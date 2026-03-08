Trust Your Journey: HIKMICRO montre la voie grâce à sa fiabilité et à son esprit d'innovation à l'IWA 2026

HANGZHOU, Chine, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le leader mondial sur le marché de l'optique de chasse thermique et numérique HIKMICRO soutient sa campagne « Trust Your Journey: From Market Leader to Trusted Partner » (Faites confiance à votre parcours : du leader du marché au partenaire de confiance) à l'aide d'une série de produits pionniers lors de l'IWA 2026.

L'IWA Outdoor Classics, qui se tient à Nuremberg du jeudi 26 février au dimanche 1er mars, représente la première vitrine européenne de l'équipement de chasse. Cela en fait le cadre idéal pour que HIKMICRO y dévoile sa gamme de produits de référence mondiale. Les avancées les plus importantes sur le marché présentées sur le stand IWA de HIKMICRO comprennent un écosystème intelligent IA entièrement intégré avec des produits et des services synchronisés via l'application Sight et des technologies d'imagerie révolutionnaires, notamment Light Pro, Sync Pro et Image Pro 4.0.

Instaurer la confiance au fil du parcours

Au cours des cinq dernières années, HIKMICRO a établi une nouvelle norme pour les appareils de chasse numériques et thermiques. Après avoir débuté en tant que challenger, cette marque pionnière a surpassé les acteurs établis du secteur afin d'acquérir une part de plus en plus importante du marché mondial de la chasse.

L'ascension rapide de HIKMICRO au rang de leader du marché résulte d'un engagement sans compromis en faveur d'un développement centré sur l'utilisateur afin de produire des équipements de chasse numériques et thermiques totalement fiables. La fiabilité est au cœur de l'ADN de la marque, incarnant la confiance des chasseurs dans la capacité de HIKMICRO à traduire une technologie sophistiquée en solutions simples et fiables pour des applications de chasse réelles.

Grâce à une conception et une ingénierie dédiées, et en écoutant les chasseurs qui utilisent nos appareils dans tous les contextes, nous avons acquis une confiance inébranlable. Les chasseurs savent qu'ils peuvent compter sur HIKMICRO dans les moments stratégiques ; l'incertitude se transforme en assurance, même dans les situations les plus exigeantes.

HIKMICRO ne se contente pas de fournir des produits exceptionnels, la marque est devenue un partenaire de confiance pour les activités de plein air. Notre technologie de pointe fonctionne en harmonie avec les instincts naturels du chasseur afin de lui inspirer confiance, respect et une connexion véritablement immersive avec la nature.

La confiance est une récompense qui se gagne avec le temps et en produisant des équipements qui offrent des performances fiables lorsque la nature nous met à rude épreuve. Les chasseurs ont appris à faire confiance à HIKMICRO à chaque étape de leur parcours vers la réussite cynégétique, alors que notre collaboration se poursuit pour créer des moments inoubliables.

Une technologie fiable pour garantir la réussite de la chasse

La fourniture d'une technologie de pointe, simple à utiliser et qui offre un véritable avantage sur le terrain, a joué un rôle clé dans la reconnaissance de HIKMICRO en tant que partenaire de chasse de confiance.

L'écosystème intelligent IA de HIKMICRO constitue l'une des principales avancées présentées à l'IWA. Ce système de chasse entièrement connecté utilise l'application Sight pour intégrer tous les produits et services dans un écosystème d'appareils de plein air complet. Ici, HIKZone facilite l'intégration de produits incorporant la capture automatique de photos et le marquage de cartes, la visualisation de cartes multi-appareils et le suivi de la localisation des animaux. Cela permet de recueillir, d'enregistrer et de partager des informations pouvant être utilisées pour analyser les expériences passées et planifier à l'avance afin d'avoir la certitude de se trouver au bon endroit au bon moment lors de futures chasses.

Le hub intégré fournit même un service et une assistance 24h/24 et 7j/7. Ce service pratique et facile d'accès est disponible 24h/24 ; HIKMICRO reste ainsi toujours à vos côtés pour vous aider à exploiter pleinement les performances de votre appareil. Et ce n'est pas tout, l'écosystème intelligent basé sur l'IA continuera à se développer, en intégrant de futurs produits et de nouvelles fonctionnalités, alors, restez à l'écoute.

Les technologies d'imagerie de HIKMICRO sont accompagnées de l'assurance de l'expérience visuelle la plus claire et la plus immersive.

Sync Pro (sur les modèles STELLAR 3.0 SX60LS 3.0 et HABROK Pro HX60LS) réduit considérablement le temps entre la capture, le traitement et l'affichage de l'image. Le délai entre l'action réelle et l'affichage est réduit de 60 %, ce qui permet un retour visuel instantané sans décalage frustrant. La certitude que les tirs atteindront exactement l'endroit indiqué par le point de visée après avoir rapidement détecté la cible permet aux chasseurs de prendre des décisions rapides et sûres au moment décisif.

Construit autour d'un algorithme d'image adaptatif IA perfectionné, IMAGE PRO 4.0 effectue des ajustements automatiques afin de garantir une qualité d'image optimale dans des conditions changeantes. Cette adaptation dynamique ne nécessite aucune intervention, de sorte que l'utilisateur peut se concentrer entièrement sur la chasse, tandis qu'IMAGE PRO 4.0 offre une vision claire et nette dans n'importe quel scénario. Les contours nets et les détails précis permettent au chasseur d'identifier sans hésitation sa proie ou de viser au plus juste une cible difficile.

Ces caractéristiques et bien d'autres encore, associées à une qualité de fabrication solide et à des commandes simples et intuitives, font de HIKMICRO un compagnon de chasse fiable sur lequel vous pouvez toujours compter.

Faites confiance à votre parcours

Les performances éprouvées de la marque dans les conditions de terrain les plus difficiles signifient qu'elle n'est pas seulement un pionnier technologique à la pointe du marché, mais aussi un partenaire de confiance.

L'écosystème intelligent IA de HIKMICRO, qui intègre tous les produits avec une gamme de fonctionnalités innovantes et de services d'assistance utiles, constitue une avancée innovante au niveau du système. Les produits n'existent plus en tant qu'appareils isolés, ils font désormais partie d'une expérience intégrée globale, unifiant des performances de pointe avec une collecte et un partage d'informations inégalés et l'assurance d'une assistance 24h/24.

La fiabilité absolue reste au cœur de l'éthique de HIKMICRO. Nos appareils garantissent une expérience visuelle optimale et des performances fiables dans les environnements les plus difficiles, afin que les chasseurs puissent compter avec certitude sur un produit capable de donner le meilleur dans les moments cruciaux.

HIKMICRO est votre partenaire fiable à chaque étape de votre parcours de chasse. Notre écosystème intelligent basé sur l'IA continuera à se développer à mesure que notre gamme de produits évoluera pour relever le défi des scénarios de chasse en constante évolution dans le monde réel. Nous restons à vos côtés à chaque étape de votre aventure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922740/image.jpg