Trintech est nommé partenaire d'innovation de Workday et obtient les badges Workday Packaged Solution

Le partenariat redéfinit la méthode des rapprochements financiers, en intégrant des fonctionnalités avancées de clôture et de rapprochement complexe pour rationaliser les processus de clôture.

DALLAS, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud et destinées aux services financiers, a annoncé aujourd'hui être un partenaire d'innovation de Workday. Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY) est un fournisseur leader de solutions pour aider les organisations à gérer leurs employés et leur argent. Ce partenariat permet une intégration plus rationnelle entre Workday Financial Management et les solutions de Trintech pour la gestion de la clôture financière, le rapprochement des comptes et les processus de correspondance des transactions.

Workday Financial Management unifie une gamme complète de fonctionnalités financières de base afin de fournir aux entreprises la vision en temps réel, l'agilité et l'efficacité nécessaires pour répondre aux besoins complexes du paysage commercial actuel.

« Compte tenu de la complexité croissante des opérations financières, les organisations veulent des solutions intégrées permettant de rationaliser leurs processus de clôture financière », a déclaré Mekaela Davis, responsable des partenariats de Trintech. « Notre partenariat avec Workday associe notre expertise en matière d'automatisation des clôtures financières à Workday Financial Management, créant ainsi un espace de travail où les équipes financières et comptables peuvent donner la priorité aux tâches critiques, travailler plus efficacement et avoir confiance dans les chiffres de fin de période. »

Les solutions de Trintech pour Workday sont conçues pour aider à résoudre les complexités des processus de rapprochement et de clôture qui ne relèvent pas du champ d'application principal de Workday. Les utilisateurs peuvent automatiser la collecte des transactions financières externes dans plusieurs systèmes en éliminant les processus manuels et en réduisant la dépendance à l'égard des équipes informatiques internes. Les solutions peuvent rapprocher des millions de transactions aux comptes financiers en quelques secondes, en renvoyant les écritures au grand livre de Workday pour une clôture financière plus rapide et plus précise. Cette automatisation renforce la précision et contribue à améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des équipes comptables, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à la planification et à l'analyse financières stratégiques.

Principaux avantages :

Automatiser le rapprochement et l'analyse des transactions : Automatiser le rapprochement de volumes importants et de sources multiples et analyser les tendances dans de vastes ensembles de données provenant de sources multiples.

Automatiser le rapprochement de volumes importants et de sources multiples et analyser les tendances dans de vastes ensembles de données provenant de sources multiples. Réduire les risques et rendre compte avec agilité : Obtenir une plus grande précision des rapports financiers en temps réel tout en réduisant les risques

Obtenir une plus grande précision des rapports financiers en temps réel tout en réduisant les risques Réduire le délai de clôture : Réduire jusqu'à 50 % le temps nécessaire à la collecte des transactions et à la réalisation de processus de rapprochement complexes

Réduire jusqu'à 50 % le temps nécessaire à la collecte des transactions et à la réalisation de processus de rapprochement complexes Conserver les talents clés pour la finance et la comptabilité : L'automatisation de la collecte et du rapprochement de données complexes permet de réduire considérablement le stress sur le lieu de travail et d'améliorer la fidélisation des employés.

De plus amples informations sur l'intégration de Trintech sont disponibles sur le site Workday Marketplace, qui permet d'accéder facilement aux solutions développées par Workday et ses partenaires.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Trintech et Workday, prévoyez de passer du temps avec nous lors du prochain Workday Rising et inscrivez-vous à la session de Trintech, « Reimagining the Financial Close: The Promise of AI-Enabled Automation » (Réimaginer la clôture financière : la promesse de l'automatisation basée sur l'IA ».

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

