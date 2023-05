TripleLift begrüßt die erfahrene Finanzexpertin Joyce Liu als neue CFO

Liu soll das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen

NEW YORK, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- TripleLift, die Ad-Tech-Plattform für digitale Werbung, hat Joyce Liu zur Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Liu wird den Finanzbereich von TripleLift in der nächsten Wachstumsphase leiten, in der das Unternehmen die Bereiche Audience Targeting, Connected TV und Retail Media ausbauen wird. In ihrer Funktion verantwortet Liu bei TripleLift sämtliche Finanzaufgaben, einschließlich Planung, Analyse und Steuerung. Sie gehört dem Executive Leadership Team des Unternehmens an.

Liu bringt umfassende Erfahrungen im Finanzwesen mit und arbeitete in diesem Bereich bereits für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, von IT über CPG (Consumer Packaged Goods) bis hin zu Reisen. Zuletzt war sie als CFO für die US-amerikanische Tageszeitung „Politico" tätig. Dort arbeitete sie funktionsübergreifend daran, die Wirkung des überparteilichen Journalismus zu steigern, die Einnahmeströme des Medienunternehmens zu diversifizieren, die Abonnement- und Werbeeinnahmen zu verdoppeln und die Margen deutlich zu verbessern. Ihre Arbeit trug zu einem erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an Axel Springer Ende 2021 bei. Der Erlös betrug Berichten zufolge mehr als eine Milliarde US-Dollar.

„Joyce kommt mit einer enormen Menge an Erfahrung im Gepäck zu uns. Sie hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, wachsende Unternehmen dabei zu unterstützen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen", sagt Dave Clark, CEO von TripleLift. „Aber wichtig ist, dass nicht nur wir uns für Joyce entschieden haben – Joyce hat auch uns gewählt. Sie ist sehr daran interessiert, ihren verlegerischen Background mit unserem Technologieprofil zu kombinieren, und sie ist besonders begeistert von unseren Geschäftsbereichen Audience Targeting und Retail Media."

Vor ihrer Tätigkeit bei „Politico" war Liu zwölf Jahre lang bei CEB tätig, einem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf Best Practices in Unternehmen spezialisiert hat. Dort war sie als Leiterin des Bereichs Global Finance für die Finanzen des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie für Business Intelligence und das Beschaffungswesen zuständig. Während dieser Zeit arbeitete sie eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammen, um das organische und anorganische Wachstum voranzubringen. Ihre Bemühungen führten schließlich zu einer Verdoppelung der Größe von CEB innerhalb von sieben Jahren. Davor hatte sie Positionen bei PepsiCo, Yum!Brands, Marriott International und US Foods inne. Sie wuchs in China auf und kam in die Vereinigten Staaten, um ihren MBA an der University of Maryland zu machen.

TripleLift ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Ad-Tech-Branche. Es wurde vor mehr als zehn Jahren als Anbieter programmatischer Native Ads gegründet wurde, und hat durch kontinuierliche Innovation neue Produkte für Online-Video, Connected TV sowie Display-Formate auf den Markt gebracht. Im vergangenen Jahr kaufte TripleLift die Data Management Platform 1plusX, um neue Audience-Targeting-Produkte zu entwickeln, von denen sowohl Publisher als auch Werbetreibende in Umgebungen mit Cookie-Beschränkungen profitieren. Das Unternehmen arbeitet mit 80 Prozent der größten comScore-200-Publisher und 100 Prozent der AdAge-100-Werbekunden zusammen. Mehr als 90 Prozent dieser Werbetreibenden tätigen ihre Transaktionen über mehrere Produktlinien. Vista Equity Partners erwarb TripleLift im Mai 2021.

„Die Wachstumsbilanz von TripleLift ist herausragend. Die Entwicklung von weniger als 20 Millionen Dollar an Risikokapital zu einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar ist die reinste Definition eines Einhorn-Technologieunternehmens", sagt Joyce Liu, CFO TripleLift. „An diesem Punkt unserer Zeitachse müssen neue Umsatzgrundlagen geschaffen werden, damit ein Unternehmen weiterwachsen kann. Das ist eine Aufgabe, die ich in meiner Karriere schon oft übernommen habe, und eine Herausforderung, auf die ich mich freue."

Liu hat am 17. Mai 2023 bei TripleLift angefangen und berichtet an TripleLift-CEO Dave Clark.

Über TripleLift

TripleLift ist ein Werbetechnologie-Unternehmen, das die Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle zwischen Kreation, Medien und Daten neu erfindet. Die Plattform bedient die weltweit führenden Marken, Publisher, Streaming-Unternehmen und Demand-Side-Plattformen und führt jeden Monat über eine Billion Anzeigentransaktionen durch. TripleLift zeichnet sich durch adressierbare Angebote, die von Native Advertising über Online-Video bis hin zu vernetztem Fernsehen reichen, Innovationen, die Marken in Echtzeit in Inhalte einbinden, und Support-Experten, die sich der Maximierung der Partnerleistung verschrieben haben, aus. Mit der Übernahme von 1plusX können Kunden den vollen Wert ihrer Marketingdaten auf eine datenschutzfreundliche Weise dank der First-Party-Datenmanagement-Plattform erschließen. Als Teil des Portfolios von Vista Equity Partners ist TripleLift seit fünf Jahren in Folge sowohl in den Inc. 5000 als auch in den Deloitte Technology Fast 500 vertreten, wurde drei Jahre in Folge in die Liste der „Hottest Ad Tech Companies" von Business Insider aufgenommen und 2021 von AdExchanger als innovativste TV-Werbetechnologie ausgezeichnet.

