TUMI ET HIGHSNOBIETY S'ASSOCIENT POR LA SERIE DISRUPTIVE CONTENT, AMENANT LA COLLECTION TUMI | McLAREN À TROIS COURSES DU GRAND PRIX DE FORMULE 1 À TRAVERS TROIS CONTINENTS

Réalisée par Highsnobiety, cette série en trois parties intitulée « The High Road » relatera un voyage à bord des supervoitures McLaren en Grande-Bretagne, à Singapour et à Las Vegas, et donnera vie à trois histoires uniques avec des talents inattendus et des images accrocheuses

NEW YORK, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie TUMI a présenté The High Road, une série de contenu créée en partenariat avec Highsnobiety, qui mettra en évidence la collaboration continue de la marque avec l'équipe de sport automobile d'élite et le fabricant de supervoitures de luxe McLaren. La série en trois parties documentera un voyage dans le contexte de trois cultures et continents très différents par le biais de vidéos et de contenus fixes. Elle présentera les courses du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, de Singapour et de Las Vegas et mettra en valeur les produits TUMI | McLaren. Sur chaque site, un acteur culturel de premier plan prendra le volant d'une supervoiture GT ou d'une McLaren Artura, la dernière supervoiture hybride légère de la société, en passant par des paysages uniques et en mettant en lumière des sites locaux sur le chemin des courses, tout en faisant participer la communauté en cours de route. The High Road aura également accès au garage et au paddock de l'équipe F1 McLaren, offrant ainsi aux téléspectateurs un regard exclusif au-delà de la piste.

Produites par Highsnobiety et réalisées par Autre Fish , ces vidéos de style documentaire mettront en valeur la technicité et l'artisanat de la marque grâce à un contenu frais et magnifique. La série mettra en lumière la façon dont les personnalités du monde entier apportent des pièces de la collection TUMI | McLaren 60e anniversaire et de la collection principale, tout en accompagnant TUMI dans son voyage.

La série a été officiellement lancée aujourd'hui, juste après la semaine de course du Grand Prix de Grande-Bretagne. Les deuxième et troisième volets seront diffusés en même temps que le Grand Prix de Singapour, le 18 octobre, et le Grand Prix de Las Vegas, le 20 novembre. À Silverstone, Melvin Israel , un photographe de mode, a documenté son voyage individuel à travers le Royaume-Uni à l'aide d'un livre de cartes postales personnalisé et axé sur les produits. À Singapour, les talents exploreront la ville-État et intégreront la série dans la culture locale avant le Grand Prix. À Las Vegas, les talents participeront à un road trip pittoresque qui capturera la diversité du sud-ouest américain et mettra en lumière le meilleur de la course de rue du samedi soir.

« Cette opportunité représente le partenariat ultime, tirant parti de la force motrice de TUMI, Highsnobiety et McLaren, racontée à travers un nouvel objectif. Chez TUMI, nous nous engageons à innover, à exceller et à perfectionner les parcours individuels. Le partenariat avec Highsnobiety apporte une approche nouvelle et innovante de la narration », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing mondial et du commerce électronique, TUMI.

« Nous sommes fiers de dévoiler notre partenariat avec TUMI | McLaren, fusionnant leur engagement pour un design et un savoir-faire de pointe avec l'apogée de ce qui est à venir pour créer une série de contenu qui valorise notre engagement mutuel dans les mondes du voyage et de l'automobile de luxe », a déclaré Haein Dorin, vice-présidente US et directrice générale chez Highsnobiety. « La série s'appuie sur la perspective culturelle toujours avant-gardiste de Highsnobiety pour mettre en lumière la collection TUMI | McLaren dans le monde entier. »

TUMI et Highsnobiety impliqueront également les acheteurs, les admirateurs de supervoitures et les fans par le biais d'un appel à l'action sur les médias sociaux et d'intégrations shoppables dans les éditoriaux de Highsnobiety.com. En guise de moment spécial à Las Vegas, TUMI participera également à plusieurs activations de marque sur le marché de Las Vegas, y compris une prise en charge de la marque au terminal à bagages de l'aéroport international Harry Reid et une expérience pop-up au Ceasar's Palace, qui accueillera des activités quotidiennes.

Suivez le voyage #TheHighRoad @TUMITravel @Highsnobiety @HighsnobietyDesign. La collection TUMI | McLaren est disponible dans les magasins TUMI du monde entier, sur TUMI.com et dans certains grands magasins.

