Trust Your Journey: HIKMICRO setzt auf der IWA 2026 Maßstäbe bei Zuverlässigkeit und Innovation

HANGZHOU, China, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, weltweit führender Anbieter thermischer und digitaler Jagdoptik, präsentiert auf der IWA 2026 sein Motto „Trust Your Journey: From Market Leader to Trusted Partner". Eine Reihe bahnbrechender Produkte unterstreicht diesen Anspruch.

image

Die IWA Outdoor Classics (26. Februar bis 1. März 2026 in Nürnberg) ist Europas führende Fachmesse für Jagdausrüstung – der ideale Rahmen für HIKMICRO, um seine marktführende Produktpalette zu präsentieren. Zu den Neuheiten zählen ein vollständig integriertes KI-intelligentes Ökosystem – mit Produkten und Services, die über die Sight-App synchronisiert werden – sowie neue Bildgebungstechnologien wie Light Pro, Sync Pro und IMAGE PRO 4.0.

Vertrauen schaffen – Schritt für Schritt

In den letzten fünf Jahren hat HIKMICRO neue Maßstäbe für digitale und thermische Jagdoptik gesetzt. Als Marke, die einst als Herausforderer startete, hat HIKMICRO etablierte Branchenakteure überholt und seinen Anteil am globalen Jagdmarkt kontinuierlich ausgebaut.

Der Aufstieg von HIKMICRO zum Marktführer ist das Ergebnis eines konsequenten Fokus auf nutzerorientierte Entwicklung und höchste Qualitätsstandards. Zuverlässigkeit steht im Zentrum der Markenphilosophie: hochentwickelte Technologie wird in ergonomische, robuste Lösungen für den realen Jagdeinsatz integriert.

Durch konsequentes Design und Engineering sowie den Engen Austausch mit vielen Jägern hat HIKMICRO dieses Vertrauen aufgebaut. In kritischen Momenten können sich Jäger auf HIKMICRO verlassen – selbst in anspruchsvollsten Situationen, so wird aus Unsicherheit Sicherheit.

HIKMICRO bietet weit mehr als herausragende Produkte: Die Marke hat sich zu einem verlässlichen Partner für Outdoor-Aktivitäten entwickelt – für Vertrauen, Respekt und eine besonders intensive Verbindung zur Natur.

Vertrauen muss man sich über die Zeit verdienen, durch Ausrüstung, die zuverlässig funktioniert, wenn die Herausvorderungen auf der Jagd uns an unsere Grenzen bringt. Mit HIKMICRO an Ihrer Seite entstehen Momente, an die in Erinnerung bleiben.

Technologie, auf die Sie sich bei der Jagd verlassen können

Führende, zugleich intuitiv bedienbare Technologie, die im Revier einen echten Vorteil bietet, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass HIKMICRO als verlässlicher Partner für die Jagd anerkannt ist.

Das KI-intelligente Ökosystem von HIKMICRO gehört zu den wichtigsten Neuheiten auf der IWA. Über die Sight-App werden Produkte und Services in einem ganzheitlichen Outdoor-Ökosystem verbunden. HIKZone unterstützt mit Geo-Tagging, Kartenansicht auf mehreren Geräten und Ortungsfunktionen – Informationen lassen sich sammeln, speichern und teilen, um die nächste Jagd besser zu planen.

HIKMICRO unterstützt zudem präzise Treffer auch auf weite Distanzen. Fortschrittliche Ballisikrechner, die Geschoss- und Windgeschwindigkeit, Stabilität, Temperatur und Luftdruck berücksichtigen, geben Jägern die Sicherheit, die sie benötigen, um auch über große Entfernungen hinweg mit Zuversicht zu schießen.

Der integrierte Hub bietet außerdem einen 24/7-Service und Support. Das Serviceangebot ist bequem erreichbar und rund um die Uhr verfügbar. Das KI-intelligente Ökosystem wird kontinuierlich ausgebaut und um neue Produkte sowie Funktionen ergänzt.

Die Bildgebungstechnologien von HIKMICRO sorgen für ein klares, immersives Seherlebnis – und damit für zusätzliche Sicherheit im entscheidenden Moment.

Light Pro (bei den neuesten ALPEX Pro-Modellen) ist ein von HIKMICRO entwickelter eigener Algorithmus zur Verbesserung der Lichtempfindlichkeit und der Bilddetails. Selbst in lichtarmen Dämmerungsphasen – wie sie etwa in Nordeuropa häufig vorkommen – kann er die Vollfarbdarstellung um bis zu 30 Minuten verlängern.

Sync Pro (bei den Modellen STELLAR 3.0 SX60LS 3.0 und HABROK Pro HX60LS) verkürzt die Zeit zwischen Aufnahme, Verarbeitung und Anzeige des Bildes deutlich. Die Verzögerung zwischen realer Aktion und Anzeige sinkt um 60 %, sodass eine unmittelbare visuelle Rückmeldung ohne störende Latenz möglich ist. Das gibt Jägern die Sicherheit, im entscheidenden Moment in Sekundenbruchteilen selbstbewusst zu entscheiden.

IMAGE PRO 4.0 basiert auf einem verbesserten adaptiven KI-Bildalgorithmus und nimmt automatische Anpassungen vor, um unter wechselnden Bedingungen eine optimale Bildqualität zu erzielen. Diese dynamische Optimierung läuft ohne manuelle Eingriffe, sodass sich der Nutzer ganz auf die Jagd konzentrieren kann, während IMAGE PRO 4.0 in jeder Situation eine klare und lebendige Darstellung liefert. Klare Konturen und feine Details lassen keinen Zweifel bei der Identifizierung des Wildes oder beim Anvisieren eines anspruchsvollen Ziels für einen präzisen Schuss.

Diese und viele weitere Funktionen – kombiniert mit einer robusten Bauweise und einer einfachen, intuitiven Bedienung – machen HIKMICRO zu einem zuverlässigen Begleiter auf der Jagd, auf den Sie sich jederzeit verlassen können.

Trust Your Journey

Die bewährte Leistungsfähigkeit der Marke unter härtesten Einsatzbedingungen macht HIKMICRO nicht nur zu einem marktführenden Technologiepionier, sondern auch zu einem vertrauenswürdigen Partner.

Das KI-intelligente Ökosystem von HIKMICRO, das alle Produkte mit einer Reihe innovativer Funktionen und hilfreicher Support-Services verbindet, ist eine bahnbrechende Systeminnovation. Produkte existieren nicht mehr als isolierte Geräte – sie sind Teil eines integrierten Erlebnisses, das weltweit führende Leistung mit umfangreicher Informationsgewinnung und -weitergabe sowie einem rund um die Uhr verfügbaren Support vereint.

Absolute Zuverlässigkeit bleibt der Kern der Unternehmensphilosophie von HIKMICRO. Die Geräte bieten ein erstklassiges Seherlebnis und zuverlässige Performance unter härtesten Bedingungen – damit Jäger dauerhaft Vertrauen in eine Ausrüstung haben, die in kritischen Momenten zuverlässig funktioniert.

HIKMICRO begleitet Sie zuverlässig bei jeder Jagd. Das intelligente KI-Ökosystem wächst weiter, während sich die Produktpalette kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen realer Jagdszenarien gerecht zu werden. HIKMICRO ist bei jedem Schritt an Ihrer Seite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922740/image.jpg