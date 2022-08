TUMI zostaje oficjalnym partnerem żeńskiej drużyny Tottenham Hotspur w zakresie akcesoriów bagażowych na potrzeby przedsezonowego tournée

W ramach tej ekskluzywnej współpracy pierwszy trener drużyny Rehanne Skinner, zawodniczki i pozostali członkowie zespołu otrzymają od TUMI spersonalizowane akcesoria bagażowe i lifestylowe na potrzeby nadchodzącego wyjazdu do Louisville w stanie Kentucky.

Każda zawodniczka i członek zespołu Tottenham Hotspur otrzyma spersonalizowane produkty TUMI, które uprzyjemnią wyjazd na drugą edycję Pucharu Kobiet. W zestawach podróżnych znajdą się różne akcesoria, w tym kultowy plecak turystyczny Alpha Bravo i walizka na czterech kółkach, model 19 Degree Extended Trip Expandable 4. Oba produkty wytwarzane są z materiałów pochodzących z recyklingu.

Klub piłkarski Tottenham Hotspur już po raz drugi współpracuje z firmą TUMI. Pierwszą okazją do współpracy był turniej rozgrywany w Korei Południowej przez główną drużynę męską latem tego roku.

„Możliwość ustanowienia partnerstwa z żeńską drużyną Tottenham Hotspur jest dla nas naturalnym krokiem i doskonale wpisuje się w nasze działania na rzecz uprzyjemniania podróży wszystkim tym, którzy realizują swoje pasje. Doskonałość i wytrzymałość to zasadnicze cechy produktów marki TUMI. Możliwość wsparcia zawodniczek w osiąganiu najwyższego poziomu sportowego i zapewnienia im spersonalizowanych akcesoriów podróżnych to dla nas wielki zaszczyt" - powiedziała Jill Krizelman, starsza wiceprezes ds. globalnego marketingu w TUMI.

Aby podkreślić prestiż partnerstwa, obie strony będą współtworzyć treści cyfrowe, relacjonować przebieg podróży zawodniczek Tottenham Hotspur w ramach turnieju, a także zaznaczać obecność marki na stadionie podczas każdego z trzech meczów.

Todd Kline, dyrektor ds. handlowych w Tottenham Hotspur, powiedział: „Ten przedsezonowy wyjazd do USA jest dla naszej drużyny kobiet pierwszym w historii turniejem międzykontynentalnym. Firma TUMI pomogła nam wyposażyć się na tę ekscytującą przygodę w wysokiej jakości stylowe produkty. Nasze zaangażowanie w przygotowanie na boisku i poza nim jest kluczowe w przededniu nowego sezonu, a dążenie do doskonałości - element, który łączy nas marką TUMI - odzwierciedla to, co nasza drużyna pragnie osiągnąć nie tylko podczas tego turnieju, ale także w kolejnych miesiącach".

Jeśli chodzi o podjęte w ostatnim czasie inicjatywy firmy w świecie sportu, partnerstwo z Tottenham Hotspur jest drugim tego rodzaju przedsięwzięciem, w którym TUMI będzie występować jako oficjalny partner. W 2019 r. firma TUMI poinformowała o ustanowieniu wieloletniego partnerstwa z zespołem wyścigowym McLaren F1 jako oficjalny partner zespołu w zakresie akcesoriów bagażowych.

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy akcesoria biznesowe, podróżne i luksusowe, zaprojektowane z myślą o łączeniu jakości, prostoty i piękna we wszystkich aspektach życia w podróży. Dzięki doskonałej funkcjonalności i pomysłowości naszych produktów jesteśmy partnerem na całe życie dla podróżujących i twórców, ułatwiając im realizację swoich pasji. Produkty tej marki są sprzedawane w ponad 2 tysiącach punktów sprzedaży zlokalizowanych w ponad 75 krajach na całym świecie.

Więcej informacji o TUMI na stronie: TUMI.COM.

