HONG KONG, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Leader mondial des outils professionnels sans fil, des outils de bricolage et des équipements électriques d'extérieur, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) est heureux d'annoncer qu'il s'est qualifié pour faire des opérations en bourse sur le marché OTCQX Best Market, alors qu'auparavant il négociait sur le marché PINK. Les actions ordinaires de TTI continueront de se négocier à la Bourse de Hong Kong Limited (SEHK) sous le code boursier : 669.

Techtronic Industries Co. Ltd. commence à négocier ses certificats américains d'actions étrangères (CAAE) le 16 mai sur le marché OTCQX sous les symboles « TTNDY » (5:1 ordinaire) et « TTNDF » (1:1 ordinaire). Les investisseurs américains peuvent consulter les informations financières actuelles et les cotations en temps réel de niveau 2 pour l'entreprise sur www.otcmarkets.com .

Le passage au marché OTCQX est une étape importante pour les entreprises qui cherchent à offrir une négociation transparente à leurs investisseurs américains. Pour les sociétés cotées sur une bourse internationale qualifiée, les normes de marché rationalisées leur permettent d'utiliser les rapports de leur marché d'origine pour rendre leurs informations disponibles aux États-Unis. Selon OTC Markets, les sociétés doivent respecter des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et démontrer qu'elles se conforment aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur pour se qualifier.

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a déclaré : « Nous sommes ravis de commencer à négocier sur le marché OTCQX. Hong Kong demeure le siège de la cotation principale de TTI, mais ce nouveau développement ajoutera plus de liquidités à nos actions ordinaires et à notre programme CAAE, tout en rendant l'action plus accessible à une communauté d'investissement mondiale plus large. »

À propos de TTI

TTI est un leader mondial de la technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien et de nettoyage des sols pour les bricoleurs, les consommateurs, les professionnels et les utilisateurs industriels destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, du personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle, qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche l'innovation des produits a permis à TTI d'être à l'avant-garde de ses secteurs tout en maintenant des normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise élevées. Le portefeuille de puissantes marques de TTI comprend les outils électriques, les accessoires et outils à main MILWAUKEE, RYOBI et AEG, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, VAX, DIRT DEVIL et ORECK.

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, de l'indice FTSE RAFITM All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. La Société négocie également sur le meilleur marché OTCQX sous les symboles « TTNDY » et « TTNDF ». Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ttigroup.com.

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG, OTCQX, PINK et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. OTCQX et PINK sont une marque déposée de OTC Markets Group Inc. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.