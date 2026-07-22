Triumph Higher Education Group acquiert le Culinary Institute of Barcelona et élargit son réseau d'enseignement culinaire international

Une institution barcelonaise rejoint le portefeuille de Triumph, élargissant ainsi les opportunités pour les étudiants internationaux et renforçant la présence mondiale des deux organisations

SCHAUMBURG, Illinois et BARCELONE, Espagne, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Triumph Higher Education Group (Triumph) a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition du Culinary Institute of Barcelona (CIB), un établissement basé à Barcelone réputé pour son approche innovante de la formation culinaire professionnelle, à compter du 17 juillet 2026.

Culinary Institute of Barcelona

Cette acquisition permet au CIB de rejoindre le portefeuille d'enseignement culinaire de Triumph, aux côtés de l' Auguste Escoffier School of Culinary Arts (Escoffier), la plus grande marque d'écoles culinaires aux États-Unis*, et du Pacific Institute of Culinary Arts de Vancouver, en Colombie-Britannique, renforçant ainsi le réseau mondial d'établissements culinaires axés sur les carrières de Triumph. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

Ensemble, le réseau de Triumph accompagnera plus de 8 000 étudiants chaque année, avec un réseau de plus de 25 000 anciens élèves et plus de 150 professeurs et chefs instructeurs en Amérique du Nord et en Europe. Le CIB continuera à fonctionner depuis son campus de Barcelone, en Espagne, sans aucune perturbation pour les étudiants ou les programmes. L'institut conservera sa méthodologie propre, son corps enseignant et ses relations avec le secteur, et fonctionnera au sein de la division culinaire de Triumph.

Triumph a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans sa stratégie visant à développer ses programmes de formation professionnelle dans des secteurs très demandés, notamment les arts culinaires et l'hôtellerie-restauration, tout en élargissant les perspectives internationales offertes aux étudiants de l'ensemble de son réseau. Cette approche pédagogique tournée vers l'avenir du CIB renforce un cursus orienté métier proposé dans l'ensemble des établissements de Triumph.

En s'appuyant sur les possibilités d'études à l'international déjà proposées au sein du réseau Triumph, les deux organisations mettront en place de nouveaux parcours pour les étudiants, notamment des séjours d'études en Espagne, un renforcement de l'enseignement en ligne et un accès partagé à un corps professoral international composé de chefs formateurs et d'experts du secteur.

« L'approche du CIB en matière d'enseignement culinaire, fondée sur la créativité, l'innovation et l'esprit d'entreprise, s'inscrit naturellement dans la philosophie de la famille Triumph et dans la vision d'Escoffier, qui allie les arts culinaires professionnels à une formation commerciale contemporaine », déclare Jack Larson, président du conseil d'administration, PDG et président du Triumph Higher Education Group. « Auguste Escoffier a révolutionné la façon dont le monde perçoit la cuisine professionnelle, et le CIB s'inscrit dans cette même dynamique en repensant les possibilités offertes par la formation culinaire. Nous souhaitons la bienvenue aux étudiants, aux enseignants et aux partenaires du CIB chez Triumph, alors que nous travaillons ensemble pour offrir des parcours professionnels enrichissants et épanouissants aux professionnels de la cuisine du monde entier. »

Fondé en 2017, le CIB a formé plus de 1 300 étudiants de plus de 100 nationalités différentes dans le cadre de diplômes professionnels et de programmes de spécialisation en haute cuisine, pâtisserie, techniques culinaires avancées, cuisine saine, direction de cuisine et gestion de restaurant. Sa méthodologie exclusive met l'accent sur la créativité, la résolution de problèmes et l'esprit d'entreprise. Une grande majorité des anciens élèves finissent par créer leur propre entreprise dans le secteur alimentaire. Depuis son campus animé situé au cœur de Barcelone, le CIB entretient des partenariats de stages avec plus de 200 restaurants de renom à l'échelle internationale et a été nommé dans la catégorie « Meilleur établissement de formation culinaire d'Europe » lors des World Culinary Awards 2025 et 2026.

