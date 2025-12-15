Tsunagaru Inc. organiza una gira de prensa para mostrar la transformación ecológica de Sapporo

OSAKA, Japón, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tsunagaru Inc., en colaboración con la ciudad de Sapporo, organizó una gira de prensa para periodistas extranjeros en noviembre, brindando una experiencia de primera mano de las iniciativas pioneras de transformación verde (GX) de Sapporo mientras la ciudad aspira a convertirse en el principal centro de Asia para la energía verde y las finanzas.

La gira comenzó en la Conferencia Global GX/Finanzas NIKKEI FORUM, que Sapporo organizó conjuntamente el 25 de noviembre. Durante la conferencia, la ciudad anunció el esquema de un fondo de inversión público-privado destinado a liberar el potencial de energía renovable de Hokkaido.

Sapporo aporta 500 millones de yenes al fondo, cuyo objetivo es recaudar 10.000 millones de yenes para invertir en proyectos GX. Hokkaido Bank, Ltd. y North Pacific Bank, Ltd. se unen como inversores fundadores con el objetivo de lanzarlo en marzo de 2026.

Bajo el consorcio "Team Sapporo-Hokkaido", Sapporo colabora con empresas y organizaciones para desarrollar un ecosistema regional de GX. Durante la gira de prensa, del 25 al 27 de noviembre, los reporteros recorrieron proyectos clave del ecosistema dentro y fuera de la ciudad.

El recorrido visitó la primera estación de hidrógeno comercial a gran escala de Hokkaido, la Estación de Hidrógeno Air Water Sapporo Odori Este, que abrió sus puertas por completo en el distrito de Chuo de Sapporo en abril. La estación, operada por Air Water Inc., puede repostar vehículos eléctricos de gran tamaño, como autobuses y camiones, y forma parte del desarrollo del Distrito Modelo de Hidrógeno de la ciudad.

Al norte de Sapporo, cerca de la bahía de Ishikari, los periodistas visitaron el Centro de Datos de Cero Emisiones ISHIKARI (ZED ISHIKARI), el primer centro de datos de energía libre de carbono de Japón, disponible 24/7. Operado por Kyocera Communication Systems Co., ZED ISHIKARI entró en funcionamiento en octubre de 2024. El centro de datos se alimenta del cercano parque eólico marino New Port de la bahía de Ishikari, así como de sus propios paneles solares.

Sapporo está aprovechando el entorno vital y comercial de la ciudad, que disfruta de un clima veraniego agradable, vegetación urbana y acceso a numerosas atracciones turísticas, para fomentar el interés de inversores y empresas.

Los periodistas se reunieron con personal del Sapporo Transnational Expansion and Partnership (STEP) de la ciudad, un servicio que ofrece apoyo a empresas extranjeras que desean establecerse en la región. También conversaron con una empresa de robótica con inteligencia artificial durante su visita a las instalaciones de STEP desde Singapur.

Tsunagaru Inc. conecta los activos regionales de Japón con el resto del mundo y contribuye al desarrollo sostenible de las economías regionales a través de proyectos GX y el uso de recursos humanos locales.