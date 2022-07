Truist rapporteert de resultaten van het tweede kwartaal van 2022

Tweede kwartaal 2022 GAAP-winst van $ 1,5 miljard, of $ 1,09 per verwaterd aandeel

Aangepaste winst tweee kwartaal 2022 van $ 1,6 miljard, of $ 1,20 per verwaterd aandeel

De resultaten zijn een weerspiegeling van een sterke kredietgroei en breidt de NIM uit, met een hogere rente en een sterke depositofranchise

De opbrengsten uit de vergoeding zijn onder meer de kosten voor verzekeringen, betaalkaarten en betalingsdienstaanbieders, die worden getemperd door de volatiliteit van de markt

Kapitaal, liquiditeit en kredietkwaliteit blijven sterk

CHARLOTTE, N.C., 21 juli 2022 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) rapporteerde vandaag de winst voor het tweede kwartaal van 2022.

De netto-inkomsten ter beschikking van gewone aandeelhouders van $ 1,5 miljard zijn met 6,7% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een voordeel in de voorziening voor kredietverliezen van het afgelopen jaar. De winst per verwaterd gemeenschappelijk aandeel was $ 1,09, een daling van 1% in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar. De resultaten van het tweede kwartaal leverden een jaarlijks rendement op de gemiddelde activa (ROA) van 1,14% op, een jaarlijks rendement op het gemiddelde eigen vermogen van de gewone aandeelhouders (ROCE) van 10,3%, en een jaarlijks rendement op het eigen vermogen van de materiële gewone aandeelhouders (ROTCE) van 22,7%.

De aangepaste netto-inkomsten van gewone aandeelhouders bedroegen $ 1,6 miljard, of $ 1,20 per verwaterd aandeel, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 121 miljoen ($ 92 miljoen na belasting), incrementele bedrijfskosten in verband met de fusie van $ 117 miljoen ($ 89 miljoen na belasting) en een eenmalige zakelijke vergoeding van $ 39 miljoen ($ 30 miljoen na belasting). De aangepaste resultaten leidden tot een jaarlijks ROA van 1,25%, een jaarlijks ROCE van 11,3% en een jaarlijks ROTCE van 24,8%.

"Truist heeft dit kwartaal voor onze belanghebbenden veel vooruitgang laten zien. Onze solide prestaties in het tweede kwartaal zijn een weerspiegeling van onze verbeterde momentum na integratie en de veerkracht van onze veelzijdige bedrijfsmix in een volatiele marktomgeving," aldus voorzitter en CEO Bill Rogers. "Onze resultaten zijn onder meer een aangepast netto-inkomen van $ 1,6 miljard en een sterk aangepast rendement op gemiddeld tastbaar eigen vermogen van 25%. De kredietgroei was breed en we leveren een aanzienlijke uitbreiding van onze netto-rentemarge als gevolg van de hogere rentetarieven en onze sterke depositofranchise. De kredietkwaliteit is in het tweede kwartaal uitstekend gebleven, en wordt ook bewezen door onze prestaties tijdens de laatste stresstest. Truist heeft de op een na laagste kredietverliesrente onder onze collega 's in het bijzonder ongunstige stressscenario. Na de resultaten van onze stresstests hebben we een sterke stijging van 8% in ons driemaandelijkse dividend in contanten aangekondigd, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van bestuur tijdens onze vergadering in juli.

"Op basis van onze doelstelling om betere levens en gemeenschappen te inspireren en op te bouwen, investeren we in belangrijk talent door ons minimumloon te verhogen tot $ 22 met ingang van 1 oktober 2022. We hebben ook $ 120 miljoen toegezegd om kleine bedrijven die in het verleden onderbelicht zijn gebleven te helpen toegang te krijgen tot kapitaal en technische ondersteuning. Ons recente rapport over milieu, sociaal en bedrijfsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen van 2021 benadrukt de belangrijke stappen die we hebben gezet om onze doelstellingen te bereiken en te overtreffen, waaronder de diversiteit van ons senior management en het ondersteunen van onze klanten en gemeenschappen om over te stappen op een CO2-arme economie.

