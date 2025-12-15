Tsunagaru Inc. organise une tournée médiatique pour présenter la transformation verte de Sapporo

OSAKA, Japon, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Tsunagaru Inc. en collaboration avec la ville de Sapporo, a organisé un voyage de presse à l'intention des journalistes étrangers en novembre, offrant une expérience de première main des initiatives pionnières de transformation verte (GX) de Sapporo alors que la ville veut devenir le principal centre asiatique pour l'énergie et la finance vertes.

La tournée a débuté par la conférence NIKKEI FORUM Global GX/Finance, organisée conjointement par Sapporo le 25 novembre. Au cours de la conférence, la ville a annoncé les grandes lignes d'un fonds d'investissement public-privé conçu pour exploiter le potentiel d'énergie renouvelable d'Hokkaido.

Sapporo s'engage à verser 500 millions de yens au fonds, qui vise à lever 10 milliards de yens pour investir dans des projets GX. La Hokkaido Bank, Ltd. et la North Pacific Bank, Ltd. se joignent aux investisseurs fondateurs en vue d'un lancement en mars 2026.

Dans le cadre du consortium « Team Sapporo-Hokkaido », Sapporo travaille avec des entreprises et des organisations pour développer un écosystème GX régional. Au cours de la tournée médiatique qui s'est déroulée du 25 au 27 novembre, les journalistes ont été guidés vers des projets clés de l'écosystème, à l'intérieur et à l'extérieur de la ville.

La tournée a permis de découvrir la première station d'hydrogène commerciale à grande échelle d'Hokkaido, Air Water Hydrogen Station Sapporo Odori East, qui a ouvert ses portes en avril dans le district de Chuo à Sapporo. La station, exploitée par Air Water Inc. ravitaille les gros véhicules à pile électrique, y compris les bus et les camions, et fait partie de la zone de démonstration des installations à hydrogène de la ville.

Au nord de Sapporo, près de la baie d'Ishikari, les journalistes ont visité le centre de donnée à zéro émissions ISHIKARI (ZED ISHIKARI), le premier centre de données japonais fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans émission de carbone. Exploité par Kyocera Communication Systems Co., le centre de données ISHIKARI est entré en service en octobre 2024. Le centre est alimenté par le parc éolien offshore Ishikari Bay New Port, situé à proximité, ainsi que par ses propres panneaux solaires.

Sapporo utilise le cadre de vie et d'affaires de la ville, qui bénéficie d'un climat estival agréable, d'espaces verts urbains et d'un accès à de nombreuses attractions touristiques, pour susciter l'intérêt des investisseurs et des entreprises.

Les journalistes ont rencontré le personnel du Sapporo Transnational Expansion and Partnership (STEP) de la ville, un service qui accompagne les entreprises étrangères désireuses de s'implanter dans la région. Au cours de leur visite dans les locaux de STEP, les journalistes se sont également entretenus avec une entreprise de robotique d'IA singapourienne.

Tsunagaru Inc. relie les atouts régionaux du Japon au reste du monde et contribue au développement durable des économies régionales par le biais de projets GX et de l'utilisation des ressources humaines locales.