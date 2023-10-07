TUMI объявляет об официальном партнерстве с Tottenham Hotspur Women на сезон 2023-2024 гг.

News provided by

Tumi, Inc.

07 Oct, 2023, 14:51 ET

Чемоданы и сумки бренда будут теперь использоваться первой женской командой в поездках

НЬЮ-ЙОРК, 7 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд туризма и образа жизни TUMI объявил о партнерстве с футбольным клубом Tottenham Hotspur Women на этот сезон.

Бренд TUMI стал официальным формальным партнером по багажу женской команды и во время всех игр будет представлен на футболках игроков сзади — впервые для бренда образа жизни.

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TUMI x Tottenham Hotspur Women Partnership
TUMI x Tottenham Hotspur Women Partnership

Игроки, тренеры и вспомогательный персонал будут путешествовать с индивидуализированными изделиями бренда TUMI, что привнесет в их поездки на каждую игру дома и на выезде функциональность и удобство. В числе изделий предметы из ряда культовых коллекций TUMI, например 4-колесные раздвижные чемоданы для международных рейсов из коллекции 19 Degree, рюкзаки Search Backpack из коллекции Alpha Bravo, сумки Madeline Cosmetic из коллекции Voyageur, дорожные сумки Just in Case® и двусторонние сумки-органайзеры.

Это новейшее партнерство дополнительно укрепляет отношения бренда TUMI с клубом, которые прежде распространялись на мужскую команду на время тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону. При этом капитан мужской команды Хьюн-Мин Сон (Heung-Min Son) также является глобальным амбассадором бренда TUMI.

«Возможность продолжать расширять и укреплять партнерство бренда TUMI с клубом Tottenham Hotspur Women является для нас естественным развитием событий и согласуется с нашим стремлением делать их поездки, в которых они следуют за своей страстью, более совершенными. В основе изделий бренда TUMI лежит совершенство и долговечность, и возможность помочь игрокам женской команды показать наилучший результат — для нас большая честь», — заявила Джилл Крайзельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу и онлайн-торговле.

Тодд Клайн (Todd Kline), коммерческий директор клуба Tottenham Hotspur, поделился: «После недавнего успешного партнерства клуб очень высокого ценит бренд TUMI и его изделия. Мы знаем, что изделия бренда TUMI оказались для наших игроков очень и очень полезны в их поездках на матчи. Непосредственно перед первой нашей домашней игрой этого сезона это новое партнерство сделало предстоящую кампанию более волнительной и помогло показать, каким может быть увлекательный период на примере команды Tottenham Hotspur Women».

Логотип TUMI впервые появится на футболках игроков во время первого домашнего матча Женской суперлиги (WSL) этого сезона против команды Bristol City Women в это воскресенье. Следите за нами в социальных сетях на каналах @tumitravel и @spurswomen.

О компании TUMI 

С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Подробнее о компании TUMI см. на веб-сайте TUMI.com. TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2023.

Контакты для СМИ:
Александра Гиллис (Alexandra Gillis
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2240156/Tumi_x_Tottenham_Hotspur_Women_partner.jpg 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/4325582/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.

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