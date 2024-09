Trintech wird zum Workday Innovation Partner ernannt und erhält Workday Packaged Solution Badges

Die Partnerschaft definiert den Ansatz für Finanzabstimmungen neu und integriert fortschrittliche Abschluss- und komplexe Abstimmungsfunktionen, um die Abschlussprozesse zu optimieren.

DALLAS, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter cloudbasierter Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute bekannt, dass es ein Workday Innovation Partner geworden ist. Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY) ist ein führender Anbieter von Lösungen, die Unternehmen bei der Verwaltung ihres Personals und ihres Geldes unterstützen. Diese Partnerschaft ermöglicht eine optimierte Integration zwischen Workday Financial Management und den Lösungen von Trintech für die Verwaltung von Finanzabschlüssen, Kontenabstimmungen und Transaktionsabgleichsprozessen.

Workday Financial Management vereint eine ganze Reihe Kernfunktionen für das Finanzwesen, um Unternehmen den Echtzeit-Einblick, die Agilität und die Effizienz zu bieten, die sie benötigen, um die komplexen Anforderungen der heutigen Geschäftswelt zu erfüllen.

„Angesichts der zunehmenden Komplexität von Finanzoperationen wünschen sich Unternehmen integrierte Lösungen, die ihre Finanzabschlussprozesse rationalisieren", so Mekaela Davis, Chief Partner Officer von Trintech. „Unsere Partnerschaft mit Workday kombiniert unsere umfassende Erfahrung bei der Automatisierung von Finanzabschlüssen mit Workday Financial Management und schafft einen Arbeitsbereich, in dem Finanz- sowie Buchhaltungsteams wichtige Geschäftsaufgaben priorisieren, effizienter arbeiten und Vertrauen in ihre Jahresabschlusszahlen gewinnen können."

Die Lösungen von Trintech für Workday wurden entwickelt, um die Komplexität der Abstimmungs- und Abschlussprozesse, die nicht zum Kernbereich von Workday gehören, zu bewältigen. Anwendende können die Erfassung externer Finanztransaktionen über mehrere Systeme hinweg automatisieren, indem sie manuelle Prozesse eliminieren und die Abhängigkeit von internen IT-Teams verringern. Die Lösungen können Millionen Transaktionen in Sekundenschnelle Finanzkonten zuordnen und Journaleinträge zurück in das Hauptbuch von Workday leiten, um einen schnelleren sowie genaueren Finanzabschluss zu ermöglichen. Diese Automatisierung verbessert die Genauigkeit und trägt dazu bei, die Work-Life-Balance der Buchhaltungsteams zu verbessern, sodass mehr Zeit für die strategische Finanzplanung und -analyse bleibt.

Wichtigste Vorteile:

Automatisierter Transaktionsabgleich und Analyse: Automatisieren Sie den Abgleich großer Datenmengen in mehreren Richtungen und analysieren Sie Trends in großen Datensätzen aus verschiedenen Quellen.

Automatisieren Sie den Abgleich großer Datenmengen in mehreren Richtungen und analysieren Sie Trends in großen Datensätzen aus verschiedenen Quellen. Reduzieren Sie Risiken und erstellen Sie flexible Berichte: Höhere Genauigkeit der Finanzberichte in Echtzeit bei gleichzeitiger Risikominderung

Höhere Genauigkeit der Finanzberichte in Echtzeit bei gleichzeitiger Risikominderung Reduzieren Sie die Zeit bis zum Abschluss: Reduzieren Sie die Zeit für die Erfassung von Transaktionen und den Abschluss komplexer Abstimmungsprozesse um bis zu 50 %.

Reduzieren Sie die Zeit für die Erfassung von Transaktionen und den Abschluss komplexer Abstimmungsprozesse um bis zu 50 %. Binden Sie wichtige F&A-Talente: Die Automatisierung der komplexen Datenerfassung und -abstimmung trägt dazu bei, den Stress am Arbeitsplatz drastisch zu reduzieren und die Mitarbeiterbindung zu verbessern

Weitere Informationen zur Integration von Trintech finden Sie auf dem Workday Marketplace, der einen einfachen Zugang zu Lösungen von Workday und seinen Partnern bietet.

Wenn Sie mehr über die Partnerschaft zwischen Trintech und Workday erfahren möchten, können Sie einen Termin mit uns vereinbaren und sich für den Vortrag von Trintech anmelden: „Reimagining the Financial Close: The Promise of AI-Enabled Automation" (Das Versprechen der KI-gestützten Automatisierung).

Informationen zu Trintech

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten tausenden Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gewinnen Sie Zeit mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen eines starken Partner-Ökosystem arbeitet Trintech mit über 100 Partnern in einem Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Trintech finden Sie auf www.trintech.com.

Medienkontakt:

Kelli Shoevlin

Direktorin, Globales Unternehmensmarketing und Kommunikation

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg