Tripti Sinha erneut zur Vorsitzenden des Vorstands ernannt und Sajid Rahman zum stellvertretenden Vorsitzenden des ICANN-Verwaltungsrats ernannt

Sinha, die dem Vorstand 2018 beigetreten ist, wurde für eine vierte Amtszeit als Vorsitzende des ICANN-Verwaltungsrats wiedergewählt. Sie verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Internet-Infrastruktur, Forschungsnetzwerke sowie globale Koordination. Sinha ist derzeit Präsidentin und Geschäftsführerin von Internet2, einer führenden gemeinnützigen und mitgliedergesteuerten Technologiegesellschaft für fortschrittliche Netzwerktechnologien. Zuvor war sie als stellvertretende Vizepräsidentin und Technologievorständin an der University of Maryland in der Abteilung für Informationstechnologie tätig, wo sie die Bereiche „Advanced Cyber Infrastructure" sowie „Internet Global Services" und die „Mid-Atlantic Crossroads" leitete.

„Ich fühle mich geehrt, weiterhin an der Seite eines so talentierten und weltweit vielfältigen Vorstands zu arbeiten", sagte Sinha, Vorsitzende des ICANN-Verwaltungsrats. „Dieses Jahr markiert einen wichtigen Moment für ICANN, da wir den nächsten Strategieplan umsetzen sowie unsere Rolle in einer sich verändernden Internet-Governance-Landschaft stärken. Unser Fokus bleibt klar: die Sicherheit und Stabilität der eindeutigen Kennzeichnungssysteme des Internets zu gewährleisten, die nächste Runde neuer generischer Domänen oberster Stufe voranzutreiben sowie die Zusammenarbeit innerhalb unserer globalen Gemeinschaft zu vertiefen."

Rahman gehört dem ICANN-Verwaltungsrat seit 2022 an und ist derzeit Vorsitzender des Finanzausschusses des Vorstands. Er ist ein führendes Mitglied der Geschäfts- und Technologiebranche, dessen berufliche Laufbahn die Bereiche digitale Dienstleistungen, Schwellenländer und Governance umfasst. Rahman ist derzeit geschäftsführender Gesellschafter eines Fonds, der in späte Technologie- und Infrastrukturprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien investiert. Zuvor war er als leitender Direktor bei der Standard Chartered Bank und als Konzernchef von Telenor Health tätig, wo er ein globales digitales Gesundheitsgeschäft aufbaute und koordinierte.

„Der ICANN-Verwaltungsrat spiegelt die Vielfalt, die Zusammenarbeit sowie die gemeinsamen Ziele wider, welche die globale Internet-Gemeinschaft ausmachen", sagte Rahman, stellvertretender Vorsitzender des ICANN-Verwaltungsrats. „Angesichts der beispiellosen technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, um den Auftrag der ICANN voranzubringen und das Engagement in allen Regionen zu stärken.

Die ICANN begrüßt auch drei neue Mitglieder in ihrem Vorstand: Constance Bommelaer de Leusse und Raúl Echeberría, ausgewählt vom ICANN-Nominierungsausschuss, sowie Greg DiBiase, ausgewählt von der Generic Names Supporting Organization. Ihre kombinierte Erfahrung in den Bereichen Internet-Governance, Politik und technischer Betrieb wird die Fähigkeit des Vorstands weiter stärken, den Auftrag der ICANN, ein sicheres, stabiles sowie interoperables globales Internet zu gewährleisten, voranzutreiben.

Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des ICANN-Verwaltungsrats haben eine einjährige Amtszeit; die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder haben eine dreijährige Amtszeit. Der Vorstand besteht aus 20 Mitgliedern (16 stimmberechtigte Mitglieder und vier nicht stimmberechtigte Liaison-Vertreter), die eine große geografische Vielfalt und fachliche Kompetenz aufweisen, was den Einsatz der ICANN für eine globale Vertretung sowie technische Kompetenz bei der Verwaltung des Internets verdeutlicht.

Weitere Informationen zum ICANN-Verwaltungsrat und zu den Biografien der Mitglieder finden Sie auf https://www.icann.org/en/board/directors.

Informationen zur ICANN

Die Mission der ICANN lautet, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809661/ICANN_Board_Oct2025_ID_7cc796e2c30d.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg