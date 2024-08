Trintech réalise un nouveau trimestre de commandes record grâce à des innovations ciblées et à la réussite client

Integris, Purdue Federal Credit Union, Jenni Kayne et Insomnia Cookies figurent parmi les entreprises qui ont établi un partenariat avec Trintech au cours du deuxième trimestre

DALLAS, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour le bureau des finances, continue d'étendre son leadership sur le marché et son empreinte mondiale au deuxième trimestre après un premier trimestre record. Grâce à l'adoption croissante du portefeuille de solutions de rapprochement et de clôture financière de Trintech, Trintech a enregistré une croissance d'environ 20 % en glissement annuel au cours du premier semestre de son exercice fiscal, témoignant du portefeuille de solutions éprouvées de la société, optimisées par une innovation de pointe et soutenues par une équipe dévouée et orientée vers les besoins des clients.

« Avec l'acquisition de nouveaux clients, l'intégration de Frontier et d'Accurate dans les opérations de Trintech, l'augmentation des déploiements chez les clients existants, l'extension du partenariat et l'innovation continue des solutions, en particulier dans le domaine de l'IA, je ne pourrais pas être plus fier des réalisations de cette équipe au cours de la première moitié de notre exercice », déclare Darren Heffernan, CEO, Trintech. « Nous savons que l'adaptabilité est un élément vital. C'est pourquoi notre plateforme Adra (pour le marché intermédiaire) et notre plateforme Cadency (pour l'entreprise) sont conçues pour répondre aux divers besoins de tous les marchés. Nous sommes fiers de montrer la voie en proposant des plateformes de clôture financière efficaces et éprouvées qui continuent à générer de la valeur pour nos clients de toutes tailles, dans le monde entier. »

Parmi les nouveaux clients des régions Amériques, EMEA et APAC qui ont adopté les solutions de Trintech au cours de ce trimestre figurent : Ascent Hospitality Management, Bank of the Rockies, Binance Asia Services Pte, Bowery Residents' Committee, Chemical Guys, Douglas GmbH & Co, Empower Healthcare Solutions, Insomnia Cookies, Integris, Ivy Hospitality, Jenni Kayne, Metropolitan St. Louis Sewer District, Miner's Inc, Nitto Inc, PEG Companies, PriorityTrust, Purdue Federal Credit Union, SEI Group, Svea Renewable Solar AB, Taco Time Northwest et The Eastern Company, pour n'en citer que quelques-uns.

« Chez Trintech, notre engagement à offrir des capacités agnostiques et adaptées au marché nous distingue dans l'industrie. En offrant des solutions qui s'intègrent de manière optimale à une gamme variée de systèmes et de plateformes, nous donnons à nos clients la flexibilité nécessaire pour s'adapter et évoluer sans être limités par des contraintes technologiques. Cette approche permet à nos clients de tirer parti de leurs investissements existants tout en adoptant les innovations futures avec une expérience client exceptionnelle. Nos capacités agnostiques associées à l'expérience client ne sont pas seulement des mots pour Trintech, elles sont la pierre angulaire de notre mission qui consiste à promouvoir l'excellence et l'adaptabilité dans chaque processus de clôture financière », poursuit Heffernan.

L'investissement continu de Trintech dans son portefeuille reflète son engagement à fournir des solutions innovantes qui promeuvent l'efficacité et l'excellence opérationnelle. Avec la dernière version de Cadency, Trintech renforce sa capacité à soutenir les services bancaires et financiers dans leurs rapprochements quotidiens en introduisant de nouveaux flux de travail qui permettent directement le reporting bancaire et les intégrations au réseau Swift. En outre, cette version introduit la prise en charge des langues multioctets, ce qui permet aux utilisateurs de travailler avec des données en japonais, chinois, thaï, vietnamien et coréen, élargissant ainsi les options de déploiement pour les clients nouveaux et existants. En outre, le nouveau tableau de bord d'automatisation et le planificateur renforcent les capacités d'automatisation existantes, offrant aux équipes financières et comptables une visibilité totale sur l'automatisation des tâches actives et en cours, ainsi que la possibilité de planifier/exécuter des automatisations sans l'aide du service informatique. Trintech continue de mener la charge en matière d'automatisation basée sur l'IA pour les processus de clôture financière et se réjouit de partager nos nouvelles avancées pour toutes les solutions Trintech avec les clients et les partenaires lors de nos événements phares Trintech Connect cet automne.

Trintech a été reconnu par plusieurs prix de l'industrie dans la première moitié de l'année, y compris le maintien de son classement n°1 sur cinq grilles pour les logiciels de clôture financière dans le rapport Summer 2024 de G2, la nomination comme leader du marché dans le rapport Financial Close Management Software Customer Success 2024 de FeaturedCustomers, la nomination comme Leader dans le Provider Lens™ Finance and Accounting Platforms 2024 d'ISG pour les capacités Record to Report et, plus récemment, en figurant à la fois sur la liste Tech Titans 2024 Fast Tech et sur la liste Fast 50 du Dallas Business Journal.

Trintech redonne du temps aux gens pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