"Hoewel er nog een aantal integratieactiviteiten resteren, zien we de vroege voordelen van onze verschuiving van integratie naar bedrijfsactiviteiten en strategische investeringen in talent en technologie om onze groei te versnellen. We hebben er alle vertrouwen in dat Truist zich in een uitstekende positie bevindt om in elke omgeving te presteren, gezien onze veelzijdige bedrijfsmix en een sterke kapitaalpositie. We blijven ons inzetten om een positieve bedrijfshefboom te leveren op zowel een GAAP als een aangepaste basis voor het volledige jaar 2022."

Hoogtepunten van het tweede kwartaal 2022

De winst per verwaterd gewoon aandeel voor het tweede kwartaal van 2022 was $ 1,09

De aangepaste verwaterde winst per aandeel was $ 1,20 , een daling van $ 0,03 per aandeel, of 2,4%, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022, en $ 0,35 per aandeel, of 23%, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021

Dalingen werden beïnvloed door hogere kosten voor dienstverlening in vergelijking met voorgaande perioden

Het ROA was 1,14%; het aangepaste ROA was 1,25%



Het ROCE was 10,3%; het aangepaste ROCE was 11,3%



ROTCE was 22,7%; het aangepaste ROTCE was 24,8%

PPNR voor het tweede kwartaal van 2022 was $ 2,1 miljard, een stijging van 25% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 en 26% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021

De aangepaste PPNR steeg met 10% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 en met 2,0% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021



De bedrijfshefboom van GAAP bedroeg 870 basispunten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 en 350 basispunten van jaar tot datum 2022 in vergelijking met 2021



De aangepaste bedrijfshefboom was 250 basispunten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 en (200) basispunten in 2022 tot nog toe in vergelijking met 2021

De netto inkomsten voor het tweede kwartaal van 2022 waren $ 5,7 miljard, een stijging van 6,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 en een relatief vlakke omzet in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021

De netto-rentebaten van het belastbare equivalent stegen met 7.0% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 en met 4,9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021

De stijging in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 was in de eerste plaats te wijten aan de hogere marktrente in combinatie met goed gecontroleerde depositokosten, de groei van de lening en een extra dag

De niet-rentedragende inkomsten daalden met 4,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 en was 6,5% lager dan in het eerste kwartaal van 2021

Record inkomen uit verzekeringen als gevolg van voortdurende organische groei, overnames en seizoensinvloeden





Record kaart- en betalingsgerelateerde kosten als gevolg van een verhoogde activiteit en de voorafgaande kwartaalverwerving van bepaalde relaties met partners





De inkomsten uit investeringsbankieren waren lager vergeleken met vorig jaar als gevolg van volatiele marktomstandigheden





Het inkomen van particuliere hypotheken daalde als gevolg van lagere marges en herfinancieringsvolumes als gevolg van de hogere renteomgeving

De nettorentemarge was 2,89%, een stijging van 13 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal 2022

De kernrentemarge bedroeg 2,72%, een stijging van 15 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, gedreven door hogere marktrente in combinatie met goed gecontroleerde depositokosten en een positieve verschuiving in de verdienende activamix

Niet-rentedragende kosten voor het tweede kwartaal van 2022 bedroegen $ 3,7 miljard, een daling van 2,6% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 en een daling van 10,7% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021

De aangepaste niet-rentelasten bedroegen $ 3,2 miljard, een stijging van $ 119 miljoen, of 3,8%, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van hogere personeelskosten, bedrijfsverliezen en professionele kosten

miljard, een stijging van miljoen, of 3,8%, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van hogere personeelskosten, bedrijfsverliezen en professionele kosten

De aangepaste niet-rentelasten stegen met $ 56 miljoen, of 1,8%, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021, voornamelijk als gevolg van hogere operationele verliezen, professionele kosten en marketingkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere personeelskosten

miljoen, of 1,8%, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021, voornamelijk als gevolg van hogere operationele verliezen, professionele kosten en marketingkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere personeelskosten

GAAP-efficiëntieverhouding was 63,3%, in vergelijking met 69,0% voor het eerste kwartaal van 2022



De gecorrigeerde efficiëntieverhouding was 57,0%, in vergelijking met 58,3% voor het eerste kwartaal van 2022

Uitgebreide kredietgroei: de aan het einde van de periode aangehouden leningen voor investeringen stegen met 4,7% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022

De gemiddelde leningen en leases voor investeringen in het tweede kwartaal van 2022 waren $ 296,7 miljard, een stijging van $ 8,1 miljard, of 2,8%, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022

De gemiddelde commerciële leningen stegen met $ 5,8 miljard, of 3,5%, als gevolg van een brede groei in de commerciële en industriële portefeuille

miljard, of 3,5%, als gevolg van een brede groei in de commerciële en industriële portefeuille



De gemiddelde consumentenleningen stegen met $ 2,2 miljard, of 1,9%, in alle portefeuilles, met uitzondering van de kredietverlening aan studenten

De kwaliteit van de activa blijft uitstekend, wat onze voorzichtige risicocultuur, onze diverse portefeuille weerspiegelt

Netto-afschrijvingen waren 0,22% van de gemiddelde leningen en huurovereenkomsten, zes basispunten gestegen ten opzichte van eerste kwartaal van 2022



De ALLL-ratio was 1,38%, vergeleken met 1,44% in het eerste kwartaal van 2022

De afdekkingsratio van de ALLL was 6,54X netto oninbare schulden op jaarbasis, tegenover 5,78X voor het eerste kwartaal van 2022

Kapitaal- en liquiditeitsniveaus bleven sterk; ingezet kapitaal door organische groei van leningen, dividend en inkoop van eigen aandelen

Tier 1-kernkapitaal tot risicogewogen activa bedroeg 9,2%



Voor $ 250 miljoen aan gewone aandelen teruggekocht

miljoen aan gewone aandelen teruggekocht

Aangekondigd voorstel om het algemene dividend met 8% te verhogen voor het derde kwartaal 2022



De geconsolideerde gemiddelde LCR-ratio was 110%

Presentatie van de verdiensten en overzicht van de kwartaalresultaten

Om te luisteren naar Truist's live conference call voor het tweede kwartaal van 2022 om 8 uur ET vandaag, bel 855-303-0072 en voer de deelnemerscode 100038 in. Er wordt een presentatie gebruikt tijdens het gesprek over de rendementsconferentie en deze is te vinden op onze website op https://ir.truist.com/events-and-presentation. Herhalingen van de conference call zullen 30 dagen beschikbaar zijn door +1 888 203 1112 (toegangscode 100038) te bellen.

De presentatie, inclusief een bijlage die niet-GAAP-bekendmakingen met elkaar verbindt, en de kwartaalresultaten van het tweede kwartaal van 2022 van Truist, die gedetailleerde financiële schema's bevatten, zijn beschikbaar op https://ir.truist.com/earnings.

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgerichte financiële dienstverlener die zich inzet voor het inspireren en bouwen van betere levens en gemeenschappen. Truist heeft een toonaangevend marktaandeel in veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala van diensten, waaronder bankieren voor particulieren, het MKB en andere bedrijven, activabeheer, kapitaalmarkten, commercieel vastgoed, bedrijfs- en institutioneel bankieren, verzekeringen, hypotheek, betalingen, gespecialiseerde kredietverlening en vermogensbeheer. Truist, met het hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina, is een toonaangevende Amerikaanse commerciële bank met een totale activa van $ 545 miljard op 30 juni 2022. Truist Bank, lid FDIC. Lees meer op Truist.com.

Kapitaalratio's en rendement op risicogewogen activa zijn preliminair.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door andere methoden dan in overeenstemming met de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen ("GAAP"). Het management van Truist gebruikt deze "non-GAAP"-maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van zijn activiteiten. Het Management is van mening dat deze niet-GAAP-maatregelen een beter inzicht in lopende operaties bieden, de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden verbeteren en de effecten van belangrijke items in de huidige periode demonstreren. Het bedrijf is van mening dat een zinvolle analyse van zijn financiële prestaties een inzicht in de onderliggende factoren van die prestaties vereist. Het management van Truist gelooft dat beleggers deze financiële niet-GAAP-maatregelen nuttig kunnen vinden. Deze bekendmakingen mogen niet worden beschouwd als een vervanging van financiële maatregelen die overeenkomstig GAAP zijn vastgesteld, en zijn niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met niet-GAAP-prestatiemaatregelen die door andere ondernemingen kunnen worden gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten niet-GAAP-maatregelen die in dit persbericht worden vermeld:

Aangepaste efficiëntieverhouding - de aangepaste efficiëntieverhouding is niet-GAAP in die zin dat er geen waardewinsten (verliezen), afschrijvingen van immateriële activa, kosten van fusies en herstructureringen en andere selecte posten zijn. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van maatregel dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden verbetert en de effecten van aanzienlijke winsten en kosten aantoont.

Aangepaste operationele hefboom - de aangepaste verhouding voor de operationele hefboom is niet-GAAP in die zin dat er geen waardewinsten (verliezen), afschrijvingen van immateriële activa, kosten van fusies en herstructureringen en andere selecte posten zijn. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten en dat de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden wordt verbeterd, en dat de effecten van aanzienlijke winsten en kosten worden aangetoond.

Netto-inkomsten voor provisie - Netto-inkomsten voor provisie zijn een niet-GAAP-maatregel die het in overeenstemming met de GAAP vastgestelde netto-inkomen aanpast om het effect van de voorziening voor kredietverliezen en de voorziening voor inkomstenbelastingen uit te sluiten. De aangepaste efficiëntieverhouding is niet-GAAP in die zin dat er geen waardewinsten (verliezen), afschrijvingen van immateriële activa, kosten van fusies en herstructureringen en andere selecte posten zijn. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten ende vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden verbetert.

Materiële eigen-vermogensinstrumenten en daaraan gerelateerde maatstaven - materiële eigen-vermogensinstrumenten en daaraan gerelateerde maatregelen zijn niet-GAAP-maatregelen die het effect van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde belastingen en de daaraan gerelateerde afschrijvingen, uitsluiten. Deze maatregelen zijn nuttig om de prestaties van een bedrijf op een consistente manier te evalueren, of het nu overgenomen of intern ontwikkeld is. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen.

Kern NIM - Kernnettorentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de nettorentemarge aanpast om de impact van aankoopboekhouding uit te sluiten. De waarderingscijfers voor de aankoop en gerelateerde afschrijvingen voor leningen, deposito's en langlopende schulden van SunTrust en andere acquisities zijn uitgesloten om de door klanten betaalde opbrengsten in te schatten. Het management van Truist is van mening dat de aanpassingen van de berekening van de nettorentemarge voor bepaalde overgenomen activa en passiva beleggers nuttige informatie kunnen verschaffen over de prestaties van de verdiende activa van Truist.

Aangepaste verwaterde EPS - de aangepaste verwaterde winst per aandeel is niet-GAAP in die zin dat het bedrijfsgerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde posten, exclusief belasting, buiten beschouwing laat. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten en dat de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden wordt verbeterd, en dat de effecten van aanzienlijke winsten en kosten worden aangetoond.

Prestatieratio's - de aangepaste prestatieratio's, inclusief het aangepaste rendement op de gemiddelde activa, het aangepaste rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders en het aangepaste rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders, zijn niet-GAAP in die zin dat er geen rekening wordt gehouden met fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bepaalde posten en, in het geval van een rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders, afschrijvingen van immateriële activa. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregelen een beter inzicht in de lopende activiteiten en een betere vergelijkbaarheid van de resultaten met eerdere perioden bieden, en dat ze ook de effecten van aanzienlijke winsten en kosten laten zien.

Aangepast EBITDA verzekeringsholdings - EBITDA is een niet-GAAP-meting van de bedrijfswinstgevendheid die wordt berekend door het optellen van rente, belastingen, afschrijvingen en afschrijvingen op het netto-inkomen. Het management van Truist voegt ook fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bijkomende bedrijfskosten in verband met de fusie en andere geselecteerde items toe. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van het verzekeringsholdingsgedeelte van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten en dat de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden wordt verbeterd, en dat de effecten van aanzienlijke winsten en kosten worden aangetoond.

Aftrek van lenings- en leaseverliezen en niet-afgeschreven reële waardemarkeringen in procenten van de brutoleningen en huurovereenkomsten - aftrek van voor lenings- en leasverliezen en niet-afgeschreven reële waardemarkeringen als percentage van de bruto leningen en leases is een niet-GAAP-waardering van kredietreserves die wordt berekend door aanpassing van de ALLL en leningen en huurovereenkomsten die door de niet-afgeschreven reële waardemarkering voor investeringen worden aangehouden. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om het verliesabsorptievermogen te beoordelen.

Een afstemming van deze niet-GAAP-metingen op de meest direct vergelijkbare GAAP-maatregel is opgenomen in de bijlage bij de inkomstenpresentatie voor het eerste kwartaal 2021 van Truist, en is beschikbaar op https://ir.truist.com/earnings.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, over de financiële toestand, resultaten van operaties, bedrijfsplannen en de toekomstige prestaties van Truist. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat in", "verwacht", "prognoses", "is van plan", "plannen", "projecten", "kan", "zal", "zou", "kon", "kunnen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot het bedrijf van Truist, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Dergelijke verklaringen omvatten inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Als zodanig kunnen de werkelijke resultaten van Truist wezenlijk verschillen van die welke door toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Hoewel er geen zekerheid kan worden geboden dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, kunnen de volgende belangrijke factoren ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van degene die in toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen, zonder beperking, naast de risico's en onzekerheden die in deel I nader worden besproken, rubriek 1A-risicofactoren in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2020 en in de daaropvolgende deponeringen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:

risico's en onzekerheden in verband met de fusie van de nalatenschap van BB&T en SunTrust, met inbegrip van het vermogen om de verwachte voordelen van de fusie te realiseren;

De kosten in verband met de fusie en de toepassing en de ontmanteling van datacenters;

het storten van deposito's, het verlies van cliënten of het verlies van inkomsten na voltooide fusies of overnames kunnen groter zijn dan verwacht;

de COVID-19-pandemie verstoorde de wereldeconomie en had een negatieve invloed op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van Truist, onder meer door hogere kosten, lagere vergoedingen en nettorentemarge, verminderde vraag naar bepaalde soorten leningen en verhogingen van de vergoeding voor kredietverliezen; een heropflakkering van de pandemie, hetzij als gevolg van nieuwe varianten van het coronavirus of andere factoren, zou deze negatieve effecten opnieuw kunnen introduceren of verlengen en ook de kapitaal- en liquiditeitspositie of de kapitaalkosten van Truist negatief kunnen beïnvloeden, het vermogen van kredietnemers om uitstaande leningen terug te betalen, schade veroorzaken een uitstroom van deposito's en afbreuk doen aan goodwill of andere activa;

Truist staat bloot aan kredietrisico door te lenen of zich te verbinden tot het verstrekken van geld en kan meer kredietrisico en hogere kredietverliezen hebben voor zover de leningen zijn geconcentreerd op het soort lening, het marktsegment, het type kredietnemer of de locatie van de leningnemer of onderpand;

wijzigingen in de renteomgeving, waaronder de vervanging van LIBOR als rentebenchmark, die van invloed kunnen zijn op de inkomsten en uitgaven van Truist, de waarde van activa en verplichtingen en de beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;

het niet hebben van toegang tot kortlopende financiering of liquiditeit, verlies van klantendeposito's of wijzigingen in de ratings van Truist, waardoor de financieringskosten kunnen stijgen of de toegang tot kapitaalmarkten kan worden beperkt;

risicobeheertoezichtfuncties kunnen risico's niet op een adequate wijze identificeren of aanpakken en het management kan het kredietrisico mogelijk niet effectief beheren;

risico's die het gevolg zijn van het uitgebreide gebruik van modellen in de bedrijfsvoering van Truist, die van invloed kunnen zijn op de beslissingen van het management en de regelgevers;

het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, met inbegrip van het vermogen om fusies en overnames met succes te voltooien of te integreren;

verhoogde concurrentie, onder meer van (i) nieuwe of bestaande concurrenten die over meer financiële middelen kunnen beschikken of aan andere wettelijke normen kunnen worden onderworpen, en (ii) producten en diensten die door niet-bancaire financiële technologiebedrijven worden aangeboden, kunnen het klantenbestand van Truist verminderen, Truist ertoe brengen de prijzen van zijn producten en diensten te verlagen om het marktaandeel van Truist te behouden of anderszins een negatieve invloed te hebben op de bedrijven of bedrijfsresultaten van Truist;

het niet in stand houden of verbeteren van de concurrentiepositie van Truist met betrekking tot nieuwe producten, diensten en technologie, of dat nou komt doordat het bedrijf er niet in slaagt te anticiperen op de verwachtingen van de klant of omdat zijn technologische ontwikkelingen niet naar wens presteren of geen marktacceptatie of goedkeuring van regelgeving krijgen, of om andere redenen, kan ervoor zorgen dat Truist marktaandeel verliest of extra kosten maakt;

