen erhalten, darunter die Beibehaltung seiner Platzierung als Nummer 1 in fünf Bereichen für Finanzabschluss-Software im Summer 2024 Report von G2, die Nennung als Marktführer im 2024 Financial Close Management Software Customer Success Report von FeaturedCustomers, die Nennung als „Leader" im Provider Lens™ Finance and Accounting Platforms 2024 von ISG für Record to Report-Funktionen und kürzlich die Aufnahme in die 2024 Fast Tech-Liste von Tech Titans und die Fast 50-Liste des Dallas Business Journal.

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten tausenden von Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gewinnen Sie Zeit mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen eines starken Partner-Ökosystem arbeitet Trintech mit über 100 Partnern in einem Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen zusammen. Weitere Informationen über Trintech finden Sie auf www.trintech.com.

