Quadrant Knowledge Solutions désigne Trintech leader dans la SPARK Matrix™ 2024 en matière de gestion des clôtures financières (FCM)

La solution SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions fournit une analyse concurrentielle et un classement des fournisseurs de solutions de gestion des clôtures financières (FCM).

Trintech, avec sa technologie complète et sa gestion de l'expérience client, a reçu de bonnes notes pour les paramètres de l'excellence technologique et de l'impact sur les clients.

DALLAS, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Quadrant Knowledge Solutions a annoncé aujourd'hui avoir nommé Trintech, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de clôture financière basées dans le cloud pour les services financiers, en tant que leader technologique dans la matrice SPARK pour 2024 : Gestion des clôtures financières (FCM), T3 2024.

La solution SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions' comprend une analyse détaillée et non biaisée de la dynamique du marché mondial, des principales tendances, du paysage des fournisseurs et du positionnement concurrentiel. L'étude fournit une analyse concurrentielle et un classement des principaux fournisseurs de technologies dans le format de sa solution SPARK Matrix™. L'étude fournit des informations stratégiques permettant aux utilisateurs d'évaluer les capacités des différents fournisseurs, leur différenciation par rapport à la concurrence et leur position sur le marché.

« Les plateformes de Trintech, Adra (pour les PME) et Cadency (pour les grandes entreprises), permettent aux entreprises de réduire de manière significative les efforts manuels dans la correspondance des transactions, les rapprochements de comptes et les tâches de gestion des clôtures grâce à des capacités d'automatisation avancées », explique Pradnya Gugale, analyste principal chez Quadrant Knowledge Solutions. « De plus, soutenue par l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, Trintech offre une automatisation native et des évaluations automatisées des risques qui identifient efficacement les anomalies et les transactions à haut risque, en alertant rapidement les utilisateurs. Grâce à ses offres fonctionnelles sophistiquées, à sa capacité à prendre en charge divers cas d'utilisation et à sa solide feuille de route, Trintech s'est positionné en tant que leader SPARK sur le marché mondial de 2024 SPARK MatrixTM : Gestion des clôtures financières (FCM) et a reçu d'excellentes notes pour les paramètres d'excellence technologique et d'impact sur la clientèle », ajoute-t-elle.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme leader dans la 2024 SPARK Matrix™ pour la gestion des clôtures financières par Quadrant Knowledge Solutions », déclare Darren Heffernan, PDG de Trintech. « Cette reconnaissance reflète notre engagement à fournir des solutions innovantes basées sur le cloud qui transforment les opérations financières pour les organisations de toutes tailles. Nos plateformes, Adra (pour les PME) et Cadency (pour les grandes entreprises), sont conçues pour réduire considérablement les tâches manuelles et améliorer la précision grâce à des capacités d'automatisation et d'IA de pointe. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'industrie en fournissant des solutions complètes qui répondent aux complexités de la gestion des clôtures financières tout en permettant à nos clients de se concentrer sur la prise de décision stratégique. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans la gestion des clôtures financières ».

Quadrant Knowledge Solutions définit la gestion des clôtures financières (FCM) comme étant : « un processus complet d'enregistrement, de vérification, d'ajustement et de finalisation des transactions financières dans les entités organisationnelles mondiales afin de générer des rapports financiers précis à des intervalles déterminés. Le logiciel automatise ce cycle de l'enregistrement au rapport, englobant l'enregistrement des transactions, le rapprochement des états, la consolidation financière, la clôture des comptes et l'établissement de rapports personnalisés pour les départements financiers. Il fournit une vue centralisée en intégrant les données financières, opérationnelles et de ressources humaines, offrant une vision holistique qui facilite la prise de décision et assure la conformité réglementaire avec les normes mondiales. »

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

À propos de Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions est une société mondiale de conseil et d'expertise qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs de transformation grâce à des services de conseil en matière de stratégie commerciale et de croissance. Chez Quadrant Knowledge Solutions, notre vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire stratégique en matière de connaissances. Nos travaux de recherche et de conseil sont conçus pour fournir des informations complètes et des perspectives stratégiques afin d'aider nos clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution. Pour plus d'informations sur les recherches disponibles, veuillez consulter le site https://quadrant-solutions.com/market-research/

