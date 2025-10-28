- TSUN obtiene doble certificación de la UE: abre las puertas a soluciones solares Plug&Play para Bélgica y Austria

FRANKFURT, Alemania, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que Europa acelera su transición hacia las energías renovables, TSUN, líder en tecnología solar innovadora, ha logrado otro gran éxito para los consumidores y su expansión en la UE. Los populares microinversores Plug&Play, los kits solares para balcones y las próximas unidades de almacenamiento para balcones de la compañía han recibido la aprobación oficial de Synergrid (Bélgica) y TOR (Austria), allanando el camino para una adopción sencilla y conforme a la normativa de la energía solar doméstica en dos mercados clave.

TSUN SolarTrunk, ESK, and microinverters power your house

Bélgica: la certificación Synergrid C10/26 permite a los consumidores realizar la autoinstalación legalmente

Para los hogares belgas que desean instalar energía solar sin trámites burocráticos, la aprobación de Synergrid por parte de TSUN supone un cambio radical. Synergrid exige la homologación C10/26 para todos los sistemas de energía descentralizados que se conectan a la red. Los productos certificados de TSUN ahora permiten a los consumidores evitar complejas instalaciones profesionales y optar por la energía solar por su cuenta, de forma legal.

La línea certificada cubre cada parte de una instalación solar doméstica:

Microinversores : 1 en 1 (MS350/MS400/MX400/MX450/MX500), 2 en 1 (MS800/MX800/MX1000) y 4 en 1 (MS2000/MS2000(800)).

: 1 en 1 (MS350/MS400/MX400/MX450/MX500), 2 en 1 (MS800/MX800/MX1000) y 4 en 1 (MS2000/MS2000(800)). Kits solares Plug&Play (ESK) : paquetes listos para usar para balcones, incluyendo versiones de aire vertical/angulado (ESK400-Air(V)/A, ESK800-Air(V)/A), kits verticales/angulados estándar (ESK400-BV/BA, ESK800-BV/BA), diseños emergentes (ESK400-P/ESK800-P) y de ajuste universal (ESK400-U/ESK800-U).

: paquetes listos para usar para balcones, incluyendo versiones de aire vertical/angulado (ESK400-Air(V)/A, ESK800-Air(V)/A), kits verticales/angulados estándar (ESK400-BV/BA, ESK800-BV/BA), diseños emergentes (ESK400-P/ESK800-P) y de ajuste universal (ESK400-U/ESK800-U). Unidades de almacenamiento compacto para balcones: la certificación está en su fase final, con aprobación prevista para el cuarto trimestre de 2025.

Austria: la certificación TOR abre las puertas al estricto mercado alpino

TOR de Austria establece algunos de los estándares de seguridad y rendimiento más exigentes de la UE para tecnologías renovables, lo que convierte su certificación en una obligación para los fabricantes. Para TSUN, esta aprobación no solo supone un avance para Austria, sino que también refuerza su credibilidad en toda la UE, alineándose con la Directiva de Energías Renovables (RED) de la UE para dispositivos enchufables a pequeña escala.

Los productos con certificación TOR de TSUN incluyen:

Microinversores : modelos 1 en 1 (MS300/MS350/MS400) y 2 en 1 (MS800), diseñados para ofrecer fiabilidad en el clima variable de Austria.

: modelos 1 en 1 (MS300/MS350/MS400) y 2 en 1 (MS800), diseñados para ofrecer fiabilidad en el clima variable de Austria. Unidades de almacenamiento para balcones: MSU2000DE y MAU2000DE, que se combinan con paneles solares para almacenar energía y reducir la dependencia de la red eléctrica.

Por qué esto es importante para los consumidores de la UE y la transición energética

Para los propietarios de viviendas en Bélgica y Austria, estas certificaciones significan una cosa: la energía solar ahora es más fácil y accesible que nunca. El diseño Plug&Play de TSUN elimina la necesidad de electricistas costosos o permisos extensos: simplemente desempaquetar, instalar y empezar a generar energía limpia. Las próximas unidades de almacenamiento van un paso más allá, permitiendo a los usuarios ahorrar energía solar para las noches o los días nublados, reduciendo drásticamente las facturas de electricidad con la optimización dinámica de tarifas.

Para TSUN, la doble certificación refuerza su papel como socio de confianza en la transición ecológica de Europa. Al cumplir con las estrictas normas locales, la empresa no solo vende productos, sino que ayuda a los hogares a controlar su consumo energético, con un kit solar para balcón a la vez.

