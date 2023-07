TUMI E HIGHSNOBIETY UNEM FORÇAS PARA UMA CRIAR SÉRIE DE CONTEÚDO INCRÍVEL, LEVANDO A COLEÇÃO TUMI | McLAREN A TRÊS CORRIDAS DE GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 EM TRÊS CONTINENTES DIFERENTES

Capturada pela perspectiva da Highsnobiety, esta série de três episódios intitulada "The High Road" narrará uma viagem nos supercarros da McLaren pela Grã-Bretanha, Singapura e Las Vegas, contando três histórias únicas com talentos inesperados e visuais deslumbrantes.

NOVA YORK, 21 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a marca internacional de viagens e estilo de vida, TUMI, lançou "The High Road", uma série de conteúdo criada em parceria com a Highsnobiety, que dará destaque à colaboração da marca com a famosa equipe de carros esportivos de elite e fabricante de supercarros de luxo, McLaren. A série de três episódios documentará uma jornada contrastada com três culturas e continentes muito diferentes por meio de vídeo e conteúdo estático, apresentando as corridas de Grande Prêmio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha, de Singapura e de Las Vegas e exibindo o produto TUMI | McLaren. Em cada lugar colocará um influenciador cultural para conduzir um supercarro GT ou o McLaren Artura, o mais recente supercarro híbrido leve da empresa, passando por paisagens únicas e destacando pontos turísticos locais em seu caminho para as corridas, enquanto envolve a comunidade ao longo do percurso. The High Road também terá acesso à área de garagem e paddock das equipes de Fórmula 1 da McLaren, oferecendo aos espectadores uma visão exclusiva além da pista.

Produzida pela Highsnobiety e com direção de vídeo da Autre Fish, os vídeos em estilo de documentário apresentarão a técnica e a habilidade da marca por meio de conteúdos novos e deslumbrantes. A série destacará como os influenciadores globais levam peças das coleções principais e de aniversário de 60 anos da TUMI | McLaren em suas jornadas enquanto se juntam à TUMI.

A série foi oficialmente lançada hoje, logo após a semana da corrida do Prêmio British Grand, com os segundo e terceiro episódios sendo lançados junto com o Grande Prêmio de Singapura em 18 de outubro e o Grande Prêmio de Las Vegas em 20 de novembro. Em Silverstone, Melvin Israel, um fotógrafo de moda, registrou sua jornada individual pelo Reino Unido com um livro de cartões postais personalizado, focado nos produtos da marca. Em Singapura, os talentos explorarão a cidade-estado e envolverão a série na cultura local, preparando o terreno para o Grande Prêmio. Em Las Vegas, os talentos farão uma viagem panorâmica que captura a diversidade do sudoeste dos Estados Unidos e destaca o melhor das corridas de rua de sábado à noite.

"Esta oportunidade representa a parceria definitiva, aproveitando a força motriz da TUMI, Highsnobiety e McLaren, contada por meio de uma nova perspectiva. Na TUMI, estamos comprometidos com a inovação, excelência e aperfeiçoamento de jornadas individuais. A parceria com a Highsnobiety traz uma abordagem nova e inovadora para contação de histórias". disse Jill Krizelman, SVP Global Marketing e E-Commerce da TUMI.

"Estamos orgulhosos de revelar nossa parceria com a TUMI | McLaren, unindo seu compromisso com o design de ponta e o método de produção ao ápice do que está por vir para criar uma série de conteúdo que valoriza nosso compromisso mútuo com o universo das viagens e dos automóveis de luxo", diz Haein Dorin, Vice-presidente e Gerente Geral dos EUA na Highsnobiety. "A série aproveita a perspectiva cultural sempre voltada para o futuro da Highsnobiety para dar foco à coleção TUMI | McLaren em todo o mundo".

A TUMI e a Highsnobiety também engajam compradores, admiradores de supercarros e fãs por meio de um "chamado à ação" nas redes sociais e integrações de compras no editorial em Highsnobiety.com. Como um momento especial em Vegas, a TUMI também participará de várias ativações da marca em todo o mercado de Las Vegas, incluindo uma dominação da marca no terminal de bagagens do Harry Reid International Airport e uma experiência pop-up no Ceasar's Palace, que realizará atividades diárias.

Siga em # TheHighRoad journey @ TUMITravel @Highsnobiety @HighsnobietyDesign. Compre a coleção TUMI | McLaren nas lojas TUMI em todo o mundo, na TUMI.com e em lojas de departamentos selecionadas.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI vem criando itens de luxo de classe mundial para negócios, viagens e desempenho, desenvolvidos para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida nas estradas. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos comprometidos a capacitar viagens como parceira de longo prazo de viajantes e empreendedores em busca de suas paixões. Para mais informações sobre a TUMI, acesse TUMI.com

TUMI e o logotipo da TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Sobre a Highsnobiety

Highsnobiety é uma marca dedicada a uma nova geração de pioneiros culturais. Nossa missão é descobrir e conquistar o melhor que nossa cultura tem a oferecer, conectar as pessoas por meio de nosso amor pelo estilo e ampliar uma comunidade de criadores emergentes. Sempre um passo à frente, a Highsnobiety se dedica a descobrir o que está por vir.

Fundada em 2005 pelo CEO David Fischer, a Highsnobiety é uma empresa global com sede em Berlim e escritórios em Nova York, Los Angeles, Londres, Amsterdã, Paris, Milão e Tóquio. Somos uma mídia digital e consultoria cultural no cruzamento entre estilo, arte, design e tecnologia, fornecendo uma plataforma para as marcas e pessoas pelas quais somos apaixonados.

