TSUN erhält zwei EU-Zertifizierungen: Die Realisierung von Plug-and-Play-Solarlösungen für Belgien und Österreich wird ermöglicht.

FRANKFURT, Deutschland, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während Europa seine Umstellung auf erneuerbare Energien beschleunigt, hat TSUN – ein Vorreiter im Bereich innovativer Solartechnologie – einen weiteren wichtigen Sieg für die Verbraucher und seine EU-Erweiterung erzielt. Die von der belgischen Synergrid und der österreichischen TOR offiziell anerkannten Mikro-Wechselrichter, Balkon-Solarsätze und Balkon-Speichereinheiten des Unternehmens ermöglichen eine einfache und konforme Einführung von Solaranlagen in Privathaushalten in zwei Schlüsselmärkten.

Belgien: Die Synergrid C10/26-Zertifizierung erlaubt den Verbrauchern die rechtmäßige Selbstinstallation.

Für belgische Haushalte, die unbürokratisch auf Solarenergie umsteigen wollen, ist die Synergrid-Zulassung von TSUN ein entscheidender Schritt. Für alle dezentralen Energiesysteme, die an das Netz angeschlossen werden, verlangt Synergrid die C10/26-Homologation. Die zertifizierten Produkte von TSUN ermöglichen es den Verbrauchern, die komplizierte Installation durch einen Fachmann zu umgehen und auf legale Weise selbst Solaranlagen zu installieren.

Die zertifizierte Produktpalette deckt alle Komponenten einer Solaranlage für den Hausgebrauch ab.

Die Mikro-Wechselrichter sind in den Ausführungen 1-in-1 (MS350/MS400/MX400/MX450/MX500), 2-in-1 (MS800/MX800/MX1000) und 4-in-1 (MS2000/MS2000(800) erhältlich.

sind in den Ausführungen 1-in-1 (MS350/MS400/MX400/MX450/MX500), 2-in-1 (MS800/MX800/MX1000) und 4-in-1 (MS2000/MS2000(800) erhältlich. Die Easy Solar Kits (ESK) sind gebrauchsfertige Pakete für den Einsatz auf Balkonen. Sie umfassen vertikale/abgewinkelte Luftversionen (ESK400-Air(V)/A, ESK800-Air(V)/A), vertikale/abgewinkelte Standardbausätze (ESK400-BV/BA, ESK800-BV/BA), Pop-up-Ausführungen (ESK400-P/ESK800-P) sowie universelle Einbauversionen (ESK400-U/ESK800-U).

sind gebrauchsfertige Pakete für den Einsatz auf Balkonen. Sie umfassen vertikale/abgewinkelte Luftversionen (ESK400-Air(V)/A, ESK800-Air(V)/A), vertikale/abgewinkelte Standardbausätze (ESK400-BV/BA, ESK800-BV/BA), Pop-up-Ausführungen (ESK400-P/ESK800-P) sowie universelle Einbauversionen (ESK400-U/ESK800-U). Wir bieten Ihnen Balkon-Mikro-Speichereinheiten an. Die Zertifizierung befindet sich in der Endphase, die Genehmigung wird für das 4. Quartal 2025 erwartet.

Die TOR-Zertifizierung bietet Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen und den anspruchsvollen Alpenmarkt zu erschließen.

Österreichs TOR legt einige der strengsten Sicherheits- und Leistungsstandards der EU für erneuerbare Technologien fest. Dies macht die Zertifizierung zu einer obligatorischen Voraussetzung für Hersteller. Die Erlangung dieser Zulassung ist für TSUN von großer Bedeutung. Sie ermöglicht nicht nur den Zugang zum österreichischen Markt, sondern trägt auch zur Stärkung der Glaubwürdigkeit innerhalb der gesamten EU bei. Dies ist darauf zurückzuführen, dass TSUN mit der EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (RED) für kleine Plug-in-Geräte übereinstimmt.

TSUN bietet folgende Produkte an, die nach den TOR-Standards zertifiziert sind:

Die Mikro-Wechselrichter der Modelle MS300/MS350/MS400 sind 1-in-1- und die des Modells MS800 2-in-1-Konfigurationen. Sie sind für die Nutzung unter den wechselhaften Wetterbedingungen in Österreich ausgelegt und zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit aus.

der Modelle MS300/MS350/MS400 sind 1-in-1- und die des Modells MS800 2-in-1-Konfigurationen. Sie sind für die Nutzung unter den wechselhaften Wetterbedingungen in Österreich ausgelegt und zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Die Balkonspeicher MSU2000DE und MAU2000DE dienen in Kombination mit Sonnenkollektoren der Speicherung von Energie und der Reduzierung der Abhängigkeit vom Stromnetz.

Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die EU-Verbraucher und die Energiewende?

Für Hausbesitzer in Belgien und Österreich bedeuten diese Zertifizierungen vor allem eines: Solarenergie ist heute einfacher und leichter zugänglich als je zuvor. Das innovative Plug-and-Play-Design von TSUN macht aufwendige Installationen und langwierige Genehmigungen überflüssig. Nach dem Auspacken und Aufstellen können Sie unmittelbar mit der Erzeugung sauberer Energie beginnen. Die neuen Speichereinheiten gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen es den Nutzern, den Solarstrom für die Abende oder bewölkten Tage zu speichern und die Stromrechnung durch dynamische Tarifoptimierung zu senken.

Die beiden Zertifizierungen untermauern die Rolle von TSUN als zuverlässiger Partner bei der grünen Wende in Europa. Das Unternehmen erfüllt die strengen lokalen Standards und ermöglicht es Haushalten, ihren Energieverbrauch selbst zu regulieren. Durch den Verkauf von Balkon-Solarkits leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Energiewende.

