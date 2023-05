TTI anuncia el inicio de su cotización en OTCQX

HONG KONG, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Como líder mundial en herramientas profesionales inalámbricas, herramientas de bricolaje y equipos eléctricos para exteriores, Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o "el grupo") Ltd. ("TTI" o "el grupo") (código bursátil: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) se complace en anunciar que ha obtenido la calificación para cotizar en el OTCQX Best Market, antes lo hacía en el mercado PINK. Las acciones ordinarias de TTI seguirán cotizando en The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) con el código bursátil 669.

Techtronic Industries Co. Ltd. comienza a negociar sus American Depositary Receipts (ADR) el 16 de mayo en el mercado OTCQX con los símbolos "TTNDY" (5:1 ordinario) y "TTNDF" (1:1 ordinario). Los inversores estadounidenses pueden encontrar información financiera actualizada y cotizaciones en tiempo real de nivel 2 de la empresa en www.otcmarkets.com .

Pasar a cotizar en el mercado OTCQX es un paso importante para las empresas que desean ofrecer una negociación transparente a sus inversores estadounidenses. Para las empresas que cotizan en un mercado internacional cualificado, la simplificación de las normas de mercado les permite utilizar los informes de su mercado nacional para que su información esté disponible en los Estados Unidos. Según OTC Markets, las empresas deben cumplir normas financieras estrictas, seguir las mejores prácticas de gobierno corporativo y demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de valores para poder acceder al mercado OTCQX.

Joseph Galli, consejero delegado de TTI, comentó: "Estamos encantados de empezar a cotizar en el mercado OTCQX. Hong Kong sigue siendo el domicilio de la cotización principal de TTI, pero este nuevo desarrollo añadirá mayor liquidez tanto a nuestras acciones ordinarias como a nuestro programa de ADR, al tiempo que hará que las acciones sean más accesibles a una comunidad inversora global más amplia".

Acerca de TTI

TTI es un líder mundial en tecnología inalámbrica que abarca herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, productos para el cuidado de suelos y productos de limpieza para el bricolaje, los consumidores, los usuarios profesionales e industriales en los sectores del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y las infraestructuras. La empresa se basa en cuatro pilares estratégicos: marcas potentes, productos innovadores, personal excepcional y excelencia operativa, que reflejan una visión a largo plazo para hacer avanzar la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global de la búsqueda incesante de la innovación de productos ha llevado a TTI a la vanguardia de sus industrias, manteniendo al mismo tiempo altos estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La potente cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas, accesorios y herramientas manuales MILWAUKEE, RYOBI y AEG, productos de exterior RYOBI y HOMELITE, productos de diseño y medición EMPIRE y productos y soluciones de limpieza para el cuidado de suelos HOOVER, VAX, DIRT DEVIL y ORECK.

Fundada en 1985 y cotizada en The Stock Exchange of Hong Kong Limited en 1990, TTI es uno de los valores constituyentes del Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index y MSCI ACWI Index. La empresa también cotiza en el mercado OTCQX Best Market con los símbolos "TTNDY" y "TTNDF". Para más información, visite www.ttigroup.com.

Todas las marcas registradas que no sean AEG, OTCQX, PINK y RYOBI son propiedad del Grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.), y se utiliza bajo licencia. OTCQX y PINK son marcas registradas de OTC Markets Group Inc. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.

