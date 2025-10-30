Tripti Sinha réélue présidente et Sajid Rahman nommé vice-président du Conseil d'administration de l'ICANN

Mme Sinha, qui siège au Conseil d'administration de l'ICANN depuis 2018, entame ainsi son quatrième mandat à la présidence. Forte d'une expérience de plus de trente ans dans les infrastructures de l'Internet, les réseaux de recherche et la coordination mondiale, elle est actuellement présidente-directrice générale d'Internet2, une société à but non lucratif leader dans le domaine des technologies de pointe, dirigée par ses membres. Elle a auparavant été vice-présidente adjointe et directrice de la technologie à l'Université du Maryland (Division des technologies de l'information), où elle était responsable des services Advanced Cyber Infrastructureand Internet Global Services, ainsi que du Mid-Atlantic Crossroads.

« C'est un honneur de poursuivre mon mandat aux côtés d'un Conseil d'administration aussi talentueux et géographiquement diversifié », a déclaré Tripti Sinha. « Cette année marque un jalon important pour l'ICANN ; nous allons déployer notre nouveau plan stratégique et consolider notre rôle dans le paysage mouvant de la gouvernance de l'Internet. Notre cap reste clair : veiller à la sécurité et à la stabilité des systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet, préparer la prochaine série du programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau et resserrer la collaboration à l'échelle de notre communauté mondiale. »

M. Sajid Rahman, qui a rejoint le Conseil d'administration de l'ICANN en 2022, préside actuellement le Comité de finances du Conseil. Dirigeant reconnu dans les secteurs des affaires et de la technologie, son parcours couvre les services numériques, les marchés émergents et la gouvernance. Il est aujourd'hui associé gérant d'un fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures de technologies de pointe et d'énergies renouvelables. Il a été auparavant directeur général de la Standard Chartered Bank et président-directeur général du groupe Telenor Health, une entreprise mondiale de santé numérique qu'il a fondée et développée.

« Le Conseil d'administration de l'ICANN incarne la diversité, la collaboration et la vision commune qui animent la communauté Internet mondiale », a commenté Sajid Rahman. « À l'heure où nous faisons face à des mutations technologiques et sociétales sans précédent, je me réjouis de collaborer avec mes pairs pour faire avancer la mission de l'ICANN et consolider notre engagement dans toutes les régions du monde. »

L'ICANN accueille également trois nouveaux membres au sein de son Conseil d'administration : Constance Bommelaer de Leusse et Raúl Echeberría, nommés par le Comité de nomination de l'ICANN, ainsi que Greg DiBiase, désigné par l'Organisation de soutien aux extensions génériques. Leur expérience conjuguée de la gouvernance, des politiques et des opérations techniques de l'Internet viendra encore renforcer la capacité du Conseil à promouvoir la mission de l'ICANN : garantir un Internet mondial sûr, stable et interopérable.

Le mandat du président et celui du vice-président du Conseil d'administration de l'ICANN sont d'une durée d'un an ; celui des membres votants est de trois ans. Le Conseil d'administration est composé de 20 membres (16 votants et 4 représentants de liaison sans droit de vote), issus de divers horizons géographiques et professionnels, ce qui atteste de l'attachement de l'ICANN à promouvoir une représentation mondiale et une excellence technique en matière de gouvernance de l'Internet.

Pour en savoir plus sur le Conseil d'administration de l'ICANN et consulter la biographie de ses membres, veuillez consulter la page : https://www.icann.org/en/board/directors.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, il faut saisir une adresse sur un ordinateur ou un autre appareil (un nom ou un numéro). Cette adresse, qui doit être unique, permet aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. Fondée en 1998, l'ICANN est une organisation à but non lucratif et d'intérêt public, qui rassemble une communauté de participants du monde entier.