een negatieve publieke opinie, die de reputatie van Truist kan schaden;

meer toezicht op de verkooppraktijken van Truist voor consumenten, trainingen, het ontwerp van en het beheer van prestatievergoedingen;

regelgevende zaken, rechtszaken of andere juridische acties, die onder meer kunnen leiden tot kosten, boetes, sancties, beperkingen van de zakelijke activiteiten van Truist, reputatieschade, negatieve publiciteit of andere negatieve gevolgen;

de ontwikkeling van wettelijke, boekhoudkundige en reguleringsnormen, met inbegrip van met betrekking tot klimaat, kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van regelgevingsonderzoeken, kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van Truist;

Het monetaire en fiscale beleid van de federale overheid en zijn instanties, onder meer als reactie op de stijgende inflatie, kan een aanzienlijk negatief effect op de winstgevendheid hebben;

in het kader van het beleid en de processen voor financiële verslaggeving is het management verplicht om in te schatten welke zaken onzeker zijn, inclusief de potentiële afschrijving naar goodwill als de marktwaarde van het aandeel van Truist in een langere periode daalt en de ongunstige economische omstandigheden in een bepaalde periode worden gehandhaafd;

de algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij wereldwijd, nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, en instabiliteit in mondiale geopolitieke aangelegenheden of volatiliteit op financiële markten kunnen onder meer leiden tot een tragere groei van deposito's of activa, een verslechtering van de kredietkwaliteit of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;

risico's in verband met het ontstaan en de verkoop van hypotheken, inclusief terugkoop- en vergoedingsaanvragen van inkopers in verband met verklaringen en garanties op verkochte leningen, die kunnen leiden tot een stijging van het bedrag van de verliezen voor terugkoop van leningen;

risico's die verband houden met Truist's rol als kredietbeheerder, inclusief een toename in de reikwijdte of de kosten van de diensten waaraan Truist dient te voldoen, zonder een bijbehorende stijging van de servicekosten of een schending van Truist's verplichtingen als beheerder;

Het succes van Truist hangt af van het aannemen en behouden van belangrijk teamleden; en als deze personen vertrekken of van functie veranderen zonder effectieve vervanging, kunnen de bedrijfs- en integratieactiviteiten van Truist nadelig worden beïnvloed, wat kan worden verergerd in de toegenomen thuiswerkomgeving die wordt veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, aangezien banenmarkten mogelijk minder worden beperkt door fysieke geografie;

fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die Truist mogelijk niet in staat is om te voorkomen, op te sporen of te beperken;

beveiligingsrisico's, inclusief denial of serviceaanvallen, hacken, social engineering, aanvallen gericht op Truist's teamgenoten en klanten, malware-inbraken, pogingen om gegevens te corrumperen, systeembreuken, cyberaanvallen (die vaker voorkomen na de inval van Rusland in Oekraïne), identiteitsdiefstal, ransomware-aanvallen, en risico's voor de fysieke beveiliging, zoals natuurrampen, milieuomstandigheden en opzettelijke destructieve handelingen, kunnen leiden tot onthulling van vertrouwelijke informatie, het bedrijf of de reputatie van Truist in het gedrang brengen of aanzienlijke juridische of financiële risico's veroorzaken; en

wijdverbreide uitval van operationele, communicatieve of andere systemen, of het nou om interne of door derden verstrekte diensten gaat; natuurlijke of andere rampen (met inbegrip van terroristische en pandemieën); en de gevolgen van de klimaatverandering, inclusief fysieke risico's, zoals frequentere en intensievere weersgebeurtenissen, en risico's in verband met de overgang naar een koolstofarme economie; zoals regelgeving of technologische veranderingen of verschuivingen in marktdynamiek of consumentenvoorkeuren; kunnen een negatief effect hebben op de financiële situatie van Truist en op de resultaten van operaties, leiden tot materiële verstoring van Truist's operaties of het vermogen of de bereidheid van klanten om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Truist.

Lezers worden gewaarschuwd om niet ten onrechte te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen spreken vanaf de datum dat zij zijn gedaan. Met uitzondering van de mate die door de toepasselijke wet of regelgeving is vereist, is Truist niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

SOURCE Truist Financial Corporation