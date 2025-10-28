TSUN obtient deux certifications européennes : des solutions solaires Plug & Play désormais approuvées en Belgique et en Autriche

FRANCFORT, Allemagne, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe accélère sa transition vers les énergies renouvelables, TSUN, précurseur des technologies solaires innovantes, signe une nouvelle étape majeure au service des consommateurs et de son expansion européenne. Les micro-onduleurs Plug & Play, les kits solaires pour balcons ainsi que les futures unités de stockage domestiques de TSUN ont obtenu la reconnaissance officielle de Synergrid (Belgique) et de TOR (Autriche), ouvrant ainsi la voie à une adoption simple, légale et conforme de l'énergie solaire résidentielle sur deux marchés clés de l'Union européenne.

TSUN SolarTrunk, ESK, and microinverters power your house

Belgique : la certification C10/26 de Synergrid autorise l'autoinstallation en toute légalité

Pour les ménages belges désireux d'adopter l'énergie solaire sans démarches administratives complexes, l'agrément Synergrid de TSUN change la donne. Synergrid exige en effet la certification C10/26 pour tout système énergétique décentralisé raccordé au réseau. Grâce aux produits certifiés de TSUN, les consommateurs peuvent désormais installer eux-mêmes leurs équipements solaires, en toute conformité avec la réglementation nationale.

La gamme certifiée couvre l'ensemble des besoins d'une installation solaire domestique :

Micro-onduleurs : modèles 1-en-1 (MS350, MS400, MX400, MX450, MX500), 2-en-1 (MS800, MX800, MX1000) et 4-en-1 (MS2000, MS2000(800))

Kits solaires faciles (ESK) : ensembles prêts à l'emploi pour balcons, comprenant des versions à air vertical/angulaire (ESK400-Air(V)/A, ESK800-Air(V)/A), des kits verticaux/angulaires standards (ESK400-BV/BA, ESK800-BV/BA), des modèles pop-up (ESK400-P, ESK800-P) ainsi qu'un ajustement universel (ESK400-U, ESK800-U)

Unités de stockage pour balcons (Balcony Micro Storage Units) : la certification est en cours d'achèvement et l'approbation est attendue pour le quatrième trimestre 2025.

Autriche : la certification TOR ouvre les portes d'un marché exigeant

La norme autrichienne TOR fixe parmi les critères de sécurité et de performance les plus stricts de l'UE pour les technologies renouvelables, rendant sa certification indispensable pour les fabricants. Pour TSUN, cette approbation ne se limite pas à ouvrir le marché autrichien : elle renforce également la crédibilité de la marque dans toute l'Union européenne, en conformité avec la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) applicable aux dispositifs rechargeables à petite échelle.

Les produits TSUN certifiés TOR comprennent :

Micro-onduleurs : modèles 1-en-1 (MS300, MS350, MS400) et 2-en-1 (MS800), conçus pour offrir fiabilité et robustesse dans les conditions climatiques variées de l'Autriche.

Unités de stockage pour balcons : modèles MSU2000DE et MAU2000DE, conçus pour être associés à des panneaux solaires afin de stocker l'énergie et de réduire la dépendance au réseau.

Une avancée majeure pour les consommateurs européens et la transition énergétique

Pour les propriétaires belges et autrichiens, ces certifications marquent une avancée décisive : l'énergie solaire devient plus simple, accessible et abordable que jamais. La conception Plug & Play de TSUN élimine la nécessité d'un électricien coûteux ou de démarches administratives longues — il suffit de déballer, d'installer et de commencer à produire de l'énergie propre. Les nouvelles unités de stockage offriront bientôt la possibilité de conserver l'énergie solaire pour une utilisation en soirée ou par temps nuageux, réduisant ainsi les factures d'électricité grâce à une optimisation dynamique de la consommation.

Pour TSUN, ces deux certifications consolident son rôle de partenaire de confiance dans la transition énergétique européenne. En respectant les normes locales les plus strictes, l'entreprise ne se contente pas de commercialiser des produits : elle aide les foyers européens à reprendre le contrôle de leur consommation énergétique, un kit solaire de balcon à la fois.

