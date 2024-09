Trintech wird in der SPARK Matrix™ 2024 für Financial Close Management (FCM) (Finanzabschlussmanagement) von Quadrant Knowledge Solutions als führend positioniert

Die SPARK Matrix™ von Quadrant Knowledge Solutions bietet eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking von Anbietern von Financial Close Management (FCM).

Trintech hat mit seinem umfassenden Technologie- und Kundenerfahrungsmanagement hohe Bewertungen in den Bereichen Technologie und Kundenwirkung erhalten.

DALLAS, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Quadrant Knowledge Solutions gab heute bekannt, dass es Trintech, einen führenden globalen Anbieter von Cloud-basierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, als Technologieführer 2024 in der SPARK-Matrix benannt hat: Financial Close Management (FCM), Q3 2024.

Die Quadrant Knowledge Solutions' SPARK Matrix™ enthält eine unvoreingenommene detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbsposition. Die Studie bietet eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der führenden Technologieanbieter in Form der SPARK Matrix™. Die Studie bietet den Nutzern strategische Informationen zur Bewertung der Fähigkeiten verschiedener Anbieter, der Wettbewerbsdifferenzierung und der Marktposition.

„Die Plattformen von Trintech, Adra (für mittelständische Unternehmen) und Cadency (für Großunternehmen), ermöglichen es Unternehmen, den manuellen Aufwand bei der Transaktionsabstimmung, der Kontenabstimmung und der Abschlussverwaltung durch fortschrittliche Automatisierungsfunktionen erheblich zu reduzieren", so Pradnya Gugale, Senior-Analystin bei Quadrant Knowledge Solutions. „Darüber hinaus bietet Trintech, unterstützt durch KI und ML, eine native Risikoautomatisierung und automatisierte Risikobewertungen, die Anomalien und risikoreiche Transaktionen effektiv identifizieren und die Benutzer umgehend benachrichtigen." Mit seinem insgesamt ausgeklügelten Funktionsangebot, der Fähigkeit, eine Vielzahl von Anwendungsfällen abzudecken, und einer soliden Roadmap wurde Trintech als SPARK-Marktführer auf dem globalen Markt in der 2024 SPARK MatrixTM: Financial Close Management (FCM) positioniert und hat in den Bereichen Technologie und Kundenzufriedenheit gute Bewertungen erhalten", fügt sie hinzu.

„Wir fühlen uns geehrt, in der SPARK Matrix™ 2024 für Financial Close Management von Quadrant Knowledge Solutions als führend anerkannt zu werden", sagte Darren Heffernan, Geschäftsführer von Trintech. "Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer, Cloud-basierter Lösungen wider, die Finanzoperationen für Unternehmen jeder Größe verändern. Unsere Plattformen Adra (für mittelständische Unternehmen) und Cadency (für Großunternehmen) wurden entwickelt, um manuelle Aufgaben deutlich zu reduzieren und die Genauigkeit durch modernste Automatisierung und KI-Funktionen zu verbessern. Wir sind stolz darauf, in der Branche führend zu sein und umfassende Lösungen anzubieten, die die Komplexität des Finanzabschlussmanagements bewältigen und es unseren Kunden ermöglichen, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für Innovation und Exzellenz im Finanzabschlussmanagement."

Quadrant Knowledge Solutions definiert Financial Close Management (FCM) als: „Ein umfassender Prozess der Aufzeichnung, Überprüfung, Anpassung und des Abschlusses von Finanztransaktionen über globale Organisationseinheiten hinweg, um in bestimmten Zeitabständen genaue Finanzberichte zu erstellen. Die Software automatisiert diesen Zyklus von der Aufzeichnung bis zum Bericht und umfasst die Transaktionsaufzeichnung, den Abgleich von Kontoauszügen, die Finanzkonsolidierung, den Buchabschluss und die Erstellung benutzerdefinierter Berichte für Finanzabteilungen. Sie bietet einen zentralen Überblick durch die Integration von Finanz-, Betriebs- und Personaldaten und bietet ganzheitliche Einblicke, die die Entscheidungsfindung erleichtern und die Einhaltung von Vorschriften und globalen Standards gewährleisten."

Informationen zu Trintech

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten tausenden von Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gewinnen Sie Zeit mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen eines starken Partner-Ökosystem arbeitet Trintech mit über 100 Partnern in einem Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen zusammen. Weitere Informationen über Trintech finden Sie auf www.trintech.com.

Informationen zu Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Planungs- und Beratungsunternehmen, das Kunden mit strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsdiensten bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der Unternehmenstransformation unterstützt. Die Vision von Quadrant Knowledge Solutions ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind so konzipiert, dass sie umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu überleben und zu gedeihen. Weitere verfügbare Forschungsergebnisse finden Sie unter https://quadrant-solutions.com/market-research/

