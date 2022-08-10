TUMI станет партнером женской команды «Тоттенхэм Хотспур» по предсезонному турне

В рамках этого эксклюзивного партнерства компания TUMI предоставит главному тренеру Рианне Скиннер (Rehanne Skinner), игрокам и сотрудникам персонализированный багаж и аксессуары для образа жизни для их предстоящего турне в город Луисвилл (штат Кентукки).

Каждый участник турне «Тоттенхэм Хотспур» получит персонализированные продукты TUMI, которые сделают их путь ко второму розыгрышу женского кубка еще более приятным. В комплекты для путешествий войдут различные изделия, в том числе легендарный рюкзак Alpha Bravo Navigation Backpack и четырехколесный расширяемый чемодан из линейки 19 Degree, изготовленный из переработанных материалов.

Это уже второе партнерство между TUMI и футбольным клубом «Тоттенхэм Хотспур». Ранее этим летом компания выступила партнером первой мужской команды во время их поездки в Южную Корею.

«Возможность расширить партнерство TUMI c "Тоттенхэм Хотспур" и охватить женскую команду стала для нас логичным шагом, который согласуется с нашей приверженностью совершенствованию опыта для женщин и мужчин, занимающихся любимым делом. В основе продукции TUMI лежит превосходное качество и долговечность. Для нас большая честь — поддерживать игроков на самом высоком уровне и обеспечивать их личным дорожным снаряжением», — заявил старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу Джилл Кризельман (Jill Krizelman).

Чтобы подчеркнуть это партнерство, обе стороны будут совместно работать над цифровым контентом, делясь связанными с турне историями женской команды «Тоттенхэм Хотспур». Другим элементом станет присутствие бренда на стадионе во время трех матчей турне.

Коммерческий директор команды «Тоттенхэм Хотспур» Тодд Кляйн (Todd Kline) заявил следующее: «Этот предсезонный визит в США является первым в истории межконтинентальным туром для нашей женской команды, и компания TUMI помогла нам приобрести высококачественную и стильную продукцию в честь этого захватывающего события. В преддверии нового сезона первостепенное значение для нас имеет настрой на подготовку как на поле, так и вне поля, а синергия с компанией TUMI в нашем стремлении к совершенству отражает то, чего ожидает достигнуть наша женская команда в ходе этого тура и не только».

Партнерство с «Тоттенхэм Хотспур» станет уже вторым подобным партнерским проектом TUMI в соответствии с недавними спортивными инициативами компании. В 2019 году TUMI объявила о начале многолетнего сотрудничества с командой Формулы-1 McLaren Racing в качестве официального партнера команды по багажу.

Информация о компании TUMI

Начиная с 1975 года компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Продукция бренда продается более чем в 75 странах мира, примерно в 2000 торговых точек.

Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте TUMI.COM

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1875336/Tottenham_Hotspur_Women_players.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1875337/THFC_x_Tumi_Logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.