TTI Verpflichtet Sich Zur Festlegung Wissenschaftlich Basierter Ziele.

HONGKONG, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Globales Stromversorgungs- und Bodenpflege-Reinigungsunternehmen, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder das „Unternehmen") (Aktiencode: HK: 0669, ADR-symbol: TTNDY) ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass es sich verpflichtet hat, wissenschaftlich basierte Ziele durch die Unterzeichnung des Verpflichtungsschreibens „Science Based Target initiatives" (SBTi) festzulegen. Diese Maßnahme stimmt das Unternehmen offiziell mit der Mission des „Paris Agreement" ab und begründet unser Engagement für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette.

Wir bewegen uns auf dem Weg zu unserem Reduzierungsziel von Scope 1 und Scope 2, nämlich einer absoluten Reduzierung von 60 % bis zum Jahre 2030, basierend auf unserer Baseline des Jahres 2021. Wir haben unsere Emissionsintensität im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4 % verbessert. Dies hat zu einer absoluten Reduzierung der CO2-Emissionen um 6.000 Tonnen geführt. Um unsere Verpflichtung abzuschließen, planen wir, unsere aktuelle 60 %-Reduktion zu validieren und unser Scope 3-Mapping zu vervollständigen, um unsere Reduktionsziele bezüglich SBTi bis zur Validierung bis zum Jahre 2025 einzureichen.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil der Kultur von TTI. Wir sind gut aufgestellt, um unsere Nachhaltigkeitsreise zu beschleunigen und unsere Ziele und Vorgaben zu erreichen. Wir freuen uns darauf, den vollständigen „2022 TTI Environmental, Social, and Governance"-Report, der gemäß Anhang 27 der Aktienbörse der Hongkong Listing-Regulierungen am 17. April 2023 mit weitere Einzelheiten zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu TTI

TTI ist ein weltweit führender Anbieter von kabelloser Technologie in den Bereichen Elektrowerkzeug, Outdoor Power Equipment, Fußbodenpflege, sowie Reinigungsprodukte für Heimwerker, Verbraucher, fachmännische und industrielle Anwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Instandhaltung, Industrie und Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über ein Fundament, das auf vier strategischen Faktoren aufgebaut ist: Leistungsstarke Marken, innovative Produkte, außergewöhnliche Mitarbeiter und operative Excellence. Dies spiegelt eine umfassende langfristige Vision wider, die kabellose Technologie voranzutreiben. Die globale Wachstumsstrategie des unermüdlichen Strebens nach Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht und gleichzeitig hohe Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards aufrechterhalten. Das leistungsstarke Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge von MILWAUKEE, AEG und RYOBI und HOMELITE Outdoor-Produkte, EMPIRE-Layout- und Messprodukte, sowie Bodenpflegeprodukte und -Lösungen von HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.

TTI wurde 1985 gegründet. Seit 1990 ist es an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. TTI ist eine der Aktien, die im Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle eingetragenen Marken, mit Ausnahme von AEG und RYOBI, befinden sich im Besitz des Konzerns. AEG ist eine eingetragene Marke der AB Electrolux (publ.), und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

