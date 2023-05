Turacoz treibt die Veeva Content-Zertifizierung voran - Schulung für Profis

UTRECHT, Niederlande und NEU-DELHI, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Turacoz Healthcare Solutions macht Fortschritte im Bereich der medizinischen Kommunikation unter Einsatz modernster Technologien. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem wissenschaftlichem und medizinischem Schrifttum steigt, und Turacoz ist Vorreiter bei der Bereitstellung hochwertiger Lösungen.

Turacoz freut sich bekanntgeben zu können, dass es bei Veeva, einem führenden cloudbasierten Software-Anbieter für die globale Cloud Life Sciences-Branche, als Content Partner registriert wurde. Diese Partnerschaft schafft Zugang zu fortschrittlicher Technologie, Tools und Ressourcen, die es Turacoz ermöglichen, ihren Kunden innovative Lösungen anzubieten und ihre Fähigkeiten im Bereich der medizinischen Kommunikation weiter zu stärken. Infolgedessen ist Turacoz stolz darauf, auf der Veeva Website als Content Partner vertreten zu sein, und hat den Content-Partner-Badge erhalten, der ihr unerschütterliches Engagement widerspiegelt, seinen Kunden Exzellenz zu bieten.

Darüber hinaus wurde Turacoz mit der „Veeva Promomats Review and Approval Certification" ausgezeichnet, die seine Kompetenz bei der Bereitstellung hochwertiger Inhalte für die Gesundheitsbranche würdigt. Die umfassende Erfahrung und das Know-how von Turacoz in diesem Bereich ermöglichen es ihnen, ihren Kunden dabei zu helfen, wirkungsvolle und wertvolle Inhalte zu erstellen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen. Sehen Sie sich Turacoz auf der Veeva-website unter https://www.veeva.com/meet-veeva/partners/content/partner-finder/ an.

Turacoz ist stolz auf seine Leistungen und freut sich darauf, weiterhin innovative Lösungen anzubieten, die seinen Kunden helfen, in der hart umkämpften Branche erfolgreich zu sein. Darüber hinaus haben sie mehrere Initiativen ergriffen, um die Branche mit erstklassigen Inhalten zu unterstützen. So haben sie vor Kurzem einen 5-Tage-Kurs zu Digital Content Lifecycle Management durchgeführt, der von den Studenten eine überwältigende Resonanz erhielt.

Turacoz zielt darauf ab, Einzelpersonen zum Erfolg bei der Erstellung und Verwaltung von Inhalten zu befähigen, indem es diese Schulungen anbietet und gleichzeitig durch die Bereitstellung erstklassiger Content-Lösungen für Kunden an vorderster Front bleibt.

Turacoz Group ist ein strategischer Partner von Biopharmaunternehmen, Medizintechnologieunternehmen, Fachkräften im Gesundheitswesen und Forschungsinstituten, um ihren Weg zur Produkt-/Dienstleistungsentwicklung zu begleiten. Wir schaffen eine klare, konsistente, vollständige, präzise und konkrete wissenschaftliche Kommunikation in zielspezifischer Sprache und Format (sowohl Print als auch digital), damit sich unsere Kunden auf Kernforschung und -entwicklung konzentrieren können. So kann die Patientenversorgung verbessern und intensiviert werden.

