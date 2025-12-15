Tsunagaru Inc. veranstaltet Medientour zur Präsentation von Sapporos grüner Transformation

OSAKA, Japan, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Tsunagaru Inc. hat zusammen mit der Stadt Sapporo im November eine Pressereise für ausländische Journalisten organisiert, um ihnen einen direkten Einblick in die bahnbrechenden Initiativen von Sapporo im Bereich der grünen Transformation (GX) zu geben. Die Stadt will Asiens führender Knotenpunkt für grüne Energie und Finanzen werden.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108930/202512080528/_prw_PI1fl_yC54j4oG.jpg

Die Tour begann auf der NIKKEI FORUM Global GX/Finance Konferenz, die Sapporo am 25. November mit ausrichtete. Während der Konferenz gab die Stadt den Entwurf eines öffentlich-privaten Investitionsfonds bekannt, der das Potenzial Hokkaidos für erneuerbare Energien erschließen soll.

Sapporo beteiligt sich mit 500 Millionen Yen an dem Fonds, der 10 Milliarden Yen für Investitionen in GX-Projekte aufbringen soll. Die Hokkaido Bank, Ltd. und die North Pacific Bank, Ltd. treten als Gründungsinvestoren auf und wollen das Projekt im März 2026 starten.

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108930/202512080528/_prw_PI2fl_5VB1Rlyy.jpg

Im Rahmen des Konsortiums „Team Sapporo-Hokkaido" arbeitet Sapporo mit Unternehmen und Organisationen an der Entwicklung eines regionalen GX-Ökosystems. Während der Medientour vom 25. bis 27. November wurden die Reporter zu wichtigen Ökosystemprojekten innerhalb und außerhalb der Stadt geführt.

Auf der Tour wurde die erste kommerzielle Wasserstofftankstelle Hokkaidos, die Air Water Hydrogen Station Sapporo Odori East, besichtigt, die im April im Chuo-Viertel von Sapporo eröffnet wurde. Die von Air Water Inc. betriebene Station ist in der Lage, große Elektrofahrzeuge wie Busse und Lastwagen zu betanken, und ist Teil der Entwicklung des Wasserstoffmodellbezirks der Stadt.

Bild3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108930/202512080528/_prw_PI3fl_aqna47iA.png

Nördlich von Sapporo, in der Nähe der Ishikari-Bucht, besichtigten die Reporter das Zero Emission Data Center ISHIKARI (ZED ISHIKARI), Japans erstes rund um die Uhr mit kohlenstofffreier Energie betriebenes Rechenzentrum. ZED ISHIKARI wird von Kyocera Communication Systems Co. betrieben und im Oktober 2024 in Betrieb genommen. Das Rechenzentrum wird durch den nahe gelegenen Offshore-Windpark Ishikari Bay New Port sowie durch eigene Solarzellen mit Strom versorgt.

Sapporo nutzt die Wohn- und Geschäftsbedingungen der Stadt, die ein angenehmes Sommerklima, viel Grünflächen und Zugang zu vielen touristischen Attraktionen bietet, um das Interesse von Investoren und Unternehmen zu wecken.

Die Reporter trafen sich mit Mitarbeitenden der städtischen Behörde Sapporo Transnational Expansion and Partnership (STEP), die ausländischen Unternehmen, die sich in der Region niederlassen wollen, Unterstützung bietet. Während des Besuchs der STEP-Anlage in Singapur sprachen die Reporter auch mit einem KI-Robotikunternehmen.

Tsunagaru Inc. verbindet Japans regionale Ressourcen mit der Welt und trägt durch GX-Projekte und die Nutzung lokaler Humanressourcen zur nachhaltigen Entwicklung der regionalen Wirtschaft bei.