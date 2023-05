TTI gibt den Beginn von OTCQX Trading bekannt

HONGKONG, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Globaler Marktführer für kabellose professionelle Tools, DIY Tools, und Outdoor Power Equipment, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder die „Gruppe") (Börsencode: 669, OTCQX TTNDY, TTNDF) freut sich bekanntgeben zu können, dass es sich für den Handel auf dem OTCQX Best Market qualifiziert hat und zuvor auf dem PINK-Markt gehandelt wurde. Die Stammaktien von TTI werden weiterhin an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) unter dem Börsencode 669 gehandelt.

Techtronic Industries Co. Ltd. beginnt am 16. Mai mit dem Handel mit seinem amerikanischen Depositary Receipts (ADRs) am OTCQX Market unter den Symbolen „TTNDY" („5:1 normal") und „TTNDF" („1:1 normal"). US-Investoren können aktuelle finanzielle Offenlegung und Echtzeit-Level-2-Angebote für das Unternehmen auf www.otcmarkets.com finden.

Ein Upgrade auf den OTCQX Market ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihren US-Investoren transparentes Trading bieten möchten. Für Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, ermöglichen vereinheitlichte Marktstandards es ihnen, ihre Heimatmarktberichte zu nutzen, um ihre Informationen in den USA zur Verfügung zu stellen. Laut OTC Markets müssen Unternehmen hohe Finanzstandards erfüllen, Best Practice Corporate Governance befolgen und die Einhaltung geltender Wertpapiergesetze nachweisen, um sich zu qualifizieren.

Herr Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: „Wir freuen uns, mit dem Handel auf dem OTCQX-Markt beginnen zu können. Hong Kong bleibt der Sitz der primären Börsennotierung von TTI, aber diese neue Entwicklung wird sowohl unseren Stammaktien als auch unserem ADR-Programm mehr Liquidität hinzufügen, während die Aktie für eine breitere globale Investmentgemeinschaft zugänglicher wird".

Informationen zu TTI

TTI ist ein weltweit führender Anbieter von kabelloser Technologie in den Bereichen Elektrowerkzeug, Outdoor Power Equipment, Fußbodenpflege, sowie Reinigungsprodukte für Heimwerker, Verbraucher, fachmännische und industrielle Anwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Instandhaltung, Industrie und Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über ein Fundament, das auf vier strategischen Faktoren aufgebaut ist: Leistungsstarke Marken, innovative Produkte, außergewöhnliche Mitarbeiter und operative Excellence. Dies spiegelt eine umfassende langfristige Vision wider, die kabellose Technologie voranzutreiben. Die globale Wachstumsstrategie des unermüdlichen Strebens nach Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht und gleichzeitig hohe Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards aufrechterhalten. Das leistungsstarke Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge von MILWAUKEE, RYOBI und AEG, Außenprodukte von RYOBI und HOMELITE, Produkte von EMPIRE Layout- und Messprodukte sowie Bodenpflegeprodukte und -lösungen von HOOVER, VAX, DIRT DEVIL und ORECK.

TTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. TTI ist eine der Aktien, die im Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index enthalten sind. Das Unternehmen wird auch auf der OTCQX Best Market unter den Symbolen „TTNDY" und „TTNDF" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ttigroup.com.

Alle anderen eingetragenen Marken als AEG, OTCQX, PINK und RYOBI stehen im Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke der AB Electrolux (publ.), und wird unter Lizenz verwendet. OTCQX und PINK sind eine eingetragene Marke von OTC Markets Group Inc. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.