« Le CIB a été créé dans le but de transformer l'enseignement culinaire et de former une nouvelle génération de chefs-entrepreneurs, et notre ralliement à Triumph nous permet de porter cette mission sur la scène internationale », avance Josep Gala Micó, cofondateur et président du Culinary Institute of Barcelona. « Nos étudiants, nos enseignants et nos anciens élèves conserveront la méthodologie et l'identité qui caractérisent le CIB de Barcelone, tout en bénéficiant d'un accès à des ressources plus étendues, à des réseaux d'employeurs et à des parcours professionnels s'étendant à toute l'Amérique du Nord et au-delà. Nous apprenons à nos étudiants à être des acteurs du changement, et ce partenariat permet de mettre ce principe en pratique. »

Barcelone figure parmi les principales destinations culinaires au monde, et les secteurs de la gastronomie et du tourisme culinaire en Espagne ne cessent de se développer, stimulant ainsi la demande de professionnels qualifiés et d'entrepreneurs dans ce domaine à travers tout le continent.

Les étudiants de l'ensemble du réseau bénéficieront de ressources pédagogiques élargies, de partenariats plus étendus avec les employeurs et de parcours professionnels transfrontaliers couvrant l'Amérique du Nord et l'Europe. Les programmes combinés appuieront l'éducation et le perfectionnement des futurs dirigeants du secteur culinaire et hôtelier à travers le monde.

À propos de Triumph Higher Education Group Triumph Higher Education Group est un fournisseur mondial d'éducation, de formation et de recrutement de professionnels pour les industries de l'hôtellerie et des arts culinaires. Ses opérations sont assurées par l'Auguste Escoffier School of Culinary Arts, Gecko Hospitality, Auguste Escoffier Global Solutions, le Pacific Institute of Culinary Arts et le Culinary Institute of Barcelona. Pour plus d'informations, rendez-vous sur triumpheducation.com.

À propos du CIB – Culinary Institute of Barcelona Le Culinary Institute of Barcelona (CIB) est une école de cuisine internationale privée située à Barcelone, fondée en 2017 par Ferran Fisas, Josep Gala et Pep Nogué. Cette école a été créée dans le but de former des professionnels de la cuisine grâce à un modèle pédagogique axé sur la créativité, l'innovation, le leadership et les besoins en constante évolution de la gastronomie du XXIe siècle. Le CIB propose des formations en cuisine, en pâtisserie, en gestion et des programmes professionnels spécialisés, attirant des étudiants du monde entier grâce à un processus d'admission sélectif. Au-delà de ses programmes universitaires, le CIB mène également des initiatives en matière d'innovation, notamment l'« openCIB », qui propose des formations en créativité et en innovation aux organisations, et le « CIBlab », qui développe de nouveaux produits et concepts alimentaires pour l'industrie agroalimentaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://cib.education/en/.

À propos de l'Auguste Escoffier School of Culinary ArtsL'Auguste Escoffier School of Culinary Arts est la plus grande enseigne d'écoles culinaires aux États-Unis*, avec une communauté de milliers d'anciens étudiants représentés aux États-Unis et à l'international. Les programmes d'Escoffier combinent une approche classique et contemporaine des arts culinaires et de la pâtisserie, mettant l'accent sur la durabilité, les pratiques de la ferme à la table, les compétences commerciales et l'entrepreneuriat alimentaire. Le campus d'Austin, au Texas, est accrédité à l'échelle nationale par le Council on Occupational Education (COE), et le campus de Boulder, au Colorado (y compris les programmes en ligne) est accrédité à l'échelle nationale par l'Accreditation Council for Continuing Education and Training (ACCET). Escoffier est classé parmi les Meilleurs établissements d'arts culinaires en Amérique 2026 par Niche.com. Les campus de Boulder et d'Austin sont tous deux des établissements certifiés « Great Place to Work-Certified™ » (Meilleurs lieux de travail). Le campus Boulder d'Escoffier (notamment les programmes en ligne) a été reconnu comme une école Military Friendly®, une école Military Spouse Friendly® et par Newsweek comme l'un des meilleurs fournisseurs d'apprentissage en ligne en 2026. Escoffier a également été nominé dans la catégorie Meilleur établissement de formation culinaire d'Amérique du Nord des 2026 World Culinary Awards, l'une des distinctions internationales les plus prestigieuses du secteur culinaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur escoffier.edu.

*L'Auguste Escoffier School of Culinary Arts est la plus grande enseigne d'écoles culinaires aux États-Unis (selon des données comparables sur la population étudiante actuellement déclarées dans l'IPEDS).